Алина Семёнова Опубликована сегодня в 15:49

Летняя стрижка кошек: чем может обернуться благое намерение

Ветеринары: стрижка кошек летом может нарушить терморегуляцию

Как вы относитесь к идее стричь кошку летом? Этот вопрос становится особенно актуальным, когда за окном температура превышает 30 градусов. Бедный Барсик в своей пушистой шубе может испытывать настоящие мучения. Давайте разберёмся, стоит ли делать такую процедуру вашему пушистому другу.

Зачем стригут кошек?

Существует несколько причин, по которым владельцы решаются на стрижку своих питомцев. В отличие от собак, которых стригут чаще для эстетики, кошек подстригают в первую очередь ради их комфорта. Вот основные причины:

  • колтуны: Образование колтунов на шерсти может вызывать дискомфорт, и их трудно убрать вручную.
  • возраст: Пожилые кошки могут испытывать трудности с уходом за своей шерстью, и стрижка может облегчить им жизнь.
  • грязь: Если питомец попал в грязь, клей или краску, стрижка может быть единственным выходом.
  • кожные заболевания: Для обработки кожи или проведения ветеринарных манипуляций стрижка может быть необходима.
  • жара: Длинная и густая шерсть может мешать кошке в жаркие дни.

Однако стоит помнить, что шерсть кошек выполняет важную функцию — она помогает поддерживать оптимальную температуру тела. Многие специалисты утверждают, что даже в жару питомцу не будет жарко, если его шерсть не слишком запущена.

Почему не стоит стричь кошку летом?

Решение о стрижке летом может иметь свои негативные последствия:

  • стресс: Процедура стрижки часто вызывает стресс у кошек.
  • изменение структуры шерсти: После стрижки шерсть может стать ломкой и безжизненной.
  • долгий рост: В случае холодов, которые могут наступить внезапно, шерсть не успеет отрасти.
  • экспресс-линька: Если кошка сильно линяет, лучше воспользоваться услугами груминг-салона для удаления отмерших волос.

Важно помнить, что стрижка должна проводиться только профессионалом. Неопытные попытки самостоятельно подстричь кошку могут привести к травмам и недоверию со стороны питомца.

Летняя стрижка для кошек — это не всегда лучший вариант. Часто можно обойтись альтернативными способами ухода, которые не будут вызывать стресс и негативные последствия.

