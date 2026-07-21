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Горят уши
Горят уши
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:40

Отит портит отпуск за считаные дни: какие ошибки после купания открывают путь инфекции

Летний отдых у бассейна или на морском побережье связан с повышенным риском возникновения воспалительных процессов в ушах, заявила NewsInfo профессор кафедры оториноларингологии РУДН, доктор медицинских наук Ирина Кириченко. Профилактика заболеваний слухового аппарата требует особого внимания как людей с хроническими недугами, так и абсолютно здоровых отдыхающих.

Ранее эксперты отмечали, что боль в ушах после купания — одна из наиболее частых жалоб, с которыми пациенты обращаются к ЛОР-врачам в летний период. Особую осторожность стоит проявлять в бассейнах, где вода не всегда соответствует санитарным нормам.

Даже регулярное использование хлора не гарантирует полной стерильности среды, так как некоторые патогенные микроорганизмы устойчивы к воздействию дезинфицирующих средств, говорит врач. Важно правильно ухаживать за ушами, чтобы поддерживать естественную гигиену слухового прохода и не провоцировать осложнения.

"Если человек плавает в бассейне, он должен обязательно после бассейна протирать уши. Аккуратно промокать ватными палочками, желательно, чтобы они были смочены в водном растворе. Не глубоко, по крайней мере, снаружи. Стараться не травмировать уши, не чесать острыми предметами", — отметила доктор.

Врачи напоминают, что для защиты организма важно внимательно следить за состоянием домашнего климатического оборудования, так как загрязненные системы вентиляции могут стать источником инфекций. Также стоит помнить о правилах безопасного пребывания в офисных и жилых помещениях, где грамотная настройка сплит-системы поможет предотвратить переохлаждение. Профессор подчеркнула, что недопустимо находиться под прямым потоком воздуха от кондиционера, если голова или тело остаются влажными после купания.

"Не сидеть под кондиционером, если мокрая голова. Чтобы не было никаких моментов, связанных с переохлаждение", — пояснила врач.

Специалист добавила, что людям с сопутствующими диагнозами, такими как сахарный диабет, следует строго соблюдать диету и контролировать уровень глюкозы, так как любые метаболические нарушения могут негативно сказаться на защитных функциях организма. В случае, если неприятные ощущения все же появились, существуют способы облегчить состояние до визита к врачу. Отдельное внимание родителям стоит уделить детям, чьи уши нуждаются в защите от механических повреждений и попадания инородных предметов.

Чрезмерное воздействие агрессивной внешней среды может негативно влиять на здоровье не только ушей, но и эпидермального барьера, поэтому часто требуется комплексный подход к защите организма в жаркий сезон.

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Проверено экспертом: Врач-терапевт (Врач общей практики) Алексей Поляков, Врач-терапевт (Врач общей практики) Марина Егорова.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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