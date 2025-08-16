Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:53

Двери, которые открываются "наоборот": почему эффектный ход автодизайна так и не стал массовым

Эксперт "За рулём" назвал причины редкого применения дверей с обратным открыванием

Если бы инженеры нашли способ объединить эффектный дизайн и безупречную безопасность, двери с обратным открыванием, возможно, уже стали бы привычной частью автомобильного пейзажа. Но реальность оказалась иной: несмотря на привлекающий взгляд ретро-стиль и удобство посадки, этот элемент так и остался нишевым решением.

Исторические страхи и современные реалии

"Главная проблема таких дверей в прошлом — безопасность. Если на ходу дверь случайно открывалась, встречный поток воздуха буквально вырывал её, создавая серьёзную угрозу", — пояснил эксперт издания "За рулём" Александр Виноградов.

Сегодня автомобильные замки и технологии фиксации дверей куда надёжнее, а риск непреднамеренного открытия практически сведен к нулю. Однако полностью реабилитировать конструкцию это не помогло — другие трудности по-прежнему мешают массовому распространению.

Инженерные сложности и экономический фактор

Чтобы установить такие двери, автопроизводителю приходится менять силовую структуру кузова. Особенно серьёзно затрагивается центральная стойка, которая должна обеспечивать высокую жёсткость и пассивную безопасность при авариях. Это не только увеличивает вес машины, но и заметно поднимает себестоимость.
Для бюджетного сегмента подобные дополнительные расходы становятся критичными, а значит, внедрять решение в массовые модели экономически невыгодно.

Практика и реакция покупателей

Даже там, где двери с обратным открыванием находили своё место, массовой популярности они не получали. Опыт Opel Meriva, Mazda RX-8 и Honda Element показывает: оригинальная деталь дизайна сама по себе не гарантирует высоких продаж.
Одной из причин эксперты называют повседневное неудобство. В условиях тесных парковок, чтобы задний пассажир смог выйти, сначала приходится открывать переднюю дверь. Для городской эксплуатации это — лишние секунды и лишние манёвры, что снижает привлекательность решения.

