Газировка с эффектом бомбы: один стакан запускает цепочку, ведущую к диабету

Газировка, сладкие соки, энергетики — эти напитки кажутся безобидным удовольствием, но на деле становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем. Они не только провоцируют набор лишнего веса, но и напрямую связаны с ростом заболеваемости диабетом второго типа.

Об этом рассказал эндокринолог Алексей Калинчев, подчеркнув, что бороться нужно не только с последствиями, но и с причиной — чрезмерным потреблением сахара.

"Важно инвестировать средства не в медицинскую помощь заболевшим, а в повышение осведомленности населения о негативном влиянии сладкой продукции на здоровье", — заявил эндокринолог Алексей Калинчев.

Как сахарные напитки влияют на организм

Сладкие напитки — источник "пустых" калорий. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая выброс инсулина. Со временем организм перестаёт правильно реагировать на этот гормон, и развивается инсулинорезистентность - предвестник диабета второго типа.

Одновременно повышается аппетит: жидкий сахар не даёт ощущения сытости, и человек потребляет больше калорий, чем нужно. В результате — набор веса, ожирение, нарушение обмена веществ.

Особенно опасна комбинация сладких напитков с фастфудом: такая диета перегружает поджелудочную железу и сосуды, провоцируя воспалительные процессы.

Россия на пороге эпидемии ожирения

По словам эксперта, Россия стремительно приближается к показателям США по числу людей с избыточным весом. За последние годы количество случаев ожирения выросло в разы, и всё чаще проблема затрагивает подростков.

"В России наблюдается тревожная тенденция по росту числа людей с ожирением, приближающая страну к показателям США", — отметил Калинчев.

Позитивной тенденцией врач назвал постепенный отход от идеологии бодипозитива в его искажённом понимании — когда лишний вес считался нормой и не требовал коррекции.

Осознанное отношение к здоровью и культуре питания становится новой нормой, но до массового понимания ещё далеко.

Почему подростки особенно уязвимы

В детстве и юности формируются пищевые привычки. Ребёнок, привыкший утолять жажду сладкими напитками, со временем становится зависим от сахара.

Сладкие напитки активируют центры удовольствия в мозге, вызывая реакцию, похожую на действие никотина или алкоголя. Поэтому подростки часто не могут отказаться от газировки — даже понимая, что это вредно.

"Особенно опасным является ожирение в подростковом возрасте, так как дети могут стать зависимыми от сладких напитков", — подчеркнул врач.

Сравнение: влияние сладких напитков и воды