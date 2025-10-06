Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Coca-Cola
Coca-Cola
© Desingned by Freepik by ы из бутылки в стакан со льдом is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:04

Газировка с эффектом бомбы: один стакан запускает цепочку, ведущую к диабету

Эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, как сладкие напитки приводят к диабету и ожирению

Газировка, сладкие соки, энергетики — эти напитки кажутся безобидным удовольствием, но на деле становятся причиной серьёзных проблем со здоровьем. Они не только провоцируют набор лишнего веса, но и напрямую связаны с ростом заболеваемости диабетом второго типа.

Об этом рассказал эндокринолог Алексей Калинчев, подчеркнув, что бороться нужно не только с последствиями, но и с причиной — чрезмерным потреблением сахара.

"Важно инвестировать средства не в медицинскую помощь заболевшим, а в повышение осведомленности населения о негативном влиянии сладкой продукции на здоровье", — заявил эндокринолог Алексей Калинчев.

Как сахарные напитки влияют на организм

Сладкие напитки — источник "пустых" калорий. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, вызывая выброс инсулина. Со временем организм перестаёт правильно реагировать на этот гормон, и развивается инсулинорезистентность - предвестник диабета второго типа.

Одновременно повышается аппетит: жидкий сахар не даёт ощущения сытости, и человек потребляет больше калорий, чем нужно. В результате — набор веса, ожирение, нарушение обмена веществ.

Особенно опасна комбинация сладких напитков с фастфудом: такая диета перегружает поджелудочную железу и сосуды, провоцируя воспалительные процессы.

Россия на пороге эпидемии ожирения

По словам эксперта, Россия стремительно приближается к показателям США по числу людей с избыточным весом. За последние годы количество случаев ожирения выросло в разы, и всё чаще проблема затрагивает подростков.

"В России наблюдается тревожная тенденция по росту числа людей с ожирением, приближающая страну к показателям США", — отметил Калинчев.

Позитивной тенденцией врач назвал постепенный отход от идеологии бодипозитива в его искажённом понимании — когда лишний вес считался нормой и не требовал коррекции.

Осознанное отношение к здоровью и культуре питания становится новой нормой, но до массового понимания ещё далеко.

Почему подростки особенно уязвимы

В детстве и юности формируются пищевые привычки. Ребёнок, привыкший утолять жажду сладкими напитками, со временем становится зависим от сахара.

Сладкие напитки активируют центры удовольствия в мозге, вызывая реакцию, похожую на действие никотина или алкоголя. Поэтому подростки часто не могут отказаться от газировки — даже понимая, что это вредно.

"Особенно опасным является ожирение в подростковом возрасте, так как дети могут стать зависимыми от сладких напитков", — подчеркнул врач.

Сравнение: влияние сладких напитков и воды

Показатель Сладкие напитки Вода
Калорийность Высокая (до 120 ккал на стакан) 0 ккал
Влияние на уровень сахара Резкие скачки глюкозы Стабильный баланс
Утоление жажды Кратковременное Полноценное
Воздействие на зубы Разрушение эмали Безопасно
Риск ожирения Повышается Снижается

А что если предрасположенность к диабету есть?

Генетика играет роль, но не решающую. Наличие в семье случаев диабета второго типа означает, что нужно внимательнее относиться к питанию, контролировать вес и уровень сахара в крови.

"При наличии генетической предрасположенности вероятность развития заболевания возрастает", — отметил Калинчев.

Профилактика — это контроль питания, активность и ежегодное обследование у эндокринолога. При правильном образе жизни даже наследственная предрасположенность не приводит к болезни.

Сон и психология

Сладкие напитки не только вредят телу, но и влияют на психику. Избыток сахара вызывает резкие колебания глюкозы, из-за чего настроение становится нестабильным. После кратковременного прилива энергии наступает спад, усталость и раздражение.

Постоянные скачки сахара нарушают сон: человек дольше засыпает и хуже восстанавливается. Замена сладких напитков водой или несладким чаем помогает улучшить качество сна и концентрацию уже через несколько недель.

FAQ

Сколько сахара можно потреблять в день?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 25 граммов в сутки — это около шести чайных ложек, включая скрытый сахар в напитках и еде.

Полезны ли напитки без сахара?
Некоторые содержат искусственные подсластители, которые усиливают аппетит. Лучше выбирать воду или домашние компоты без сахара.

Можно ли пить газировку на диете?
Даже "ноль калорий" не делает напиток безопасным: подсластители влияют на гормоны голода и замедляют метаболизм.

Как отучить ребёнка от сладкого?
Покажите пример. Если родители не пьют газировку, ребёнок быстро перенимает эту привычку.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зухра Павлова: сон и питание помогают сохранить память и когнитивные функции сегодня в 0:40
Мозг стареет не от возраста, а от привычек: 4 ошибки, которые крадут ясность ума

Четыре простых шага, которые помогут сохранить память, концентрацию и ясность ума даже в условиях стресса. Что советует доктор Зухра Павлова?

Читать полностью » Учёный рассказала, как УФ-сушка помогает против запаха обуви вчера в 23:26
Запах в обуви — это не пот, а бактерии: как избавиться от них навсегда

Осенью обувь начинает быстрее пахнуть из-за влажности. Екатерина Вольнова назвала пять шагов, которые помогут справиться с запахом: от гигиены стоп до УФ-сушилок.

Читать полностью » Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции вчера в 23:05
Больше не значит лучше: почему минимализм спасает кожу от усталости

Устали от многоступенчатого ухода? Узнайте, как skin minimalism меняет подход к красоте и какую пользу приносит вашей коже.

Читать полностью » Гарвардский психолог: умеренный стресс улучшает производительность, но хронический вызывает расстройство вчера в 22:57
Тревога как суперсила: когда страх становится вашим союзником

Понимание грани между здоровым беспокойством и расстройством - ключ к психическому равновесию. Узнайте о роли стресса и советах по его управлению.

Читать полностью » Эксперт: спорт и профилактика инфекций продлевают жизнь вчера в 22:26
Долголетие без диет и генетики: два привычных действия продлевают жизнь

Врач Хелен Эван-Хоуэллс назвала две привычки всех долгожителей — любовь к спорту и профилактику инфекций. К ним добавляются питание, сон и умеренность.

Читать полностью » Сон на боку с подушкой между коленями помогает при радикулите и болях в пояснице вчера в 21:47
Один простой приём во сне, который делает чудеса с позвоночником

Узнайте, как подушка между ног может улучшить качество вашего сна и помочь при болях в спине, радикулите и других проблемах — читайте далее.

Читать полностью » Овсянка, орехи и специи признаны лучшими согревающими продуктами в холодный сезон вчера в 20:41
Еда, что греет сильнее батареи: как помочь организму пережить морозы

Откройте для себя секреты согревающих продуктов: как овсянка, орехи и специи помогут вам справиться с морозами, обеспечив тепло и уют в зимние вечера.

Читать полностью » Исследователи указали: эффект магниевых лосьонов связан с массажем, а не с минералом вчера в 19:33
Магний на пятки перед сном: чудо-тренд TikTok или пустая трата денег

Магний — ключ к большему спокойствию ночью? Узнайте, почему магниевые лосьоны вызывают столько споров среди экспертов и как их использовать правильно.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Владимир: древний город и его главные достопримечательности
Спорт и фитнес
Как выполнять планку, велосипед и ножницы для укрепления мышц кора — советы тренеров
Садоводство
Клён, дуб и берёза признаны лучшими деревьями для создания листовой мульчи в саду
Дом
Маленькая гардеробная в квартире: дизайнерские решения для экономии пространства
Наука
Даже 1–3 порции алкоголя в неделю увеличивают риск когнитивных нарушений — данные BMJ
Спорт и фитнес
Пять упражнений для тела: бег с высоким подниманием бедра, бёрпи и Jumping Jacks
Еда
Торт из готовых бисквитных коржей со сгущёнкой получается нежным и сочным
Еда
Свиная рулька с капустой в духовке получается сочной и ароматной
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet