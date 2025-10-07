Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:02

Суйфэньхэ манит, а Хуньчунь встречает: приморцы массово ринулись за границу без виз

Безвизовый режим с Китаем увеличил туристический поток в Приморье — Ирина Кульчицкая

После вступления в силу безвизового режима между Россией и Китаем 15 сентября 2025 года туристическая активность в Приморье заметно возросла. Хотя о взрывном росте говорить пока рано, поток желающих посетить Поднебесную постепенно увеличивается. Местные турфирмы фиксируют рост обращений, а жители края чаще планируют короткие поездки в приграничные города.

Первые итоги безвиза

По данным Уссурийской таможни, за первые две недели действия нового режима российско-китайскую границу пересекли свыше 74 тысяч человек. Среднесуточный пассажиропоток составил около 5 тысяч, а 19 сентября был зафиксирован пик — 6420 человек.

"Пограничный контроль осуществляется без задержек", — отметила представитель ведомства Ирина Кульчицкая.

Работа на пунктах пропуска организована стабильно: очередей не наблюдается, а оформление документов занимает считанные минуты.

Растущий интерес к Китаю

Аналитика FarPost показывает: интерес приморцев к путешествиям в Китай вырос на 27 % по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными направлениями остаются Суйфэньхэ, Хуньчунь и Янцзи — близкие города, удобные для коротких поездок и шопинга.

Министр туризма Приморского края Наталья Набойченко отметила, что предположения о падении интереса к организованным турам не подтвердились.

"Самостоятельные поездки не вытеснили организованные туры", — заявила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

С 15 по 30 сентября туроператоры зафиксировали рост продаж на 8 %. Особенно активно бронируют поездки небольшие группы и семьи.

Руководитель отдела КНР Анна Василькова подчеркнула, что тенденции изменились: молодёжь всё чаще путешествует самостоятельно, а более взрослые туристы выбирают проверенные турпакеты.

"Интерес к турам не исчез, но всё больше туристов предпочитают бронировать билеты и жильё самостоятельно", — пояснила руководитель отдела КНР Анна Василькова.

Сравнение направлений

Направление Средняя стоимость тура (руб.) Тип поездки Изменение к 2024 году
Суйфэньхэ 6100 Групповая -3 %
Хуньчунь 7900 Групповая/индивидуальная -5 %
Янцзи 7900 Индивидуальная -4 %
Пекин 54 000 Индивидуальная +6 %

Советы шаг за шагом

  1. Убедитесь, что срок действия загранпаспорта составляет не менее шести месяцев после даты возвращения.

  2. Подготовьте распечатки билетов и брони отеля — их могут попросить на границе.

  3. Обменяйте валюту заранее: в туристических районах курс выше.

  4. Оформите страховку с покрытием от 30 000 евро — это обязательное требование.

  5. Для дальних поездок заранее бронируйте внутренние перелёты или билеты на скоростные поезда.

  6. Установите приложения WeChat Pay и Baidu Maps — они облегчают оплату и навигацию.

  7. Избегайте поездок во время китайских праздников — в эти дни цены повышаются и города переполнены.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: бронировать жильё на сомнительных сайтах.
    Последствие: можно потерять деньги или остаться без ночлега.
    Альтернатива: использовать проверенные сервисы — Trip. com, Booking. com, Ostrovok.

  • Ошибка: планировать поездку на китайские праздники.
    Последствие: рост цен и нехватка билетов.
    Альтернатива: путешествовать в межсезонье, когда меньше туристов.

  • Ошибка: отказаться от страховки.
    Последствие: при болезни расходы придётся оплачивать самостоятельно.
    Альтернатива: оформить туристический полис с медицинским покрытием.

А что если…

А что если безвизовый режим станет не просто временной мерой, а новой точкой роста для всего Приморья? Владивосток и приграничные города уже начинают развивать инфраструктуру: открываются новые отели, создаются автобусные маршруты, растёт число гидов, владеющих китайским языком. Если тенденция сохранится, регион может стать важным центром международного туризма на Дальнем Востоке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Упрощённое пересечение границы Рост цен на билеты в пиковые даты
Возможность спонтанных поездок Перегруженность популярных направлений
Отсутствие визовых сборов Безвиз действует не во всех регионах Китая
Развитие туризма в Приморье Самостоятельным туристам сложнее планировать поездки

FAQ

Как долго можно находиться в Китае по безвизу?
До 15 дней при условии возвращения через тот же пункт пропуска.

Что нужно для въезда?
Загранпаспорт, бронь жилья, обратный билет и медицинская страховка.

Подешевели ли поездки после введения безвиза?
Существенно нет — отмена виз сэкономила сборы, но транспорт и отели стоят примерно столько же.

Какие города популярны у приморцев?
Суйфэньхэ, Хуньчунь и Янцзи — за счёт близости и доступности.

Можно ли посетить Пекин без визы?
Да, но только в составе организованной группы. Для самостоятельных путешествий нужна виза.

Мифы и правда

  • Миф: безвиз даёт право путешествовать по всей территории Китая.
    Правда: режим распространяется только на определённые регионы и действует ограниченное время.

  • Миф: из-за безвиза турфирмы теряют клиентов.
    Правда: наоборот, спрос на групповые поездки вырос примерно на 8 %.

  • Миф: отмена виз резко снизила стоимость туров.
    Правда: изменения минимальны — не более 10 %.

Исторический контекст

Разговоры о безвизовых поездках между Россией и Китаем велись более десяти лет. Ещё в 2009 году появились первые групповые туры по спискам. Но тогда они касались лишь организованных путешествий через агентства. Полноценный двусторонний безвиз стал реальностью только в 2025 году, что ознаменовало новый этап в развитии отношений между странами.

Для Приморья это событие особенно важно: регион исторически связан с китайскими провинциями торговыми, культурными и образовательными связями. Теперь путешествия стали проще и доступны каждому.

Три интересных факта

  1. В Суйфэньхэ большинство магазинов принимают оплату в рублях — это редкий случай, когда можно обойтись без обмена валюты.

  2. Янцзи знаменит горячими источниками и лечебными курортами, куда приезжают не только туристы, но и местные жители.

  3. В Хуньчуне можно попробовать свежие морепродукты прямо на рынке — город стал гастрономической столицей приграничного региона.

