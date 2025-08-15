Салат, который изменит ваше представление о болгарском перце
Хотите лёгкий, сочный и яркий салат без майонеза? Попробуйте это сочетание — болгарский перец, нежный сыр и пикантная заправка. Идеально к мясу, рыбе или как самостоятельная закуска!
Ингредиенты
- Болгарский перец (разных цветов) — 3 шт.
- Творожный сыр (фета, моцарелла или аналог) — 150 г
- Красный лук — 1 шт.
- Петрушка — 10 г (можно добавить укроп или кинзу)
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Лимонный сок — 2 ст. л.
- Жидкий мёд — 1 ст. л.
- Французская горчица — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Приготовление
Подготовьте овощи: перец нарежьте соломкой, лук — тонкими полукольцами. Сыр нарежьте кубиками, зелень мелко порубите. Смешайте заправку: взбейте масло, лимонный сок, мёд, горчицу, соль и перец.
Соберите салат: соедините перец, лук и зелень, полейте заправкой. Добавьте сыр сверху — так он сохранит форму.
Совет: для остроты добавьте немного чили или чеснока.
