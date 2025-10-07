Сладкие напитки приравняют к сигаретам: врачи требуют изменить пищевые привычки страны

Повышение налогов на сахаросодержащие напитки становится всё более обсуждаемой мерой в России. Цель этой инициативы — сократить потребление лишнего сахара и снизить уровень заболеваемости диабетом. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с интернет-изданием "Абзац" поддержал идею введения акциза, но предложил перераспределить средства с большей пользой для общества.

"Деньги следует направлять не на дорогостоящие лекарства для пациентов, а на масштабные просветительские кампании, аналогичные тем, что разъясняют вред курения и алкоголя", — заявил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.

Почему именно сладкие напитки под ударом

По словам специалиста, сахаросодержащие напитки — один из самых значимых источников "пустых калорий". Они не дают чувства насыщения, но резко повышают уровень глюкозы в крови.

"Сахаросодержащие напитки напрямую способствуют развитию ожирения — ключевого фактора риска возникновения диабета второго типа", — пояснил Калинчев.

Когда человек регулярно употребляет газировку, соки с добавленным сахаром и энергетики, поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина. Со временем это приводит к снижению чувствительности клеток к гормону и развитию инсулинорезистентности — состояния, предшествующего диабету.

Врачи отмечают, что подобные напитки не утоляют жажду, а только усиливают её, провоцируя повторное употребление. В результате формируется зависимость, сравнимая с никотиновой.

Детское ожирение — тревожный сигнал

Особую тревогу вызывает растущее число детей с лишним весом.

"У детей формируется стойкая зависимость от сладкого, от которой крайне сложно избавиться во взрослом возрасте", — подчеркнул эндокринолог.

Если ребёнок с ранних лет получает сладкие напитки, десерты и фастфуд, это изменяет восприятие вкусов. Мозг начинает воспринимать сладкое как источник удовольствия, а не просто энергии. Это создаёт долгосрочную склонность к перееданию и повышает риск ожирения, гипертонии и диабета уже в юности.

Как акцизы могут помочь

Инициатива введения акциза на сладкие напитки уже реализована во многих странах. В Великобритании, Мексике, Канаде и Франции этот шаг привёл к снижению потребления сахара и росту интереса к воде и напиткам без добавок.

Калинчев поддержал идею, но предложил использовать полученные средства не только для лечения, а прежде всего для профилактики:

проведение масштабных образовательных кампаний о вреде сахара;

внедрение программ в школах о здоровом питании;

субсидирование производителей напитков с пониженным содержанием сахара;

создание бесплатных онлайн-платформ для контроля уровня глюкозы и обмена опытом между пациентами.

По мнению специалиста, такие меры способны принести больший результат, чем закупка дорогих препаратов, поскольку формируют ответственное отношение к питанию и здоровью.

Таблица: акцизы и их эффект в разных странах