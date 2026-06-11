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Салат из молодых овощей и яиц
Салат из молодых овощей и яиц
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Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:47

Аппетит пропал в самый зной: что нельзя делать, чтобы не довести себя до слабости

В летний зной многие сталкиваются с отсутствием аппетита, однако полный отказ от еды опасен для организма, пояснила NewsInfo диетолог Ольга Ромашина. Она отметила, что активные процессы охлаждения тела требуют значительных энергозатрат, которые необходимо восполнять для предотвращения слабости и сбоев электролитного баланса.

Специалист рекомендует перейти на дробное питание, выбирая для рациона легкие продукты. Важно понимать, что грамотно составленный салат может стать полноценным приемом пищи в жаркую погоду. При выборе белковой составляющей для таких блюд стоит отдавать предпочтение рыбе или птице, а правильный выбор мяса напрямую влияет на обменные процессы.

"Совсем не есть нельзя. Организм тратит много энергии на охлаждение, полное отсутствие калорий приведет к слабости и сбою электролитного баланса. Вместо плотных приемов пищи можно перейти на дробное питание: есть понемногу, но часто. Отдавать предпочтение легким продуктам: холодным супам, овощам, фруктам, кисломолочным напиткам и легким белкам (рыба, птица)", — отметила Ромашина.

Не менее важным фактором в жару становится соблюдение питьевого режима. Эксперт советует пить часто и маленькими глотками, включая в рацион минеральную воду для поддержания солевого обмена. При этом стоит с осторожностью относиться к выбору продуктов.

"Стараться избегать тяжелой, жирной пищи, сахара и алкоголя, так как они усиливают тепловую нагрузку и обезвоживание. Если отсутствие аппетита сопровождается тошнотой, головокружением или сильной головной болью, это может быть признаком теплового удара. В таком случае требуется медицинская помощь", — пояснила диетолог.

Корректное увлажнение организма позволяет легче переносить высокие температуры воздуха. Специалисты напоминают, что для поддержания необходимого уровня электролитов важно следить за тем, что именно употребляет человек в течение дня, а использование определенных методов терморегуляции помогает эффективнее справляться с жарой.

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Проверено экспертом: Повар Павел Лебедев, Повар Ирина Корнилова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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