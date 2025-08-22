Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:17

Сахар разрушает организм незаметно — и вот что меняется без него

Гастроэнтеролог Сетхи: отказ от сахара за две недели улучшает состояние кожи и печени

Удивительно, но уже через две недели полного отказа от сахара в организме начинают происходить заметные положительные изменения. Об этом рассказал гастроэнтеролог Гарвардской медицинской школы Саураб Сетхи.

Что меняется в первую очередь

По словам специалиста, эффект можно увидеть буквально по отражению в зеркале:

  • уменьшаются отеки под глазами;
  • кожа становится чище — уходят высыпания и покраснения;
  • контуры лица становятся более четкими.

Кроме того, организм начинает активно избавляться от жира на животе и в печени.

Это подтверждают исследования

Например, китайские учёные ещё в 2019 году установили, что сладкие газированные напитки значительно повышают риск появления акне.
А диетологи в целом считают отказ от сахара мощной профилактикой:

  • заболеваний сердца и сосудов,
  • сахарного диабета,
  • онкологических заболеваний,
  • хронической усталости.

Также отмечается улучшение концентрации и уровня энергии.

Что может произойти в первые дни

Будьте готовы: организм не всегда легко адаптируется, поэтому возможны:

  • головные боли;
  • лёгкое расстройство желудка;
  • повышенная утомляемость.

Обычно эти "симптомы отмены" проходят через 3-5 дней.

