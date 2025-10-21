Россия на грани сахарной эпидемии: диетологи требуют вмешательства государства

В России проблема ожирения достигла критической точки. По словам врача-диетолога, представителя Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, ситуация требует немедленных мер и вмешательства на государственном уровне.

"Проблема ожирения в России достигла масштабов эпидемии и требует вмешательства на государственном уровне", — заявила врач Марина Макиша.

Эксперт предложила ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара, ограничить продажу сладких напитков детям и проводить масштабные кампании по формированию здоровых привычек питания.

Масштабы проблемы

Поводом для обсуждения стали данные демографов: в 2023 году более 200 тысяч смертей в России были связаны с избыточным весом. По прогнозам специалистов, к 2030 году ожирением будет страдать каждый второй житель страны.

"Избыточный вес нарушает обменные процессы, провоцирует гормональные сбои и способствует развитию более 200 болезней, включая онкологию", — подчеркнула Макиша.

Среди этих заболеваний — сахарный диабет второго типа, гипертония, инсульты, инфаркты и некоторые формы рака. При этом число пациентов с ожирением растёт не только среди взрослых, но и среди подростков.

Почему растёт число людей с ожирением

По словам диетолога, проблема не сводится только к перееданию. На распространение лишнего веса влияют социальные и культурные факторы, включая устаревшие пищевые привычки и изменение образа жизни.

Макиша отметила, что ещё с советских времён в обществе укоренилась установка "нужно наесться впрок", а хлеб считался обязательным дополнением к любому блюду. Сегодня эти привычки усугубляются широким распространением фастфуда и сладких напитков, вызывающих зависимость.

"Сейчас эти установки усугубляются широким распространением фастфуда, вызывающего зависимость", — пояснила специалист.

Кроме того, малоподвижный образ жизни, высокий уровень стресса и отсутствие культуры осознанного питания создают идеальные условия для развития ожирения.

Почему диетолог предлагает налог на сахар

Марина Макиша уверена, что без системных мер остановить рост ожирения невозможно. Одним из решений может стать налог на добавленный сахар - мера, которую уже применяют в десятках стран.

Такой налог делает сладкие напитки и продукты с высоким содержанием сахара менее доступными и стимулирует производителей снижать его количество в рецептуре.

"Необходим комплекс мер, включая масштабные кампании по продвижению здорового образа жизни и образовательные программы, направленные на формирование правильных пищевых привычек с раннего возраста", — отметила диетолог.

По мнению специалиста, важно объединить усилия государства, врачей и образовательных учреждений. Только тогда можно будет изменить культуру питания в стране.

Чем грозит бездействие

"Если к 2030 году половина населения столкнётся с проблемами со здоровьем, никакие финансовые ресурсы здравоохранения не смогут покрыть расходы на лечение", — предупредила Макиша.

Рост числа хронических заболеваний приведёт к колоссальной нагрузке на медицинскую систему, снижению трудоспособности и ускорению демографического спада.

Советы шаг за шагом: как предотвратить ожирение

Следите за рационом. Исключите сахаросодержащие напитки и переработанные продукты. Двигайтесь ежедневно. Даже 30 минут прогулки или зарядки снижают риск ожирения на 20%. Не ешьте "за компанию". Прислушивайтесь к чувству насыщения. Уменьшайте порции. Используйте небольшие тарелки — это помогает не переедать. Замените сладкое на фрукты. Они содержат натуральные сахара и клетчатку. Пейте больше воды. Иногда чувство голода маскирует жажду. Регулярно проходите медосмотры. Контроль массы тела и уровня сахара помогает выявить нарушения вовремя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что "немного сладкого не повредит".

Последствие: постепенное накопление лишнего веса и инсулинорезистентность.

Альтернатива: заменять десерты ягодами или сухофруктами.

Ошибка: есть хлеб и картофель на каждом приёме пищи.

Последствие: избыток быстрых углеводов и скачки глюкозы.

Альтернатива: больше овощей и круп с низким гликемическим индексом.

Ошибка: надеяться только на диеты.

Последствие: быстрый возврат веса.

Альтернатива: формировать устойчивые пищевые привычки и двигательный режим.

Таблица: влияние сахара на здоровье