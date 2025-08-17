Лето в опасности: 7 аксессуаров, которые спасут вашего любимца от зноя

Лето — радость для нас, но настоящий стресс для домашних животных. Пока мы наслаждаемся солнцем, наши четвероногие друзья страдают от духоты и перегрева. Специальные аксессуары помогут им чувствовать себя комфортно даже в зной.

Охлаждающий жилет. Просто смочите его водой — и ваш питомец будет защищён от перегрева. Жилет поддерживает комфортную температуру тела, особенно полезен для активных собак.

Ботиночки для защиты лап. Горячий асфальт и песок могут вызвать ожоги. Специальная обувь убережёт подушечки лап от травм.

Солнцезащитный крем для животных. Не только люди нуждаются в защите от ультрафиолета. Кремы для питомцев наносятся на нос и лапы, содержат безопасные компоненты и увлажняющие масла.

Охлаждающий коврик. Изготовлен из геля или особого материала, который долго сохраняет прохладу. Идеальное место для отдыха в жару.

Солнцезащитные очки. Не просто стильный аксессуар! Очки защищают глаза собак от ультрафиолета, особенно важны для пород с выпуклыми глазами, таких как мопсы.

Поилка для путешествий. Компактная бутылка со встроенной чашей — спасение на прогулке. Свежая вода предотвратит обезвоживание.

Охлаждающие игрушки. Работают по принципу прорезывателей для детей: их можно заморозить или наполнить холодной водой. Питомец сможет и играть, и охлаждаться.