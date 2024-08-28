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Взрыв в Сумах на фоне воздушной тревоги
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В Сумах на фоне работающей воздушной тревоги раздался взрыв

Взрыв в Сумах на фоне воздушной тревоги

В Сумах на севере Украины, сообщил украинский "24 канал".

Ранее в Сумской и ряде других областей на севере Украины была объявлена воздушная тревога.

"Взрыв в Сумах, — говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале "24 канала.

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.

Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Фото: armyinform. com.ua/Олександр Колесник / АрміяInform (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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