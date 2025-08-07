Жара, лужи и прогулки: как лето может превратить собаку в носителя опасной заразы
Лето — испытание не только для людей, но и для собак. Солнце, жара, высокая влажность — идеальные условия для вспышки опасных заболеваний у питомцев. Некоторые из них могут даже передаваться человеку. Вот 7 болезней, с которыми особенно часто сталкиваются собаки летом, и простые способы обезопасить четвероногого друга.
Летняя угроза №1 — чесотка
Повышенная температура и влажность создают идеальные условия для размножения клещей. Именно они вызывают такие формы чесотки, как саркоптоз, отодектоз и демодекоз. Наиболее опасен саркоптоз: он передаётся человеку и классифицируется как зооноз.
Инфекция распространяется при контакте между животными, а иногда и через общие предметы ухода. Владельцам стоит регулярно дезинфицировать лежанки, миски и игрушки, особенно в жаркий сезон.
Блохи и клещи: мелкие, но опасные
Эти паразиты летом активизируются и легко перескакивают на питомца во время прогулок или контакта с заражёнными животными. Укус может не только вызвать зуд, но и привести к болезням, включая пироплазмоз.
Спасение простое: используйте противопаразитарные таблетки или капли по графику, рекомендованному ветеринаром.
Влага + жара = отит
Многие собаки любят купаться, но именно вода, оставаясь в ушах, становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Летний отит — частое и неприятное явление.
Чтобы его избежать, достаточно аккуратно просушивать уши питомца после каждого купания — будь то озеро, море или просто ванна.
Грибок: не только проблема кожи
Летом среди грибковых заболеваний чаще всего встречается стригущий лишай. Он заразен, легко передаётся через прикосновения и может поразить и хозяина.
Проявляется обычно на коже и когтях. Профилактика — это чистота, сухое жильё, ограничение длительного пребывания на солнце и внимание к гигиене.
Гипертермия: перегрелся — пострадал
Это не заболевание, а состояние, которое может возникнуть при перегреве. Особенно у собак с плоской мордой (брахицефалов) или густой шерстью.
Чтобы избежать перегрева:
- давайте собаке прохладную воду,
- не выгуливайте в пик жары,
- обеспечьте тень и вентиляцию.
Глисты: летние незваные гости
Высокая температура и влажность способствуют распространению яиц глистов в окружающей среде. Заражение может проявляться диареей, резким похудением, вялостью.
Решение простое — регулярная профилактическая дегельминтизация по рекомендации ветеринара.
Лептоспироз: инфекция после дождя
Дожди, лужи, стоячая вода — всё это потенциальные источники заражения лептоспирозом, который переносят крысы. Болезнь опасна, но её можно предотвратить.
"Наиболее эффективной профилактикой остаётся вакцинация. Вакцина V10 входит в базовый протокол и защищает от четырёх разновидностей лептоспироза", — заявил ветеринарный врач Андрей Бондарев.
Симптомы, которые нельзя игнорировать
Даже если болезнь ещё не проявилась полностью, уже могут появиться тревожные сигналы. Среди них:
- рвота, диарея;
- зуд и выпадение шерсти;
- апатия, отказ от еды;
- повышение температуры;
- поражения кожи;
- резкое похудение.
Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — не откладывайте визит к ветеринару. Самолечение может не только не помочь, но и усугубить состояние питомца.
Визит к врачу — не опция, а необходимость
"Даже если симптомы кажутся безобидными, лечить собаку на глазок нельзя", — предупреждает ветеринар.
Только специалист может определить причину недомогания и подобрать безопасное лечение.
Лето — не повод для страха, а время, когда забота о питомце должна быть чуть внимательнее. Простые меры профилактики позволят вам наслаждаться сезоном без лишних тревог.
