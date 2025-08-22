Сахар разрушает организм незаметно — и вот что меняется без него
Удивительно, но уже через две недели полного отказа от сахара в организме начинают происходить заметные положительные изменения. Об этом рассказал гастроэнтеролог Гарвардской медицинской школы Саураб Сетхи.
Что меняется в первую очередь
По словам специалиста, эффект можно увидеть буквально по отражению в зеркале:
- уменьшаются отеки под глазами;
- кожа становится чище — уходят высыпания и покраснения;
- контуры лица становятся более четкими.
Кроме того, организм начинает активно избавляться от жира на животе и в печени.
Это подтверждают исследования
Например, китайские учёные ещё в 2019 году установили, что сладкие газированные напитки значительно повышают риск появления акне.
А диетологи в целом считают отказ от сахара мощной профилактикой:
- заболеваний сердца и сосудов,
- сахарного диабета,
- онкологических заболеваний,
- хронической усталости.
Также отмечается улучшение концентрации и уровня энергии.
Что может произойти в первые дни
Будьте готовы: организм не всегда легко адаптируется, поэтому возможны:
- головные боли;
- лёгкое расстройство желудка;
- повышенная утомляемость.
Обычно эти "симптомы отмены" проходят через 3-5 дней.
