Овощной салат
Овощной салат
© flickr.com by gamene is licensed under CC BY 2.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 10:31

Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце

Как приготовить салат с болгарским перцем и медом за 25 минут

Хотите лёгкий, сочный и яркий салат без майонеза? Попробуйте это сочетание — болгарский перец, нежный сыр и пикантная заправка. Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска!

Ингредиенты

  • Болгарский перец (разных цветов) — 3 шт.
  • Творожный сыр (фета, моцарелла или аналог) — 150 г
  • Красный лук — 1 шт.
  • Петрушка — 10 г (можно добавить укроп или кинзу)
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Лимонный сок — 2 ст. л.
  • Жидкий мёд — 1 ст. л.
  • Французская горчица — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Подготовьте овощи: перец нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами. Сыр нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте заправку: взбейте масло, лимонный сок, мёд, горчицу, соль и перец.

Соберите салат: соедините перец, лук и зелень, полейте заправкой. Добавьте сыр сверху — так он сохранит форму.

Совет: для остроты добавьте немного чили или чеснока.

