Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:58

Отёки тают на глазах: вот что нужно добавить в рацион, чтобы чувствовать легкость летом

Летние отеки: эффективные методы борьбы от эксперта Амосовой

В жаркое время года многие сталкиваются с проблемой отеков. Застой лимфы, вызванный снижением активности, в сочетании с неправильным питанием может приводить к неприятным последствиям. Дерматолог и косметолог Галина Амосова поделилась советами, как эффективно бороться с этой проблемой.

Специалист рекомендует включить в свой распорядок дня плавание, йогу, легкую гимнастику и пешие прогулки. Эти виды активности мягко стимулируют лимфоток, не перегружая организм. Важно помнить, что интенсивные тренировки могут, напротив, усугубить отеки из-за накопления молочной кислоты. Поддерживайте умеренную активность для улучшения лимфообращения.

Универсальные средства и компрессионное белье: забота о сосудах

Для поддержания тонуса сосудов Галина Амосова советует принимать контрастный душ и носить свободную одежду. Летом можно использовать компрессионное белье, которое улучшает работу сосудов и предотвращает застой лимфы. Правильный уход за кожей также играет важную роль в борьбе с отеками.

В составе средств для ухода должны присутствовать кофеин, троксерутин, экстракты конского каштана, арники и гинкго билоба, ментол и никотиновая кислота. Эти компоненты можно комбинировать. Например, троксерутин с кофеином и ментолом снимут усталость ног, а кофеин, арника и гинкго подойдут для ухода за кожей вокруг глаз. Наносить средства нужно по направлению движения лимфы: на лице — от центра к краям, на теле — от конечностей к лимфоузлам.

Дерматолог также рекомендует пересмотреть рацион. Следует исключить соль, сахар и алкоголь. Включить в меню продукты, богатые калием (бананы, шпинат), антиоксидантами (ягоды) и омега-3 жирными кислотами (рыба, льняное масло). Это поможет нормализовать водно-солевой баланс и улучшить состояние лимфы. Важно помнить, что прием мочегонных препаратов без назначения врача категорически запрещен.

Три интересных факта о лимфе:

  • лимфатическая система не имеет собственного насоса, поэтому для ее циркуляции необходима физическая активность.
  • лимфатическая система выводит из организма токсины и продукты распада клеток.
  • правильная работа лимфатической системы влияет на иммунитет и общее состояние здоровья.

