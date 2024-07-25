Станислав Суханов, руководитель фонда капитального ремонта Свердловской области , в телевизионном интервью обозначил острую нехватку рабочих кадров, особенно в строительной отрасли. Он подчеркнул критическую ситуацию с электриками, количество которых катастрофически мало. По мнению Суханова, для преодоления кадрового голода необходимо стимулировать рождаемость.
Руководитель фонда выразил поддержку идее президента о необходимости иметь в семье трех детей. Он утверждает, что такой подход позволит не только улучшить демографическую ситуацию, но и решить проблему нехватки специалистов в различных отраслях.
Стоит отметить, что фонд капремонта Свердловской области, созданный в 2014 году, является некоммерческой организацией, частично финансируемой государством. Его деятельность направлена на обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов в регионе.
Согласно данным Росстата, в 2023 году суммарный коэффициент рождаемости в России достиг минимального за 17 лет значения — 1,41 ребенка на одну женщину. Этот показатель формируется под влиянием множества факторов, включая экономическую ситуацию, социальные установки и меры государственной поддержки.
Представители высшего руководства страны признают сложность демографической ситуации. Пресс-секретарь президента отмечает, что несмотря на принимаемые меры по стимулированию рождаемости, желаемый результат пока не достигнут.
Фото: From Wikimedia Commons/ Stephanie Pratt (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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