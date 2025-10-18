Каждый второй россиянин к 2030 году рискует заболеть: диетологи бьют тревогу из-за сахара
Проблема ожирения в России стремительно выходит из-под контроля и уже приобрела масштабы эпидемии. Об этом заявила врач-диетолог, представитель Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, подчеркнув, что без вмешательства государства ситуацию стабилизировать невозможно. По её словам, ключевой мерой должно стать ограничение потребления сахара — в том числе через экономические инструменты.
"Необходим высокий налог на добавленный сахар и ограничения продажи сладких напитков детям и подросткам", — заявила врач-диетолог Марина Макиша.
Масштабы проблемы
Поводом для обсуждения стала статистика демографов: только в 2023 году более 200 тысяч смертей в России были связаны с избыточным весом. По прогнозам специалистов, к 2030 году ожирением будет страдать каждый второй житель страны. Эти данные отражают не просто тенденцию, а угрозу национальному здоровью, влияющую на продолжительность жизни и экономику.
Макиша отметила, что избыточный вес — не косметический дефект, а хроническое заболевание, которое нарушает обмен веществ, вызывает гормональные сбои и способствует развитию более 200 патологий, включая сахарный диабет, гипертонию и онкологию.
"Если к 2030 году половина населения столкнется с проблемами со здоровьем, то никакие финансовые ресурсы здравоохранения не смогут покрыть расходы на лечение", — подчеркнула специалист.
Почему ожирение стало массовым
Врач объясняет, что проблема уходит корнями в старые пищевые привычки. Многие россияне до сих пор считают, что "нужно наесться впрок", а хлеб — обязательное дополнение к любому блюду. Эти традиции сформировались в тяжёлые времена дефицита, но сегодня, когда калорийная пища доступна каждому, они приводят к перееданию.
Ситуацию усугубляет повсеместное распространение фастфуда, богатого жирами, солью и сахаром. Эти продукты вызывают зависимость, действуя на мозг подобно никотину или алкоголю.
"Современные пищевые привычки формируются под влиянием маркетинга, а не здравого смысла", — отмечает врач.
Предлагаемые меры
Марина Макиша считает, что решить проблему можно только системно. Помимо налогов на сладкие продукты, необходима масштабная просветительская работа, направленная на формирование здоровых привычек с детства.
Основные инициативы специалиста:
-
Введение акциза на сахар - чтобы сократить потребление сладких напитков и десертов.
-
Ограничение рекламы вредных продуктов в детских и подростковых медиа.
-
Развитие школьных программ по здоровому питанию, включая обучение чтению состава продуктов.
-
Популяризация спорта и осознанного питания через СМИ и социальные кампании.
-
Поддержка отечественных производителей полезных продуктов - йогуртов без добавленного сахара, цельнозернового хлеба, овощных снеков.
По мнению диетолога, такие меры уже доказали эффективность в ряде стран. Например, в Великобритании введение "сахарного налога" в 2018 году снизило потребление сладких напитков на 44%.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Употребление сладких напитков ежедневно.
Последствие: Повышение уровня инсулина, увеличение массы тела, риск диабета.
Альтернатива: Минеральная вода, травяные чаи, морсы без сахара.
-
Ошибка: Переедание на ночь.
Последствие: Замедление обмена веществ, проблемы с печенью и желудком.
Альтернатива: Лёгкий ужин за 3-4 часа до сна, богатый белком и клетчаткой.
-
Ошибка: Полный отказ от углеводов.
Последствие: Нарушение работы мозга и гормонального фона.
Альтернатива: Выбор сложных углеводов — каши, овощи, цельнозерновой хлеб.
Как изменить пищевые привычки: пошаговый план
-
Начните с завтрака. Пропуск утреннего приёма пищи усиливает тягу к сладкому.
-
Снижайте количество сахара постепенно. Резкие ограничения приводят к срывам.
-
Соблюдайте водный баланс. Иногда чувство голода маскирует жажду.
-
Добавляйте больше клетчатки. Овощи и бобовые помогают контролировать аппетит.
-
Двигайтесь больше. Даже 30 минут ходьбы в день снижают уровень глюкозы.
Мифы и правда
-
Миф: Полные люди просто мало двигаются.
Правда: Физическая активность важна, но ключевую роль играет питание.
-
Миф: Диеты решают проблему лишнего веса.
Правда: Только изменение образа жизни даёт устойчивый результат.
-
Миф: Заменители сахара безопасны.
Правда: Некоторые из них могут нарушать микрофлору кишечника и аппетит.
Таблица: основные факторы риска ожирения
|Фактор
|Как влияет
|Возможные последствия
|Избыточное потребление сахара
|Повышает уровень инсулина и аппетит
|Диабет, гипертония
|Недостаток сна
|Нарушает гормональный баланс
|Переедание, депрессия
|Малоподвижный образ жизни
|Снижает расход калорий
|Увеличение массы тела
|Хронический стресс
|Повышает уровень кортизола
|Тяга к сладкому и жирному
А что если государство не вмешается?
По мнению специалистов, без поддержки на уровне здравоохранения и образования с проблемой ожирения не справиться. Если ситуация будет развиваться по текущему сценарию, то нагрузка на систему здравоохранения возрастёт кратно, а продолжительность жизни населения начнёт снижаться.
Экономисты отмечают, что лечение последствий ожирения обходится дороже профилактики. Вложение средств в образование и пропаганду здорового питания может сэкономить миллиарды бюджетных рублей.
