Купальник – убийца: как летние привычки повышают риск цистита на 50% – предупреждает уролог

Вопреки распространенному мнению, лето — это сезон повышенного риска возникновения цистита, инфекционного заболевания мочевого пузыря. Об этом предупреждает врач-уролог клиники академика Ройтберга Карен Мкртчян. Специалист раскрывает основные причины увеличения количества обращений пациентов с этим недугом в летний период и дает рекомендации по профилактике.

Парадоксально, но именно в жаркое время года переохлаждение становится одной из главных причин развития цистита. Мкртчян объясняет, что кондиционеры, холодные напитки, купание в прохладной воде и резкий температурный перепад между улицей и помещением ослабляют иммунитет и способствуют воспалительному процессу.

"Работающие кондиционеры в офисах и транспорте, ледяные напитки — всё это может стать причиной переохлаждения, которое, в свою очередь, провоцирует цистит,” — отмечает врач.

Обезвоживание и купание в водоёмах: факторы риска

Помимо переохлаждения, уролог выделяет еще две важные причины, способствующие развитию цистита летом. Во-первых, это обезвоживание, которое приводит к концентрации мочи, что создает благоприятную среду для размножения бактерий. Во-вторых, купание в водоёмах с последующим длительным ношением мокрого купальника. Мкртчян подчеркивает, что последний фактор повышает риск заболевания на 50%.

По словам эксперта, в летний период количество обращений с симптомами цистита увеличивается на 30-40%. Это подтверждает актуальность проблемы и необходимость принятия профилактических мер.

"Люди часто не задумываются о последствиях, подвергая себя риску заболевания,” — комментирует врач.

Анатомические особенности и повышенная уязвимость женщин

Мкртчян напоминает, что женщины особенно уязвимы к циститу из-за анатомических особенностей строения мочеполовой системы. Укороченный мочеиспускательный канал делает проникновение бактерий в мочевой пузырь более легким. Поэтому женщинам следует быть особенно внимательными к своему здоровью летом.

При появлении характерных симптомов цистита — болезненного мочеиспускания, рези или помутнения мочи — Мкртчян настоятельно рекомендует незамедлительно обращаться к специалистам. Самолечение может привести к хронической форме болезни, поэтому консультация уролога необходима для правильной диагностики и назначения адекватного лечения.

Профилактика цистита летом: советы уролога

В качестве профилактики эксперт советует соблюдать питьевой режим, выпивая достаточное количество жидкости в течение дня, и избегать переохлаждения, даже в жаркую погоду.

"Не забывайте о правильном питании, поддерживайте иммунитет и старайтесь избегать стрессов — всё это поможет снизить риск развития цистита,” — рекомендует доктор.

Интересные факты о цистите:

Цистит чаще всего вызывается бактерией Escherichia coli (E. coli), которая обычно обитает в кишечнике.

Употребление клюквенного сока может помочь в профилактике цистита, так как он препятствует прикреплению бактерий к стенкам мочевого пузыря.

В некоторых случаях цистит может быть вызван не только бактериями, но и грибками или вирусами.

Хронический цистит может привести к осложнениям, таким как пиелонефрит (воспаление почек).

В заключение, Карен Мкртчян призывает к осознанному отношению к своему здоровью в летний период. Соблюдение простых правил профилактики поможет избежать неприятных симптомов и сохранить здоровье мочеполовой системы.