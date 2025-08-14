Холодный летний суп с авокадо: один глоток — и вас накроет волна свежести
Лёгкий, освежающий и невероятно кремовый суп — идеальное блюдо для жаркого дня. Без варки, без лишней суеты, с чистым вкусом лета и нотками свежего укропа. Подойдёт веганам, тем, кто следит за питанием, и просто всем, кто любит вкусно и быстро!
Ингредиенты (на 2 порции)
-
Крупный огурец — 1 шт.
-
Спелый авокадо — 1 шт.
-
Укроп — 1–2 веточки.
-
Лимонный сок — 1 ч. л.
-
Холодная вода или растительный йогурт — 100 мл.
-
Соль, перец — по вкусу.
Как приготовить
- Подготовьте ингредиенты. Огурец, авокадо и укроп крупно нарежьте, чтобы блендеру было проще.
- В блендер. Сложите всё в чашу, добавьте лимонный сок, немного соли и перца, влейте воду или йогурт.
- Взбейте до кремовой консистенции. Пробейте суп до однородности — он должен получиться гладким и шелковистым.
- Подача. Охладите перед подачей. Для подачи можно добавить каплю оливкового масла, посыпать семечками (подсолнечник, тыква) или крошкой из орехов. Отлично сочетается с цельнозерновыми тостами.
Полезный совет
-
Если хотите усилить вкус, добавьте щепотку чеснока или каплю яблочного уксуса.
-
Йогурт придаёт супу нежную кислинку — особенно хорош в версии с соевым или кокосовым йогуртом.
-
Идеален как лёгкий обед, перекус или первый курс к основному блюду в летнем меню.
