Летняя резина, от которой все в восторге: на мокрой дороге ведёт себя неожиданно

Выбор летних шин — это не просто вопрос комфорта, но и гарантия безопасности, экономичности и долговечности автомобиля. На фоне огромного выбора моделей и марок всё больше водителей ориентируются на независимые тесты. Одним из самых авторитетных источников здесь остаётся немецкий автомобильный клуб ADAC, ежегодно проводящий масштабные испытания.

Почему тесты ADAC так ценят

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) — крупнейший автоклуб Германии и один из самых уважаемых в Европе. Его испытания строятся по строгим методикам, включающим лабораторные замеры и реальные дорожные тесты.

Эксперты клуба оценивают шины по множеству параметров:

поведение на сухом и мокром асфальте,

устойчивость к аквапланированию,

уровень шума и вибраций,

износостойкость и прочность,

экономичность и сопротивление качению.

Такой комплексный подход обеспечивает достоверность результатов, которые принимают во внимание как водители, так и сами производители шин.

Главные критерии оценки

Сухой асфальт . Хорошее сцепление, короткий тормозной путь и чёткая реакция на руление — ключевые факторы для уверенного вождения.

. Хорошее сцепление, короткий тормозной путь и чёткая реакция на руление — ключевые факторы для уверенного вождения. Мокрая дорога . Здесь в приоритете безопасность: эффективность водоотвода, устойчивость к заносам и аквапланированию.

. Здесь в приоритете безопасность: эффективность водоотвода, устойчивость к заносам и аквапланированию. Комфорт. Вибрации и шум, которые шины передают в салон, напрямую влияют на удовольствие от поездки.

Вибрации и шум, которые шины передают в салон, напрямую влияют на удовольствие от поездки. Износ и долговечность . Долгий срок службы экономит деньги и сохраняет стабильные характеристики шин.

. Долгий срок службы экономит деньги и сохраняет стабильные характеристики шин. Экономия топлива . Снижение сопротивления качению помогает уменьшить расход топлива и выбросы CO2.

. Снижение сопротивления качению помогает уменьшить расход топлива и выбросы CO2. Прочность. Устойчивость к проколам и повреждениям особенно важна на плохих дорогах.

Лучшие шины 2025 года по версии ADAC

Michelin Pilot Sport 5

Выбор для тех, кто ценит спортивную динамику. Отличное сцепление и управляемость, высокая износостойкость и минимальный шум делают эту модель фаворитом автолюбителей.

Continental PremiumContact 7

Универсальный вариант с сильным акцентом на безопасность на мокрой дороге. Баланс комфорта, экономичности и долговечности делает её отличным выбором для города.

Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6

Идеальна для любителей активного вождения. Великолепное сцепление на сухом покрытии и точное рулевое управление, хотя на мокром асфальте результат чуть скромнее.

Pirelli Cinturato P7

Рациональный вариант для тех, кто ценит экологичность и низкий расход топлива. Подходит для повседневных поездок, обеспечивая комфорт и долговечность.

Bridgestone Turanza T005

Сильная сторона — уверенность на мокром покрытии. Отличный выбор для семейных автомобилей и дальних поездок благодаря комфорту и надёжности.