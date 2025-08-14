Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Щавелевый суп
Щавелевый суп
© Design by Freepick by Freepik is licensed under Public Domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:44

Холодный летний суп с авокадо: один глоток — и вас накроет волна свежести

Холодный суп из огурца, авокадо и укропа

Лёгкий, освежающий и невероятно кремовый суп — идеальное блюдо для жаркого дня. Без варки, без лишней суеты, с чистым вкусом лета и нотками свежего укропа. Подойдёт веганам, тем, кто следит за питанием, и просто всем, кто любит вкусно и быстро!

Ингредиенты (на 2 порции)

  • Крупный огурец — 1 шт.

  • Спелый авокадо — 1 шт.

  • Укроп — 1–2 веточки.

  • Лимонный сок — 1 ч. л.

  • Холодная вода или растительный йогурт — 100 мл.

  • Соль, перец — по вкусу.

Как приготовить

  1. Подготовьте ингредиенты. Огурец, авокадо и укроп крупно нарежьте, чтобы блендеру было проще.
  2. В блендер. Сложите всё в чашу, добавьте лимонный сок, немного соли и перца, влейте воду или йогурт.
  3. Взбейте до кремовой консистенции. Пробейте суп до однородности — он должен получиться гладким и шелковистым.
  4. Подача. Охладите перед подачей. Для подачи можно добавить каплю оливкового масла, посыпать семечками (подсолнечник, тыква) или крошкой из орехов. Отлично сочетается с цельнозерновыми тостами.

Полезный совет

  1. Если хотите усилить вкус, добавьте щепотку чеснока или каплю яблочного уксуса.

  2. Йогурт придаёт супу нежную кислинку — особенно хорош в версии с соевым или кокосовым йогуртом.

  3. Идеален как лёгкий обед, перекус или первый курс к основному блюду в летнем меню.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Правило трёх шагов для приготовления яичницы без прилипания сегодня в 15:03

Яичница, которая соскальзывает сама: один трюк и ни крошки на сковороде

Устали от прилипшего белка на яичницах? Откройте секрет идеального завтрака с тройным правилом, которое изменит ваши утренние привычки навсегда.

Читать полностью » Как приготовить фруктовые роллы из блинов — пошаговая инструкция сегодня в 14:54

Блины с начинкой, которые удивят гостей: быстрый рецепт для праздника и будней

Узнайте, как приготовить сладкие роллы из блинов и фруктов! Этот простой рецепт станет настоящей находкой для десертов на завтрак или праздник.

Читать полностью » Шницель из свинины в духовке: время и температура запекания сегодня в 11:04

Вкус детства: шницель из свинины, который вернёт вас в беззаботные дни

Узнайте, как приготовить шницель из свинины в духовке — это просто, вкусно и полезно! Пошаговый рецепт с советами для идеального результата.

Читать полностью » Домашний мармелад без сахара: преимущества и процесс приготовления сегодня в 10:43

Как заменить магазинные сладости на домашний мармелад без сахара

Как приготовить мармелад без сахара, который понравится даже детям? Простой рецепт с фруктами и желатином — вкусно, полезно и без лишних калорий!

Читать полностью » Курица с грибами в горшочках: классический рецепт с пошаговым приготовлением сегодня в 10:07

Опасные ошибки при приготовлении курицы, которые могут испортить всё

Ароматная курочка с грибами и картошкой в горшочке — просто, сытно и недорого! Универсальный рецепт, который можно адаптировать под любой вкус. Попробуйте!

Читать полностью » Приготовление курицы в духовке: основные ошибки и их предотвращение сегодня в 9:40

Не просто курица: как превратить обычный ужин в кулинарный шедевр

Как приготовить сочную курицу с хрустящей корочкой и ароматной картошкой в духовке? Простой рецепт для идеального ужина — мясо и гарнир одновременно!

Читать полностью » Рецепт жареных пельменей с сыром — пошаговый способ приготовления сегодня в 9:10

Повара скрывают: как сделать пельмени хрустящими снаружи и нежными внутри

Хотите превратить обычные пельмени в кулинарный шедевр? Попробуйте жарить их с сыром — хрустящая корочка и насыщенный вкус вас удивят! Готовится всего 15 минут.

Читать полностью » История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности сегодня в 8:20

Коктейль, который пьют все, но правильно готовят единицы

Хотите приготовить элегантный коктейль за 5 минут? "Манхэттен" — классика на виски и вермуте с горчинкой. Просто, вкусно и стильно!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей
Садоводство

Зола помогает продлить плодоношение огурцов в холодное время — агрономы
Садоводство

Флоксы: 10 правил ухода для обильного цветения — советы агрономов
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Питомцы

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru