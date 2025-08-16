Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:10

Короткая стрижка или длинная шерсть: что лучше для вашего питомца в жару

Как предотвратить тепловой удар у кошек и собак: рекомендации специалистов

Летние дни могут быть настоящим испытанием для наших четвероногих друзей. Солнечные лучи не щадят никого, и даже самые пушистые шерстяные шубки страдают от зноя. Как же помочь питомцам чувствовать себя комфортно в такую жару?

Проблемы, с которыми сталкиваются питомцы

В жару вашим любимцам бывает душно, а их шерсть теряет здоровый вид. Она становится тусклой, ломкой и сухой. Это касается не только длинношерстных собак и кошек, но и животных со средней и короткой шерстью. Даже бесшёрстные питомцы страдают от жары, хотя это может показаться неочевидным.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вашему питомцу пережить летние дни:

  • избегайте прогулок в пик активности: Не выгуливайте питомца под палящими солнечными лучами с 11:00 до 16:00.
  • солнцезащитный крем для бесшёрстных питомцев: Перед выходом на улицу обязательно наносите защитный крем на кожу.
  • уход за шерстью: Обратите внимание на выбор шампуней и спреев с увлажняющими свойствами, чтобы защитить шерсть от солнечных лучей.
  • стрижки: Будьте осторожны с короткими стрижками. Они могут открыть кожу для солнечных лучей и увеличить риск ожогов.
  • летняя одежда: Для бесшёрстных и короткошёрстных питомцев стоит рассмотреть возможность покупки летней одежды. Удобный хлопковый комбинезон станет отличной защитой от солнца.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сделать лето вашего питомца более комфортным и безопасным.

Читайте также

Ветеринары советуют сразу обследовать найденного на улице щенка сегодня в 8:30

Вчера он дрожал на улице, а сегодня спит у вас дома: как правильно приютить щенка

Нашли щенка на улице? Узнайте, как правильно организовать адаптацию, помочь с ветеринарными процедурами, социализацией и воспитанием, чтобы подарить ему счастливую жизнь.

Читать полностью » Позитивное подкрепление и постепенность помогут собаке привыкнуть к будке сегодня в 7:12

Дом, в который пёс влюбится с первого захода — секрет правильной подготовки

Как подружить собаку с будкой? Пошаговая инструкция по адаптации собаки к новому домику. Советы по выбору будки, созданию комфорта, позитивному подкреплению и постепенному увеличению времени пребывания.

Читать полностью » Совместный сон с собакой повышает риск аллергии и нарушает качество отдыха сегодня в 6:21

Тёплый комочек или источник проблем: что даёт и что отнимает совместный сон с питомцем

Ветеринары и зоопсихологи предупреждают о 11 скрытых минусах совместного сна с собакой. Узнайте, почему лучше приучить питомца к своему месту ради вашего здоровья и безопасности.

Читать полностью » Потеря внимания со стороны хозяина может вызвать агрессию у кошки сегодня в 5:45

Ласковая кошка превратилась в маленького тирана? Проверьте своё поведение

Опытные владельцы кошек порой совершают 3 ошибки, влияющие на характер питомца. Эксперты по поведению кошек раскрывают секреты гармоничных отношений.

Читать полностью » Эксперт Тейбор предположил, что викинги особенно ценили рыжих котов сегодня в 4:39

Огненный мех и характер с сюрпризом: почему рыжие коты так легко завоёвывают сердца

Почему рыжие коты такие особенные? Генетика, легенды о викингах и физические особенности могут объяснить секрет их обаяния и дружелюбного характера.

Читать полностью » История канадского сфинкса: как появилась порода в 1966 году в Канаде сегодня в 3:14

Лысая кожа, выразительные глаза и острые уши — кошка, которая меняет представление о питомцах

Сфинкс — не просто лысая кошка, а верный друг с необычной внешностью и тёплым сердцем. История, уход, цена и факты о породе в одном материале.

Читать полностью » Учёные объяснили, как кошки разворачиваются в воздухе и приземляются на лапы сегодня в 2:11

Как питомцы разворачиваются в воздухе за доли секунды — редкое умение в мире животных

Кошки будто бросают вызов гравитации. Почему они почти всегда приземляются на лапы и что скрывается за этим рефлексом, выяснили учёные.

Читать полностью » Почему ши-тцу ревнуют хозяев и как избежать конфликтов с детьми и животными сегодня в 1:19

Эти маленькие собаки устраивают сцены ревности, о которых лучше знать заранее

Ши-тцу славятся своей преданностью и нежностью, но за милым взглядом порой скрывается ревность. Почему она возникает и как с ней справиться?

Читать полностью »

