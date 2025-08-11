Прохладная — но опасная: чем газировка бьёт по организму летом
Прохладная сладкая газировка — популярный выбор в жару. Но за освежающим вкусом скрываются риски для костей, зубов и общего самочувствия. Об этом рассказали два специалиста — врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева и врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
Угрозы изнутри: что делает газировка с организмом
По словам Ирины Писаревой, в состав сладких газированных напитков нередко входит ортофосфорная кислота, которая:
- разрушает зубную эмаль,
- нарушает кислотно-щелочной баланс,
- оказывает негативное влияние на желудочно-кишечный тракт.
Кроме того, высокий уровень сахара может привести к:
- ожирению,
- сахарному диабету,
- проблемам с кожей,
- набору лишнего веса.
Особого доверия не заслуживают и напитки на сахарозаменителях. Как отмечает эксперт:
"Чаще всего это синтетические сахарозаменители, которые в больших дозировках также несут негативные последствия для организма".
Жажду не утолит — усугубит
Оксана Михалева, врач-эндокринолог "СМ-Клиника", добавляет, что в условиях жары сладкая газировка не только не помогает, но и может привести к обезвоживанию:
"Справляться с жарой помогают далеко не все напитки, пусть даже и прохладные. А если говорить о сладкой газировке, то она, напротив, может привести к еще большему обезвоживанию организма".
Таким образом, выбирая напиток для утоления жажды, стоит отдавать предпочтение чистой воде, травяным чаям или морсам без сахара.
