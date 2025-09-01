Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Прокол шин на трассе
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:25

Летняя резина гудит? Узнайте неожиданные причины, о которых молчат

Шины летней резины издают гул: причины по исследованиям шинных производителей

Представьте: теплое летнее утро, окна открыты, и вдруг машина начинает издавать раздражающий гул. Казалось бы, летняя резина должна быть тихой, особенно по сравнению с зимней. Но почему так происходит?

Основные причины шума летней резины

Любые шины издают звук во время движения — это нормально. Но некоторые гудят громче из-за качества или условий. Вот три ключевые причины, почему летняя резина может сильно шуметь:

  • усиленный каркас или внедорожная резина: Шины с глубоким протектором, предназначенные для бездорожья, часто жёстче и шумнее. Они могут гудеть почти как зимние покрышки.
  • забитый протектор: После поездки по гравию или грязи в протекторе застревают камни и грязь. Это увеличивает шум на асфальте, пока шины не очистятся.
  • избыточное давление: Если шиномонтажники перекачают колёса, давление станет слишком высоким. Это не только усиливает гул, но и создаёт другие проблемы.

Влияние дороги и простые советы

Дорожное покрытие тоже играет роль: гладкий асфальт — меньше шума, рифлёный — больше. Но не всегда стоит винить в этом дорогу. Лучше сосредоточиться на проверке шин. Оцените их состояние, уровень износа и давление. Если всё в порядке, шум может быть просто особенностью резины.

Если гул сильно раздражает, подумайте о шумоизоляции. Например, установите её под арки автомобиля — это поможет сделать поездку комфортнее.

