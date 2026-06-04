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Собака на шлейке
Собака на шлейке
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:23

Тепловой удар у питомца подкрадывается быстро: эти правила лучше запомнить до первого зноя

Летнее солнце представляет серьезную угрозу для домашних животных, особенно для собак брахиоцефальных пород, рассказала NewsInfo ветеринар Екатерина Гуляева. Эксперт напомнила, что владельцам необходимо строго соблюдать режим прогулок и следить за состоянием питомцев в период высоких температур.

Ранее сообщалось, что руководитель проекта "ХочуСобаку.РФ" Александра Нуриева предупреждала об опасности раскаленного асфальта для домашних животных. Специалист подчеркнула, что высокая температура дорожного покрытия способна нанести серьезные ожоги подушечкам лап питомцев. В связи с этим эксперты рекомендуют минимизировать риски при прогулках.

Особую осторожность следует проявлять хозяевам мопсов, французских бульдогов, шпицев и чихуахуа, говорит эксперт. Эти собаки из-за особенностей анатомии морды хуже переносят зной. Выход на улицу в пиковые часы жары лучше исключить, перенеся активность на утро или время после захода солнца. Если короткая прогулка необходима, ее длительность не должна превышать пять-десять минут, при этом лучше выбирать маршруты по траве, а не по тротуарам.

"Собакам на прогулку обязательно брать воду с собой. И гулять стараться в тени. Стараться гулять в утренние часы и вечерние часы после захода солнца", — отметила ветеринар.

При этом важно поддерживать гидратацию организма у питомца. Дома, где нет кондиционеров, стоит использовать специальные охлаждающие коврики. Важно регулярно менять воду в миске, чтобы она оставалась свежей и чистой. Владельцы служебных собак также применяют специальные охлаждающие попоны для поддержания нормальной температуры тела.

"Тепловой и солнечный удары — это серьезное заболевание, имеющее четыре стадии, последняя стадия терминальная, из нее животное очень сложно вывести, это смертельные случаи. Не надо доводить до того, чтобы животное получило ни солнечные, ни тепловые удары", — предупредила ветврач.

Эксперт категорически запрещает оставлять питомца в салоне автомобиля даже на короткий срок. В условиях замкнутого пространства температура растет стремительно, что может привести к гибели животного. Здоровье и общий уход за домашним любимцем требуют от владельца предельной внимательности, ведь правильная экипировка и грамотная забота о шерсти способны защитить собаку от негативного воздействия летнего периода. Тем более, что поведенческие изменения часто становятся первыми индикаторами физического дискомфорта.

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Проверено экспертом: ветеринар Марина Черкасова, ветеринар Сергей Ермаков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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