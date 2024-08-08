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Жители Суджи рассказали, как их приняли после эвакуации
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Чем закончилась эвакуация в Суджа: ответили сами жители

Жители Суджи рассказали, как их приняли после эвакуации

Жители Суджи из Курской области, покинувшие свои дома, поделились с РИА Новости своими впечатлениями о гостеприимстве в пункте временного размещения (ПВР) в Курске. Они отметили, что получили необходимую поддержку и были обеспечены всем необходимым, включая вкусное питание.

Егор Семенович Бахтояров и Валентина Ивановна Воскобойникова, проживающие в Судже в частном доме, провели ночь на 6 августа в подвале, а на следующее утро решили покинуть город. Они уточнили, что провели ночь в Курске у знакомых и получили предложения о размещении от родственников, но отказались, чтобы не создавать неудобства.

Валентина Ивановна сообщила, что их внук предложил поехать в санаторий, который предлагал приют, так как у них не было других вариантов.

В пункте временного размещения их встретили радушно, предоставили постельные принадлежности и продукты. Также они отметили высокий уровень гигиены и отсутствие каких-либо нареканий со стороны других проживающих.

Говоря о желании вернуться домой, жители упомянули, что им пришлось оставить своё хозяйство, включая кроликов и кур, а также собаку и двух котов во дворе. Они подчеркнули, что не могут узнать о состоянии оставшихся животных, поскольку связь с оставшимися в Судже жителями отсутствует.

Другой житель Суджи, Валерий Моисеев, также поделился своим опытом пребывания в пункте временного размещения. Он выразил благодарность за предоставленные условия, удобства и внимание волонтеров, которые зарегистрировали необходимые потребности и привезли все необходимое, включая одежду и предметы личной гигиены для тех, кто оказался в сложной ситуации.

Фото: From Wikimedia Commons/ Kyiv City State Administration (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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