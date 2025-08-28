Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 10:59

Лето прошло без танцев: Spotify назвал самые нетипичные хиты сезона

Spotify: лето 2025 стало самым нетанцевальным за последние десять лет

Кто бы мог подумать, что лето 2025-го пройдет под саундтрек баллады, а не заводного танцевального хита? Spotify опубликовал список главных песен сезона — и оказалось, что в тренде оказались совсем не типичные "пляжные гимны".

Баллада вместо танцев

Главным хитом лета неожиданно стала композиция Ordinary певца Алекса Уоррена. Баллада, лишенная привычного для "летнего" формата ритма, в июне пережила настоящий пик популярности и оказалась в сердцах миллионов слушателей. Такой выбор слушателей, по словам редакторов Spotify, подтверждает: тенденция смещается в сторону более личных и мелодичных историй.

Вслед за Уорреном успех закрепила Рэйвин Ленэ со своей композицией Love Me Not. А Сабрина Карпентер доказала, что её статус "летней королевы" уже не случаен: её трек Manchild держался на вершине чарта U. S. Daily Top Songs целых 25 дней подряд.

География и новые имена

Не обошлось и без свежих открытий. В списке оказались Back to Friends от Sombr и ремикс Shake It to the Max (Fly), записанный совместно Moliy, Silent Addy, Skillibeng и Shenseea. Этот энергичный трек попал в топ-50 Spotify сразу в 45 странах, показав, что международные коллаборации становятся всё более влиятельными в формировании глобальной поп-культуры.

Особенно примечателен тот факт, что почти все финальные хиты были предсказаны аналитиками Spotify ещё в мае. Единственным исключением стал Manchild Сабрины Карпентер: он вышел позже, но молниеносно ворвался в чарты и удержался там дольше многих конкурентов.

Лето без танцев

Spotify назвал лето 2025 года самым "нетанцевальным" за последние десять лет. В подборке доминируют песни с умеренным темпом, мягкой ритмикой и акцентом на тексты. Это не означает, что музыка стала грустной, скорее она стала камерной и эмоциональной. Такой сдвиг отражает не только вкус слушателей, но и общее настроение сезона: лето оказалось временем тихих признаний, а не громких вечеринок.

Историческая перспектива

Если сравнить этот список с прошлогодним, перемены становятся ещё заметнее. В 2024-м лидерами были Birds of a Feather Билли Айлиш и Espresso Сабрины Карпентер. С тех пор певица успела укрепить своё лидерство, а Айлиш вновь подтвердила способность формировать культурную повестку.

