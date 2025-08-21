Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Настурция
Настурция
© Own work by Rameshng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 5:33

Секрет садоводов юга: что посадить, чтобы клумбы цвели до первых холодов — ваш сад будет вне конкуренции

3 этапа обновления августовских клумб: от обрезки до замены на осенние цветы

На юге России лето начинается рано и затягивается надолго, поэтому однолетние растения, посаженные в апреле, к концу августа часто теряют свежий вид. Бархатцы и циннии вытягиваются, георгины дают меньше бутонов, а колеусы образуют семенные стрелки. Однако садоводы отмечают: есть способы оживить клумбы и продлить сезон цветения, пока сад постепенно готовится к осеннему облику.

Выбор растений на длительное цветение

Опытные цветоводы советуют заранее подбирать культуры, которые способны радовать яркими красками до осени. Среди них — петуния, ноготки, цинния, амарант глобусный, космея, цветок-одеяло, бегония, недотрога, целозия и сладкий алиссум. Эти растения лучше других выдерживают жаркое южное лето.

Правильный уход за однолетниками

Для активного цветения необходимы вода и питание. Если осадков не хватает, нужно поливать грядки: растениям требуется около 2,5-3,8 сантиметра влаги в неделю. При сильной жаре объем увеличивается. Специалисты рекомендуют глубокий полив каждые несколько дней, чтобы влага уходила на глубину не менее 5 сантиметров. Дополнительный слой мульчи толщиной 5-7 сантиметров поможет удержать влагу и защитить от сорняков.

Подкормка тоже играет важную роль. Даже внесенные весной гранулированные удобрения (10-10-10) со временем теряют эффективность. Поэтому каждые полтора месяца стоит добавлять новые — примерно 450 граммов на 9 квадратных метров. Для контейнерных растений лучше подходят водорастворимые составы, так как частый полив вымывает питательные вещества.

Обрезка и поддержка

Многие однолетники нуждаются в удалении отцветших бутонов. Это стимулирует появление новых цветов. Петунии и георгины можно омолодить, обрезав треть стеблей. После обрезки растения следует подкормить и хорошо полить. Высокие кусты укрепляют бамбуковыми подпорками или проволочными кольцами.

Осенний переход

К сентябрю часть однолетников теряет декоративность. Садоводы советуют сначала оценить состояние растений в клумбах и контейнерах: длинноногие петунии и вербены лучше подрезать, а полностью отцветшие экземпляры убрать в компост. Те, что ещё здоровы, можно сочетать с осенними культурами — мамами, анютиными глазками или виолами.

Для яркости осенних клумб используют декоративную капусту, перцы, хейхеры и седумы. При пересадке стоит внести в почву компост и обновить мульчу. Контейнеры рекомендуется освежать новой землесмесью или хотя бы добавлять удобрения с медленным высвобождением.

Вредители и болезни

К концу лета однолетники чаще поражают тля, паутинный клещ, белокрылки, слизни и жуки. В запущенных случаях можно обработать растения маслом нима, инсектицидным мылом или химическими препаратами, но иногда легче убрать их вовсе, чтобы защитить другие посадки.

Среди болезней распространены мучнистая роса, пятнистость листьев, фитофтороз и корневая гниль. Первые два недуга не смертельны, но фитофтора и гниль часто приводят к гибели растения. Чтобы снизить риски, рекомендуется убирать растительные остатки, проверять нижнюю сторону листьев и поливать утром, чтобы зелень быстрее высыхала.

Метод последовательной посадки

Сукцессионная посадка позволяет продлить сезон цветения. Суть в том, что рассаду или семена высаживают партиями с интервалом в 2-3 недели. Благодаря этому, даже когда первые цветы увядают, клумба остаётся яркой. Метод особенно подходит для цинний, бархатцев, космеи, настурции и душистого горошка.

Подготовка инструментов

Финал лета — подходящее время проверить садовый инвентарь. Секаторы и сучкорезы стоит заточить, чтобы они были готовы к осенней и зимней обрезке.

