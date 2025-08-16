Короткая стрижка или длинная шерсть: что лучше для вашего питомца в жару
Летние дни могут быть настоящим испытанием для наших четвероногих друзей. Солнечные лучи не щадят никого, и даже самые пушистые шерстяные шубки страдают от зноя. Как же помочь питомцам чувствовать себя комфортно в такую жару?
Проблемы, с которыми сталкиваются питомцы
В жару вашим любимцам бывает душно, а их шерсть теряет здоровый вид. Она становится тусклой, ломкой и сухой. Это касается не только длинношерстных собак и кошек, но и животных со средней и короткой шерстью. Даже бесшёрстные питомцы страдают от жары, хотя это может показаться неочевидным.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут вашему питомцу пережить летние дни:
- избегайте прогулок в пик активности: Не выгуливайте питомца под палящими солнечными лучами с 11:00 до 16:00.
- солнцезащитный крем для бесшёрстных питомцев: Перед выходом на улицу обязательно наносите защитный крем на кожу.
- уход за шерстью: Обратите внимание на выбор шампуней и спреев с увлажняющими свойствами, чтобы защитить шерсть от солнечных лучей.
- стрижки: Будьте осторожны с короткими стрижками. Они могут открыть кожу для солнечных лучей и увеличить риск ожогов.
- летняя одежда: Для бесшёрстных и короткошёрстных питомцев стоит рассмотреть возможность покупки летней одежды. Удобный хлопковый комбинезон станет отличной защитой от солнца.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сделать лето вашего питомца более комфортным и безопасным.
