Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Хотите лёгкий, сочный и яркий салат без майонеза? Попробуйте это сочетание — болгарский перец, нежный сыр и пикантная заправка. Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска!

Ингредиенты

Болгарский перец (разных цветов) — 3 шт.

Творожный сыр (фета, моцарелла или аналог) — 150 г

Красный лук — 1 шт.

Петрушка — 10 г (можно добавить укроп или кинзу)

Оливковое масло — 3 ст. л.

Лимонный сок — 2 ст. л.

Жидкий мёд — 1 ст. л.

Французская горчица — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Подготовьте овощи: перец нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами. Сыр нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте заправку: взбейте масло, лимонный сок, мёд, горчицу, соль и перец.

Соберите салат: соедините перец, лук и зелень, полейте заправкой. Добавьте сыр сверху — так он сохранит форму.

Совет: для остроты добавьте немного чили или чеснока.