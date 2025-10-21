Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Удовольствие от еды
Удовольствие от еды
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 5:53

Россия на грани сахарной эпидемии: диетологи требуют вмешательства государства

Диетолог Марина Макиша заявила, что ожирение в России достигло масштабов эпидемии

В России проблема ожирения достигла критической точки. По словам врача-диетолога, представителя Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марины Макиши, ситуация требует немедленных мер и вмешательства на государственном уровне.

"Проблема ожирения в России достигла масштабов эпидемии и требует вмешательства на государственном уровне", — заявила врач Марина Макиша.

Эксперт предложила ввести налог на продукты с высоким содержанием сахара, ограничить продажу сладких напитков детям и проводить масштабные кампании по формированию здоровых привычек питания.

Масштабы проблемы

Поводом для обсуждения стали данные демографов: в 2023 году более 200 тысяч смертей в России были связаны с избыточным весом. По прогнозам специалистов, к 2030 году ожирением будет страдать каждый второй житель страны.

"Избыточный вес нарушает обменные процессы, провоцирует гормональные сбои и способствует развитию более 200 болезней, включая онкологию", — подчеркнула Макиша.

Среди этих заболеваний — сахарный диабет второго типа, гипертония, инсульты, инфаркты и некоторые формы рака. При этом число пациентов с ожирением растёт не только среди взрослых, но и среди подростков.

Почему растёт число людей с ожирением

По словам диетолога, проблема не сводится только к перееданию. На распространение лишнего веса влияют социальные и культурные факторы, включая устаревшие пищевые привычки и изменение образа жизни.

Макиша отметила, что ещё с советских времён в обществе укоренилась установка "нужно наесться впрок", а хлеб считался обязательным дополнением к любому блюду. Сегодня эти привычки усугубляются широким распространением фастфуда и сладких напитков, вызывающих зависимость.

"Сейчас эти установки усугубляются широким распространением фастфуда, вызывающего зависимость", — пояснила специалист.

Кроме того, малоподвижный образ жизни, высокий уровень стресса и отсутствие культуры осознанного питания создают идеальные условия для развития ожирения.

Почему диетолог предлагает налог на сахар

Марина Макиша уверена, что без системных мер остановить рост ожирения невозможно. Одним из решений может стать налог на добавленный сахар - мера, которую уже применяют в десятках стран.

Такой налог делает сладкие напитки и продукты с высоким содержанием сахара менее доступными и стимулирует производителей снижать его количество в рецептуре.

"Необходим комплекс мер, включая масштабные кампании по продвижению здорового образа жизни и образовательные программы, направленные на формирование правильных пищевых привычек с раннего возраста", — отметила диетолог.

По мнению специалиста, важно объединить усилия государства, врачей и образовательных учреждений. Только тогда можно будет изменить культуру питания в стране.

Чем грозит бездействие

"Если к 2030 году половина населения столкнётся с проблемами со здоровьем, никакие финансовые ресурсы здравоохранения не смогут покрыть расходы на лечение", — предупредила Макиша.

Рост числа хронических заболеваний приведёт к колоссальной нагрузке на медицинскую систему, снижению трудоспособности и ускорению демографического спада.

Советы шаг за шагом: как предотвратить ожирение

  1. Следите за рационом. Исключите сахаросодержащие напитки и переработанные продукты.

  2. Двигайтесь ежедневно. Даже 30 минут прогулки или зарядки снижают риск ожирения на 20%.

  3. Не ешьте "за компанию". Прислушивайтесь к чувству насыщения.

  4. Уменьшайте порции. Используйте небольшие тарелки — это помогает не переедать.

  5. Замените сладкое на фрукты. Они содержат натуральные сахара и клетчатку.

  6. Пейте больше воды. Иногда чувство голода маскирует жажду.

  7. Регулярно проходите медосмотры. Контроль массы тела и уровня сахара помогает выявить нарушения вовремя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что "немного сладкого не повредит".
    Последствие: постепенное накопление лишнего веса и инсулинорезистентность.
    Альтернатива: заменять десерты ягодами или сухофруктами.

  • Ошибка: есть хлеб и картофель на каждом приёме пищи.
    Последствие: избыток быстрых углеводов и скачки глюкозы.
    Альтернатива: больше овощей и круп с низким гликемическим индексом.

  • Ошибка: надеяться только на диеты.
    Последствие: быстрый возврат веса.
    Альтернатива: формировать устойчивые пищевые привычки и двигательный режим.

Таблица: влияние сахара на здоровье

Последствие Механизм воздействия
Повышение риска диабета Избыток сахара вызывает инсулинорезистентность
Повышение давления Сахар нарушает баланс натрия и калия
Увеличение массы тела Излишки превращаются в жир
Старение кожи Разрушаются коллаген и эластин
Нарушения сна и энергии Резкие скачки уровня глюкозы

А что если государство действительно введёт налог на сахар?

Опыт зарубежных стран показывает, что такие меры работают. В Великобритании после введения "сахарного налога" производители снизили содержание сахара в напитках почти на треть, а уровень ожирения среди подростков начал снижаться.

В России, по мнению экспертов, подобный шаг должен сопровождаться информационной кампанией, чтобы граждане понимали: цель не наказать, а защитить здоровье нации.

Мифы и правда

Миф 1. Полные люди всегда едят больше.
Правда. Иногда причина — гормональные нарушения или низкий уровень физической активности.

Миф 2. Диеты решают проблему навсегда.
Правда. Быстрая потеря веса без изменения привычек приводит к обратному эффекту.

Миф 3. Детям нужен сахар для энергии.
Правда. Энергию дают сложные углеводы, а избыток сахара вреден для поджелудочной железы.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Насколько опасен сахар?
Даже 30-40 г добавленного сахара в день (2 столовые ложки) повышают риск диабета и ожирения.

Можно ли заменить сахар подсластителями?
Некоторые безопасны, но злоупотреблять ими не стоит — они могут поддерживать тягу к сладкому.

Поможет ли налог на сахар реально снизить потребление?
Да, международная практика показывает, что повышение цены снижает спрос и стимулирует производителей менять рецепты.

Как приучить ребёнка есть меньше сладкого?
С раннего возраста предлагайте фрукты и не держите дома запасы конфет и газировки.

Три интересных факта

  1. Всемирная организация здравоохранения рекомендует, чтобы доля сахара в рационе не превышала 10% суточных калорий.

  2. Один стакан газировки может содержать до 10 чайных ложек сахара.

  3. В странах, где введён налог на сахар, уровень ожирения среди школьников снизился на 5-10% уже через два года.

Исторический контекст

Идея налога на сахар возникла ещё в 2010-х годах, когда эпидемия ожирения начала угрожать экономике развитых стран. Сегодня такие меры действуют в более чем 50 государствах. В России обсуждения подобных инициатив ведутся с 2019 года, но пока ограничиваются просветительскими кампаниями. Однако, как отмечает Марина Макиша, время действовать настало, иначе последствия для здоровья населения будут необратимыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала, как хронический гепатит C приводит к циррозу и раку печени сегодня в 3:12
Печень разрушается молча: как гепатит C годами убивает, не подавая сигналов

Хронический гепатит C годами разрушает печень, не вызывая симптомов. Почему болезнь опасна и как не допустить цирроза — объясняет инфекционист.

Читать полностью » Врач Галина Латаева назвала квашеную капусту самым доступным суперфудом для укрепления здоровья сегодня в 2:48
Дешевле витаминов, полезнее лекарств: чем квашеная капуста удивила врачей

Этот недорогой и привычный продукт способен заменить модные суперфуды. Почему квашеная капуста полезна для сердца, кожи и иммунитета — рассказывает врач.

Читать полностью » Гастроэнтеролог Ольга Чистик рассказала, какие продукты вызывают метеоризм и вздутие живота сегодня в 2:31
Полезные продукты с подвохом: овощи и фрукты, от которых бурлит живот

Даже полезные продукты могут вызывать метеоризм. Почему это происходит и как скорректировать рацион — объясняет гастроэнтеролог.

Читать полностью » Врач Ольга Чернявская: в России ВИЧ всё чаще выявляют у людей старше 40 лет сегодня в 2:08
Тихая эпидемия среди благополучных: почему ВИЧ всё чаще находят у зрелых людей

ВИЧ больше не болезнь молодёжи. Почему вирус всё чаще выявляют у людей старше 40 и как изменилась эпидемия — рассказывает инфекционист.

Читать полностью » Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, какие продукты и напитки разрушают работу мозга сегодня в 1:41
Мозг сгорает тихо: врачи назвали три привычки, которые ежедневно убивают нейроны

Даже один бокал вина или лишняя порция сладкого могут навредить мозгу. Почему это происходит и как сохранить ясность ума — рассказывает врач.

Читать полностью » Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала о первых признаках гепатита C сегодня в 1:34
Кажется, просто усталость — а это гепатит C: врачи раскрыли первые тревожные сигналы

Гепатит C может долго не проявляться. Какие первые признаки болезни стоит заметить и как не пропустить начало воспаления — рассказывает инфекционист.

Читать полностью » Алексей Суренков назвал основные ошибки при подготовке к лабораторным исследованиям сегодня в 1:10
Тревога сильнее болезни: почему стресс перед анализом искажает результаты

Даже чашка кофе или утренняя пробежка могут исказить анализ крови. Как подготовиться, чтобы результат был точным — объясняет врач.

Читать полностью » Эксперт Зак Тернер рассказал, как фастфуд вызывает окислительный стресс и воспаление в организме сегодня в 0:46
Фастфуд бьёт не по талии, а по клеткам: что на самом деле делает с нами картошка фри

Почему даже одна порция картофеля фри может запустить воспаление в организме и как выбрать безопасное масло для жарки — объясняет врач.

Читать полностью »

Новости
Еда
Люля-кебаб на шампурах получается мягким и однородным по текстуре
Наука
Нейроинтерфейсы создают риски для приватности и психической независимости пользователей – Марчелло Йенка
Туризм
Путешественники поделились советами, как разобраться в линиях и станциях токийского метро
Спорт и фитнес
Тренировки на свежем воздухе укрепляют тело и снижают стресс — данные спортивных исследований
Еда
Жареная свиная шея сохраняет мягкость благодаря мраморным прожилкам
Красота и здоровье
Врач-ревматолог Ирина Самкова рассказала, почему развивается остеопороз и как его предотвратить
Технологии
iPhone Air провалился в продажах — Apple сократила производство на миллион устройств
Спорт и фитнес
Защемление седалищного нерва чаще возникает при наклоне вперёд — физиотерапевты объяснили причины
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet