Сахар разрушает организм незаметно — и вот что меняется без него

Удивительно, но уже через две недели полного отказа от сахара в организме начинают происходить заметные положительные изменения. Об этом рассказал гастроэнтеролог Гарвардской медицинской школы Саураб Сетхи.

Что меняется в первую очередь

По словам специалиста, эффект можно увидеть буквально по отражению в зеркале:

уменьшаются отеки под глазами;

кожа становится чище — уходят высыпания и покраснения;

контуры лица становятся более четкими.

Кроме того, организм начинает активно избавляться от жира на животе и в печени.

Это подтверждают исследования

Например, китайские учёные ещё в 2019 году установили, что сладкие газированные напитки значительно повышают риск появления акне.

А диетологи в целом считают отказ от сахара мощной профилактикой:

заболеваний сердца и сосудов,

сахарного диабета,

онкологических заболеваний,

хронической усталости.

Также отмечается улучшение концентрации и уровня энергии.

Что может произойти в первые дни

Будьте готовы: организм не всегда легко адаптируется, поэтому возможны:

головные боли;

лёгкое расстройство желудка;

повышенная утомляемость.

Обычно эти "симптомы отмены" проходят через 3-5 дней.