Суйфэньхэ манит, а Хуньчунь встречает: приморцы массово ринулись за границу без виз
После вступления в силу безвизового режима между Россией и Китаем 15 сентября 2025 года туристическая активность в Приморье заметно возросла. Хотя о взрывном росте говорить пока рано, поток желающих посетить Поднебесную постепенно увеличивается. Местные турфирмы фиксируют рост обращений, а жители края чаще планируют короткие поездки в приграничные города.
Первые итоги безвиза
По данным Уссурийской таможни, за первые две недели действия нового режима российско-китайскую границу пересекли свыше 74 тысяч человек. Среднесуточный пассажиропоток составил около 5 тысяч, а 19 сентября был зафиксирован пик — 6420 человек.
"Пограничный контроль осуществляется без задержек", — отметила представитель ведомства Ирина Кульчицкая.
Работа на пунктах пропуска организована стабильно: очередей не наблюдается, а оформление документов занимает считанные минуты.
Растущий интерес к Китаю
Аналитика FarPost показывает: интерес приморцев к путешествиям в Китай вырос на 27 % по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями остаются Суйфэньхэ, Хуньчунь и Янцзи — близкие города, удобные для коротких поездок и шопинга.
Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что предположения о падении интереса к организованным турам не подтвердились.
"Самостоятельные поездки не вытеснили организованные туры", — заявила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.
С 15 по 30 сентября туроператоры зафиксировали рост продаж на 8 %. Особенно активно бронируют поездки небольшие группы и семьи.
Руководитель отдела КНР Анна Василькова подчеркнула, что тенденции изменились: молодёжь всё чаще путешествует самостоятельно, а более взрослые туристы выбирают проверенные турпакеты.
"Интерес к турам не исчез, но всё больше туристов предпочитают бронировать билеты и жильё самостоятельно", — пояснила руководитель отдела КНР Анна Василькова.
Сравнение направлений
|Направление
|Средняя стоимость тура (руб.)
|Тип поездки
|Изменение к 2024 году
|Суйфэньхэ
|6100
|Групповая
|-3 %
|Хуньчунь
|7900
|Групповая/индивидуальная
|-5 %
|Янцзи
|7900
|Индивидуальная
|-4 %
|Пекин
|54 000
|Индивидуальная
|+6 %
Советы шаг за шагом
-
Убедитесь, что срок действия загранпаспорта составляет не менее шести месяцев после даты возвращения.
-
Подготовьте распечатки билетов и брони отеля — их могут попросить на границе.
-
Обменяйте валюту заранее: в туристических районах курс выше.
-
Оформите страховку с покрытием от 30 000 евро — это обязательное требование.
-
Для дальних поездок заранее бронируйте внутренние перелёты или билеты на скоростные поезда.
-
Установите приложения WeChat Pay и Baidu Maps — они облегчают оплату и навигацию.
-
Избегайте поездок во время китайских праздников — в эти дни цены повышаются и города переполнены.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: бронировать жильё на сомнительных сайтах.
Последствие: можно потерять деньги или остаться без ночлега.
Альтернатива: использовать проверенные сервисы — Trip. com, Booking. com, Ostrovok.
-
Ошибка: планировать поездку на китайские праздники.
Последствие: рост цен и нехватка билетов.
Альтернатива: путешествовать в межсезонье, когда меньше туристов.
-
Ошибка: отказаться от страховки.
Последствие: при болезни расходы придётся оплачивать самостоятельно.
Альтернатива: оформить туристический полис с медицинским покрытием.
А что если…
А что если безвизовый режим станет не просто временной мерой, а новой точкой роста для всего Приморья? Владивосток и приграничные города уже начинают развивать инфраструктуру: открываются новые отели, создаются автобусные маршруты, растёт число гидов, владеющих китайским языком. Если тенденция сохранится, регион может стать важным центром международного туризма на Дальнем Востоке.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|Упрощённое пересечение границы
|Рост цен на билеты в пиковые даты
|Возможность спонтанных поездок
|Перегруженность популярных направлений
|Отсутствие визовых сборов
|Безвиз действует не во всех регионах Китая
|Развитие туризма в Приморье
|Самостоятельным туристам сложнее планировать поездки
FAQ
Как долго можно находиться в Китае по безвизу?
До 15 дней при условии возвращения через тот же пункт пропуска.
Что нужно для въезда?
Загранпаспорт, бронь жилья, обратный билет и медицинская страховка.
Подешевели ли поездки после введения безвиза?
Существенно нет — отмена виз сэкономила сборы, но транспорт и отели стоят примерно столько же.
Какие города популярны у приморцев?
Суйфэньхэ, Хуньчунь и Янцзи — за счёт близости и доступности.
Можно ли посетить Пекин без визы?
Да, но только в составе организованной группы. Для самостоятельных путешествий нужна виза.
Мифы и правда
-
Миф: безвиз даёт право путешествовать по всей территории Китая.
Правда: режим распространяется только на определённые регионы и действует ограниченное время.
-
Миф: из-за безвиза турфирмы теряют клиентов.
Правда: наоборот, спрос на групповые поездки вырос примерно на 8 %.
-
Миф: отмена виз резко снизила стоимость туров.
Правда: изменения минимальны — не более 10 %.
Исторический контекст
Разговоры о безвизовых поездках между Россией и Китаем велись более десяти лет. Ещё в 2009 году появились первые групповые туры по спискам. Но тогда они касались лишь организованных путешествий через агентства. Полноценный двусторонний безвиз стал реальностью только в 2025 году, что ознаменовало новый этап в развитии отношений между странами.
Для Приморья это событие особенно важно: регион исторически связан с китайскими провинциями торговыми, культурными и образовательными связями. Теперь путешествия стали проще и доступны каждому.
Три интересных факта
-
В Суйфэньхэ большинство магазинов принимают оплату в рублях — это редкий случай, когда можно обойтись без обмена валюты.
-
Янцзи знаменит горячими источниками и лечебными курортами, куда приезжают не только туристы, но и местные жители.
-
В Хуньчуне можно попробовать свежие морепродукты прямо на рынке — город стал гастрономической столицей приграничного региона.
