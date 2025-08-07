Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Спящая на полу собака
Спящая на полу собака
© unsplash.com by Игорь Овсянников is licensed under Creative Commons CC0 1.0
Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:25

Жара, лужи и прогулки: как лето может превратить собаку в носителя опасной заразы

Собаки чаще болеют летом: названы симптомы, требующие визита к ветеринару

Лето — испытание не только для людей, но и для собак. Солнце, жара, высокая влажность — идеальные условия для вспышки опасных заболеваний у питомцев. Некоторые из них могут даже передаваться человеку. Вот 7 болезней, с которыми особенно часто сталкиваются собаки летом, и простые способы обезопасить четвероногого друга.

Летняя угроза №1 — чесотка

Повышенная температура и влажность создают идеальные условия для размножения клещей. Именно они вызывают такие формы чесотки, как саркоптоз, отодектоз и демодекоз. Наиболее опасен саркоптоз: он передаётся человеку и классифицируется как зооноз.

Инфекция распространяется при контакте между животными, а иногда и через общие предметы ухода. Владельцам стоит регулярно дезинфицировать лежанки, миски и игрушки, особенно в жаркий сезон.

Блохи и клещи: мелкие, но опасные

Эти паразиты летом активизируются и легко перескакивают на питомца во время прогулок или контакта с заражёнными животными. Укус может не только вызвать зуд, но и привести к болезням, включая пироплазмоз.

Спасение простое: используйте противопаразитарные таблетки или капли по графику, рекомендованному ветеринаром.

Влага + жара = отит

Многие собаки любят купаться, но именно вода, оставаясь в ушах, становится благоприятной средой для размножения бактерий и грибков. Летний отит — частое и неприятное явление.

Чтобы его избежать, достаточно аккуратно просушивать уши питомца после каждого купания — будь то озеро, море или просто ванна.

Грибок: не только проблема кожи

Летом среди грибковых заболеваний чаще всего встречается стригущий лишай. Он заразен, легко передаётся через прикосновения и может поразить и хозяина.

Проявляется обычно на коже и когтях. Профилактика — это чистота, сухое жильё, ограничение длительного пребывания на солнце и внимание к гигиене.

Гипертермия: перегрелся — пострадал

Это не заболевание, а состояние, которое может возникнуть при перегреве. Особенно у собак с плоской мордой (брахицефалов) или густой шерстью.

Чтобы избежать перегрева:

  • давайте собаке прохладную воду,
  • не выгуливайте в пик жары,
  • обеспечьте тень и вентиляцию.

Глисты: летние незваные гости

Высокая температура и влажность способствуют распространению яиц глистов в окружающей среде. Заражение может проявляться диареей, резким похудением, вялостью.

Решение простое — регулярная профилактическая дегельминтизация по рекомендации ветеринара.

Лептоспироз: инфекция после дождя

Дожди, лужи, стоячая вода — всё это потенциальные источники заражения лептоспирозом, который переносят крысы. Болезнь опасна, но её можно предотвратить.

"Наиболее эффективной профилактикой остаётся вакцинация. Вакцина V10 входит в базовый протокол и защищает от четырёх разновидностей лептоспироза", — заявил ветеринарный врач Андрей Бондарев.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Даже если болезнь ещё не проявилась полностью, уже могут появиться тревожные сигналы. Среди них:

  • рвота, диарея;
  • зуд и выпадение шерсти;
  • апатия, отказ от еды;
  • повышение температуры;
  • поражения кожи;
  • резкое похудение.

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — не откладывайте визит к ветеринару. Самолечение может не только не помочь, но и усугубить состояние питомца.

Визит к врачу — не опция, а необходимость

"Даже если симптомы кажутся безобидными, лечить собаку на глазок нельзя", — предупреждает ветеринар.

Только специалист может определить причину недомогания и подобрать безопасное лечение.

Лето — не повод для страха, а время, когда забота о питомце должна быть чуть внимательнее. Простые меры профилактики позволят вам наслаждаться сезоном без лишних тревог.

