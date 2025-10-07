Сладкие напитки приравняют к сигаретам: врачи требуют изменить пищевые привычки страны
Повышение налогов на сахаросодержащие напитки становится всё более обсуждаемой мерой в России. Цель этой инициативы — сократить потребление лишнего сахара и снизить уровень заболеваемости диабетом. Врач-эндокринолог Алексей Калинчев в беседе с интернет-изданием "Абзац" поддержал идею введения акциза, но предложил перераспределить средства с большей пользой для общества.
"Деньги следует направлять не на дорогостоящие лекарства для пациентов, а на масштабные просветительские кампании, аналогичные тем, что разъясняют вред курения и алкоголя", — заявил врач-эндокринолог Алексей Калинчев.
Почему именно сладкие напитки под ударом
По словам специалиста, сахаросодержащие напитки — один из самых значимых источников "пустых калорий". Они не дают чувства насыщения, но резко повышают уровень глюкозы в крови.
"Сахаросодержащие напитки напрямую способствуют развитию ожирения — ключевого фактора риска возникновения диабета второго типа", — пояснил Калинчев.
Когда человек регулярно употребляет газировку, соки с добавленным сахаром и энергетики, поджелудочная железа вынуждена вырабатывать больше инсулина. Со временем это приводит к снижению чувствительности клеток к гормону и развитию инсулинорезистентности — состояния, предшествующего диабету.
Врачи отмечают, что подобные напитки не утоляют жажду, а только усиливают её, провоцируя повторное употребление. В результате формируется зависимость, сравнимая с никотиновой.
Детское ожирение — тревожный сигнал
Особую тревогу вызывает растущее число детей с лишним весом.
"У детей формируется стойкая зависимость от сладкого, от которой крайне сложно избавиться во взрослом возрасте", — подчеркнул эндокринолог.
Если ребёнок с ранних лет получает сладкие напитки, десерты и фастфуд, это изменяет восприятие вкусов. Мозг начинает воспринимать сладкое как источник удовольствия, а не просто энергии. Это создаёт долгосрочную склонность к перееданию и повышает риск ожирения, гипертонии и диабета уже в юности.
Как акцизы могут помочь
Инициатива введения акциза на сладкие напитки уже реализована во многих странах. В Великобритании, Мексике, Канаде и Франции этот шаг привёл к снижению потребления сахара и росту интереса к воде и напиткам без добавок.
Калинчев поддержал идею, но предложил использовать полученные средства не только для лечения, а прежде всего для профилактики:
-
проведение масштабных образовательных кампаний о вреде сахара;
-
внедрение программ в школах о здоровом питании;
-
субсидирование производителей напитков с пониженным содержанием сахара;
-
создание бесплатных онлайн-платформ для контроля уровня глюкозы и обмена опытом между пациентами.
По мнению специалиста, такие меры способны принести больший результат, чем закупка дорогих препаратов, поскольку формируют ответственное отношение к питанию и здоровью.
Таблица: акцизы и их эффект в разных странах
|Страна
|Мера
|Результат через 2-3 года
|Великобритания
|Введён налог на напитки с высоким содержанием сахара
|Производители снизили содержание сахара на 30%
|Мексика
|Акциз 1 песо за литр
|Продажи сладких напитков снизились на 12%
|Франция
|Увеличен налог на газированные напитки
|Рост потребления воды на 8%
|Россия (предложение)
|Акциз на сладкие напитки
|Средства направить на профилактику диабета
Советы шаг за шагом: как сократить потребление сахара
-
Замените газировку водой с лимоном. Освежает и не содержит калорий.
-
Читайте состав. Даже "фруктовые" напитки часто содержат до 10 ложек сахара на порцию.
-
Пейте соки только свежевыжатые. В магазинных — избыточное количество фруктозы.
-
Не держите сладкие напитки дома. Замена привычек начинается с окружения.
-
Постепенно снижайте дозу сахара. Это поможет адаптировать вкусовые рецепторы.
-
Пробуйте напитки без сахара. Натуральные травяные чаи или морсы без подсластителей — достойная альтернатива.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Использовать диетическую газировку как безопасную замену.
Последствие: Искусственные подсластители вызывают зависимость от сладкого вкуса.
Альтернатива: Минеральная или ароматизированная вода без сахара.
-
Ошибка: Отказываться от сахара резко.
Последствие: Стресс и срывы, возвращение к прежним привычкам.
Альтернатива: Постепенное снижение дозы, замена на фрукты.
-
Ошибка: Давать детям соки и лимонады ежедневно.
Последствие: Формирование ранней зависимости от сладкого.
Альтернатива: Домашние компоты без сахара, травяные чаи, вода с ягодами.
А что если полностью отказаться от сладкого?
Полный отказ от сахара не нужен и даже вреден. Глюкоза необходима для работы мозга и мышц, но её должно быть немного. Организм получает её и из других источников — например, из овощей, фруктов и круп.
Главное — не путать естественные сахара с добавленными. Если человек пьёт одну банку газировки в день, это уже покрывает суточную норму сахара. Сокращение потребления напитков с добавленным сахаром снижает риск ожирения, кариеса и хронических заболеваний уже через несколько месяцев.
Мифы и правда
Миф 1. Акциз не влияет на привычки людей.
Правда: Исследования показывают, что рост цен снижает продажи сладких напитков уже в первый год.
Миф 2. Диетические напитки безопасны.
Правда: Искусственные подсластители не вызывают скачков сахара, но сохраняют тягу к сладкому.
Миф 3. Диабет — это только наследственность.
Правда: Генетика — лишь один из факторов, а основной риск связан с образом жизни и питанием.
FAQ
Как понять, сколько сахара в напитке?
Посмотрите на этикетку: 10 г сахара — это около 2 чайных ложек. Банка газировки содержит до 35 г.
Можно ли пить соки при диабете?
Только разбавленные водой и в небольших количествах, предпочтительно — овощные.
Как приучить ребёнка пить меньше сладкого?
Постепенно заменяйте напитки водой с фруктами, компотами без сахара и травяными чаями.
