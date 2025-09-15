Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:48

Какой чемодан лучше: тканевый, пластиковый или алюминиевый

Эксперты объясняют, какие материалы чемоданов отличаются прочностью и лёгкостью

При покупке чемодана чаще всего смотрят на размер, цену и дизайн. Но именно материал корпуса определяет, насколько багаж будет надёжным и удобным в дороге. От него зависят прочность, вес и срок службы.

Тканевые модели

Тканевые чемоданы легче и вместительнее. Они позволяют немного "растягиваться", если вещей оказалось больше, чем планировалось. При этом ткань менее устойчива к влаге и механическим повреждениям: чемодан быстрее изнашивается, а содержимое хуже защищено. Такой вариант подойдёт тем, кто часто летает налегке и ценит вес, а не защиту.

Поликарбонат и ABS-пластик

Жёсткие пластиковые модели сегодня самые популярные. Поликарбонат отличается высокой прочностью и гибкостью: при ударах он слегка прогибается, но не трескается. ABS-пластик дешевле, но менее устойчив к нагрузкам и быстрее покрывается царапинами. Чемоданы из поликарбоната тяжелее тканевых, но обеспечивают лучшую защиту вещей.

Алюминиевые чемоданы

Алюминий считается элитным материалом. Такие чемоданы прочны, стильны и долговечны. Их практически невозможно сломать, но они заметно тяжелее пластиковых и тканевых аналогов. Ещё один минус — высокая цена и меньшая гибкость: при сильных ударах на корпусе остаются вмятины.

Что выбрать путешественнику

Если главная цель — лёгкость и возможность взять больше вещей, подойдут тканевые модели. Для тех, кто хочет защитить багаж от ударов и влаги, оптимален поликарбонат. Алюминий же станет выбором для тех, кто ценит максимальную надёжность и готов мириться с весом и стоимостью.

Баланс между весом и прочностью

Современные производители всё чаще комбинируют материалы, создавая чемоданы, которые одновременно лёгкие и прочные. Но универсального решения нет: выбор зависит от стиля путешествий, частоты перелётов и личных приоритетов.

