Гул не уходит даже на новых шинах: что на самом деле мешает тишине на дороге

Каждый водитель хотя бы раз сталкивался с этим раздражающим звуком — монотонный гул от колес, который будто специально прорывается сквозь открытые окна в жаркие летние дни. Машина исправна, техническое обслуживание пройдено вовремя, никаких поломок нет — а шум все равно никуда не исчезает. В чем причина?

Об этом рассказал владелец шиномонтажа в интервью порталу naavtotrasse.ru.

"Гул летней резины — явление распространённое.

Это не всегда связано с неисправностями, чаще дело в особенностях самих покрышек и условий эксплуатации".

Почему летние шины могут быть шумными

На первый взгляд может показаться, что летняя резина должна быть тише зимней: у неё меньше ламелей и мягче состав смеси. Однако специалисты отмечают, что любой комплект шин при движении издает звук. Вопрос лишь в том, насколько громким он будет.

Выделяют три основных фактора, которые чаще всего становятся причиной гудящей резины:

Тип и конструкция покрышек.

Усиленный каркас делает шину жестче, а значит и громче. Внедорожная резина с глубоким протектором шумит почти как зимняя — из-за своей массивности и твердости.



Давление в колесах.

Перекаченные шины не только ускоряют износ и ухудшают сцепление с дорогой, но и значительно увеличивают шум. Неправильное давление — частая ошибка при шиномонтаже. Засоренный протектор.

После поездки по гравию или грунтовке в канавках протектора застревают мелкие камни и грязь. Пока они не выпадут, колеса будут гудеть на асфальте сильнее обычного.

Дорога тоже "виновата"

Нельзя забывать и про состояние асфальта. Чем ровнее и глаже покрытие, тем тише машина. На рифленом или зернистом полотне звук от резины усиливается в разы. Причём это свойственно даже самым дорогим покрышкам.

"Иногда водители жалуются на резину, хотя дело вовсе не в ней, а в самой дороге", — отмечает мастер.

Что делать водителю

Устранять все источники гула невозможно: шины в любом случае будут шуметь. Но снизить уровень звука реально, если:

проверить давление в колесах и привести его в норму;

регулярно очищать протектор от камней и грязи;

следить за степенью износа резины и вовремя менять комплект.

А вот если даже после этих мер шум всё равно мешает, стоит подумать о дополнительной шумоизоляции. Эффективным решением считается установка специальных материалов в колесные арки.