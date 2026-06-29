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Морс из черной смородины
Морс из черной смородины
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Public domain
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:27

Лимонная вода станет вкуснее: добавьте один простой ингредиент и дайте настояться

В летний зной для утоления жажды эксперты советуют отказаться от сладких напитков в пользу натуральных домашних рецептов. Член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с NewsInfo перечислила простые способы поддержать водный баланс организма без вредных добавок.

Ранее сообщалось о заметном изменении потребительских привычек россиян: многие переходят с газированных напитков на простую воду с добавлением лимона.

Популярность детокс-воды с ягодами и травами растет, что подтверждают данные ритейлеров — продажи ароматизированной воды показывают стабильный прирост. При этом важно понимать, как правильное восполнение электролитов влияет на состояние человека в жаркую погоду.

По словам диетолога, основой любого полезного напитка должна быть чистая вода высокого качества. Добавление в нее натуральных компонентов помогает не только улучшить вкус, но и освежиться без лишних калорий.

"Можно сделать воду с лимоном. Желательно не добавлять сахар, можно добавить лед по желанию. Можно приготовить огуречно-мятный лимонад, литр воды, один лимон, один огурец, свежая мята. Лед по желанию. Желательно не добавлять сладкие сиропы, даже мед", — отметила Русакова.

Специалист пояснила, что огурец нужно нарезать кружочками и слегка размять вместе с листьями мяты, чтобы они отдали сок. После добавления воды и долек лимона напитку необходимо настояться в холодильнике около получаса. Аналогичный алгоритм применим и к другим ингредиентам — например, к клубнике. Этот подход позволяет создавать полезные напитки без сахара, которые не перегружают метаболизм.

"Клубнику измельчают в блендере, добавляют лимонный сок, возможно сахарозаменитель, тщательно перемешивают, заливают водой, охлаждают. Вариантов много, но основное — чистая высококачественная вода. И уже на основании воды добавление лимона, имбиря, ягод", — пояснила эксперт.

Для разнообразия рациона в летний период можно использовать холодные травяные чаи или домашние морсы. Диетологи также напоминают, что важно избегать напитков, провоцирующих сердечно-сосудистую нагрузку в жару, а также внимательно следить за качеством состава покупных товаров, так как далеко не всякий холодный напиток на улице может быть безопасным.

Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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