Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:14

Прохладная — но опасная: чем газировка бьёт по организму летом

Врачи Писарева и Михалева предупредили об опасности сладкой газировки в жару

Прохладная сладкая газировка — популярный выбор в жару. Но за освежающим вкусом скрываются риски для костей, зубов и общего самочувствия. Об этом рассказали два специалиста — врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева и врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

Угрозы изнутри: что делает газировка с организмом

По словам Ирины Писаревой, в состав сладких газированных напитков нередко входит ортофосфорная кислота, которая:

  • разрушает зубную эмаль,
  • нарушает кислотно-щелочной баланс,
  • оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.

Кроме того, высокий уровень сахара может привести к:

  • ожирению,
  • сахарному диабету,
  • проблемам с кожей,
  • набору лишнего веса.

Особого доверия не заслуживают и напитки на сахарозаменителях. Как отмечает эксперт:

"Чаще всего это синтетические сахарозаменители, которые в больших дозировках также несут негативные последствия для организма".

Жажду не утолит — усугубит

Оксана Михалева, врач-эндокринолог "СМ-Клиника", добавляет, что в условиях жары сладкая газировка не только не помогает, но и может привести к обезвоживанию:

"Справляться с жарой помогают далеко не все напитки, пусть даже и прохладные. А если говорить о сладкой газировке, то она, напротив, может привести к еще большему обезвоживанию организма".

Таким образом, выбирая напиток для утоления жажды, стоит отдавать предпочтение чистой воде, травяным чаям или морсам без сахара.

