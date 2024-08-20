Ученые выяснили, что прием популярного для похудения препарата увеличивает риск суицидальных мыслей

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показало, что употребление препаратов на основе семаглутида, таких как "Оземпик", на 45% повышает риск суицидальных настроений, особенно у пациентов с диабетом или ожирением, принимающих антидепрессанты.

Ученые из ВОЗ и ряда других стран выявили эту связь, анализируя данные о побочных эффектах лекарств за период с 2011 по 2023 год. В отличие от семаглутида, лираглутид не показал такого влияния.

Эксперты призывают врачей и регулирующие органы учитывать этот риск, особенно с учетом роста популярности семаглутида как средства для похудения и нелегальной торговли этим препаратом.

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