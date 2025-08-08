Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Морковь
Морковь
© commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:42

Летний рацион: как морковь делает вашу кожу сияющей с первого дня солнца

Секреты дерматологов: какие продукты помогут улучшить защиту кожи

Специалисты в области здоровья и дерматологии уверяют: красивая, сияющая кожа летом — результат не только качественного солнцезащитного крема, но и грамотного рациона. Оказывается, продукты с высоким содержанием антиоксидантов и бета-каротина способны не только усилить защиту кожи, но и улучшить стойкость загара.

Одним из таких продуктов врачи называют морковь. Благодаря высокому содержанию бета-каротина — природного пигмента, который превращается в витамин А — морковь активизирует выработку меланина, отвечающего за цвет кожи. Витамин А, по мнению медиков, не только способствует ровному загару, но и необходим для поддержания зрения, состояния зубов, мягких тканей и костей, а также играет важную роль в укреплении здоровья кожи.

В странах с жарким климатом, таких как Бразилия, включение моркови в ежедневное меню стало привычкой, особенно среди тех, кто хочет получить красивый и безопасный загар. Врачи подчеркивают, что сбалансированное питание помогает не только загорать, но и снижает вред от ультрафиолета. На это указывают данные Всемирной организации здравоохранения, отмечающей, что рацион может укрепить естественные защитные барьеры кожи.

Однако с бета-каротином важно не переборщить. Дерматологи, ссылаясь на информацию Минздрава, отмечают: чрезмерное потребление моркови может привести к гиперкаротинемии — безвредному, но визуально заметному пожелтению кожи. Это состояние неопасно, но сигнализирует о переизбытке каротиноидов.

Чтобы поддержать здоровье кожи и улучшить загар, эксперты советуют готовить легкие летние блюда. Например трехцветный салат из моркови, томатов и шпината. Помидоры содержат ликопин — мощный антиоксидант, защищающий кожу от солнечных ожогов и преждевременного старения. Шпинат же богат лютеином и зеаксантином — веществами, которые действуют аналогично бета-каротину, защищая клетки кожи от оксидативного стресса.

Научные публикации, размещенные на авторитетных медицинских порталах, таких как Гарвардская медицинская школа, подчёркивают, что регулярное потребление антиоксидантов помогает сохранить кожу молодой и защищённой, особенно в летние месяцы.

Врачи также напоминают о необходимости комплексного подхода: помимо диеты, важно избегать солнца в часы его пиковой активности и использовать солнцезащитные средства с надлежащим SPF. Европейское общество дерматологов включает эти рекомендации в официальные летние гайдлайны, отмечая, что защита кожи — это ежедневная забота, а не разовое мероприятие.

Для устойчивого и безопасного загара включите в летний рацион морковь, помидоры и шпинат. А для салата подойдёт классическая заправка: оливковое масло, сок лимона и щепотка соли.

