Девушка укладывает волосы
Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 17:43

Сухие шампуни воздействуют не только на волосы: неожиданный риск, о котором не думают

Сухие шампуни могут быть удобным решением при нехватке времени или отсутствии доступа к воде, однако при регулярном использовании способны вызывать закупорку волосяных фолликулов и повышать риск воспалений кожи головы. Об этом в беседе с NewsInfo рассказал трихолог, кандидат медицинских наук, представитель Международной трихологической ассоциации Владислав Ткачев.

Он пояснил, что такие средства работают по принципу сорбентов — впитывают излишки жира, но не удаляют его полностью. При этом частицы шампуня могут оставаться на коже головы, в том числе в устьях волосяных фолликулов, из-за чего нарушается естественное очищение. Специалист отметил, что при регулярном использовании это может создавать условия для накопления микрофлоры и повышать риск воспалительных процессов.

"Сухие шампуни лучше воспринимать как средство на случай, когда нет возможности нормально помыть голову — например, в дороге. При этом важно понимать, что они не заменяют полноценное очищение и при первой возможности их нужно смывать. Кроме того, в составе таких средств есть не только сорбенты, но и ароматизаторы, поверхностно-активные вещества и другие компоненты, поэтому при длительном контакте с кожей возрастает риск аллергических реакций. В целом их использование допустимо, например, несколько раз в неделю, если после этого кожа головы полноценно очищается", — сказал Ткачев.

Он также отметил, что сухие шампуни могут воздействовать не только на кожу головы, но и на дыхательные пути. По его словам, из-за порошкообразной формы частицы средства могут попадать в дыхательные пути при нанесении. Специалист подчеркнул, что это дополнительно повышает риск аллергических реакций у чувствительных людей.

"Поскольку такие шампуни имеют порошкообразную форму, их частицы при нанесении могут попадать в дыхательные пути. Это дополнительный фактор, который стоит учитывать, особенно людям с повышенной чувствительностью. В этом плане такие средства не совсем нейтральны для организма. Поэтому важно понимать особенности их применения и не рассматривать их как полностью безопасную альтернативу обычному мытью головы", — добавил специалист.

Он также подчеркнул, что использование сухого шампуня как средства для укладки не стоит считать оптимальным решением. По его словам, для фиксации существуют более подходящие продукты, в том числе с более щадящими составами. Специалист подчеркнул, что сухой шампунь в этом случае скорее остается компромиссным вариантом, а не полноценным средством для регулярного стайлинга.

журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

