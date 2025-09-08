Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пита с начинкой из овощей и сыра
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:27

Термическая бомба для микробов: как готовить овощи, чтобы не попасть в больницу

Мария Ткаченко: почему сырые овощи из супермаркета могут быть опаснее уличной еды

Лето влечёт за собой не только долгожданный отдых, но и повышенные риски отравлений и кишечных инфекций, которые могут подстерегать как детей, так и взрослых, что является важным аспектом. Диетолог и нутрициолог Мария Ткаченко развеяла распространённые мифы и дала важные рекомендации, которые помогут сохранить здоровье в жаркое время года, что необходимо учитывать.

Гигиена: главный ключ к безопасности

Основным правилом безопасного употребления овощей и фруктов является их тщательная гигиеническая обработка, что является главным принципом. Перед тем как полакомиться ими, их следует не просто сполоснуть, а тщательно промыть под проточной водой несколько раз, что необходимо для удаления загрязнений.

Дополнительно можно использовать специальные моющие средства или слабый раствор соды, который эффективно устраняет остатки пестицидов и гербицидов, что является важным шагом. Если есть возможность, лучше очистить кожуру, особенно у тех плодов, которые были куплены в магазине, а не выращены на вашем участке, что необходимо учитывать.

Чистота: руки и кухонные принадлежности

Не менее важно помнить о чистоте собственных рук и кухонных принадлежностей, что является важным аспектом. Использование чистой поверхности для нарезки и приготовления пищи — залог того, что в вашу еду не попадут опасные микробы, что необходимо учитывать. Зелень и салаты рекомендуется замачивать в растворе лимонного сока на 15 минут для избавления от грязи, насекомых и бактерий, что является полезным приемом.

Хранение: изоляция от сырых продуктов

Также важно правильное хранение, что является необходимым условием. Необходимо изолировать овощи и фрукты в холодильнике от сырых мясных, молочных продуктов, что необходимо учитывать. По возможности старайтесь брать продукты у фермеров или в магазинах, где вы уверены в качестве продукции, что является важным фактором.

Важна также их цельность, что является еще одним правилом. Ни в коем случае не покупайте порезанные фрукты и овощи, напитки, которые стоят в парке на прилавке либо на дорожной трассе, где правила гигиены и условия хранения вам неизвестны, что необходимо учитывать.

Мария Ткаченко, диетолог, нутрициолог, подчеркнула важность соблюдения этих простых правил, что является важным советом.

Термическая обработка: уничтожение патогенов

Термическая обработка играет ключевую роль в уничтожении патогенов, особенно в случае с такими овощами, как картофель, тыква, кабачки, кукуруза и грибы, что является важным процессом. Эти продукты желательно готовить, чтобы избежать возможных проблем с желудочно-кишечным трактом, что необходимо учитывать.

Выбирайте сезонные овощи и фрукты, выращенные в вашем регионе, — они содержат меньше вредных химикатов, используемых при гидропонном выращивании и для ускорения роста, что является важным преимуществом. Это способствует улучшению качества питания.

Интересные факты:

  1. Некоторые бактерии могут выживать в холодильнике.
  2. Термическая обработка убивает большинство бактерий и вирусов.
  3. Сезонные фрукты и овощи обычно содержат больше витаминов и минералов.

