Шанлыурфа
Шанлыурфа
© commons.wikimedia.org by Damien Halleux Radermecker is licensed under CC BY-SA 2.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:03

Лето начали делить заранее: россияне массово бронируют отпуск за границей

Турция остаётся самым популярным зарубежным направлением лета — Авиасейлс

Россияне всё активнее планируют летние поездки, и раннее бронирование постепенно становится нормой. Уже сейчас значительная часть путешественников определилась не только со сроками отпуска, но и с направлениями, причём интерес к зарубежным поездкам заметно вырос. Об этом сообщает издание "Лента.ру" со ссылкой на данные сервиса "Авиасейлс".

Рост интереса к зарубежным поездкам

По данным "Авиасейлс", доля зарубежных направлений в ранних бронированиях на лето достигла 40%, что выше показателей прошлого года. Средняя глубина бронирования составляет 221 день, что говорит о стремлении россиян заранее зафиксировать цены и выбрать удобные варианты перелётов.

Самым популярным зарубежным направлением вновь стала Турция. Помимо неё, в десятку лидеров вошли Китай, Армения, Италия, Черногория, Испания, Узбекистан, Индонезия, Мальдивы и Франция. Такой набор стран отражает сочетание пляжного отдыха, культурного туризма и относительно доступной логистики.

Продолжительность поездок и семейный формат

Аналитики сервиса отмечают, что самые длительные зарубежные путешествия россияне планируют в Испанию — в среднем на 20 дней. Это направление лидирует по продолжительности пребывания, что может быть связано с форматом комбинированных поездок и насыщенной экскурсионной программой.

При этом самым "детским" зарубежным направлением остаётся Турция. Она традиционно востребована у семей с детьми благодаря системе "всё включено", отельной инфраструктуре и короткому перелёту. Эти факторы продолжают играть ключевую роль при выборе страны для летнего отдыха.

Популярные направления внутри России

Среди внутренних направлений лидером по ранним бронированиям стал Сочи. На него приходится 25% всех заказов по России, и город одновременно оказался самым популярным семейным направлением внутри страны. Эксперты связывают это с развитой курортной инфраструктурой и разнообразием форматов отдыха.

В топ также вошли Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Горно-Алтайск, Иркутск, Новосибирск, Махачкала и Владивосток. Дольше всего россияне планируют отдыхать в Иркутске, Новосибирске и Владивостоке — в среднем по 13 дней, что указывает на интерес к дальним и более продолжительным поездкам.

