Сладости как зависимость: чем опасен дофаминовый капкан

Даже люди с сильной силой воли нередко не могут устоять перед плиткой шоколада или конфетами. Эта тяга вовсе не каприз организма, а результат целого комплекса физиологических и психологических механизмов. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета Ольга Владимировна Сайно.

Физиологические причины

Мозг работает на глюкозе, и при интенсивной умственной нагрузке её запасы быстро истощаются. Организм требует "быстрой энергии", и мы тянемся к простым углеводам.

Кроме того, постоянные перерывы между приёмами пищи и несбалансированный рацион с недостатком белков, жиров и сложных углеводов провоцируют энергетический дефицит. Его организм восполняет за счёт сладостей.

Среди прочих факторов:

дефицит микроэлементов (магния, хрома, цинка, железа),

нехватка витаминов группы B,

нарушения микробиоты кишечника, когда бактерии буквально "заставляют" нас хотеть сахара,

недостаток сна, нарушающий гормональный баланс голода и насыщения.

Психология сладкоежки

Не менее значимы и психологические аспекты.

Употребление сладкого стимулирует центры удовольствия в мозге, вызывая выброс дофамина и серотонина. Это даёт кратковременное ощущение радости и может формировать зависимость.

Многие используют сладости как способ справиться со стрессом, грустью или усталостью. Важную роль играют и привычки, заложенные в детстве: когда конфеты становились наградой или утешением. Со временем это превращается в ритуал — например, привычный десерт после ужина.

Как справиться с тягой

Понимание причин помогает найти верные стратегии: сбалансировать питание, наладить сон, поддерживать здоровье кишечника и учиться справляться со стрессом без "сахарной поддержки".