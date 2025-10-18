Каждый второй россиянин к 2030 году рискует заболеть: диетологи бьют тревогу из-за сахара

Проблема ожирения в России стремительно выходит из-под контроля и уже приобрела масштабы эпидемии. Об этом заявила врач-диетолог, представитель Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, подчеркнув, что без вмешательства государства ситуацию стабилизировать невозможно. По её словам, ключевой мерой должно стать ограничение потребления сахара — в том числе через экономические инструменты.

"Необходим высокий налог на добавленный сахар и ограничения продажи сладких напитков детям и подросткам", — заявила врач-диетолог Марина Макиша.

Масштабы проблемы

Поводом для обсуждения стала статистика демографов: только в 2023 году более 200 тысяч смертей в России были связаны с избыточным весом. По прогнозам специалистов, к 2030 году ожирением будет страдать каждый второй житель страны. Эти данные отражают не просто тенденцию, а угрозу национальному здоровью, влияющую на продолжительность жизни и экономику.

Макиша отметила, что избыточный вес — не косметический дефект, а хроническое заболевание, которое нарушает обмен веществ, вызывает гормональные сбои и способствует развитию более 200 патологий, включая сахарный диабет, гипертонию и онкологию.

"Если к 2030 году половина населения столкнется с проблемами со здоровьем, то никакие финансовые ресурсы здравоохранения не смогут покрыть расходы на лечение", — подчеркнула специалист.

Почему ожирение стало массовым

Врач объясняет, что проблема уходит корнями в старые пищевые привычки. Многие россияне до сих пор считают, что "нужно наесться впрок", а хлеб — обязательное дополнение к любому блюду. Эти традиции сформировались в тяжёлые времена дефицита, но сегодня, когда калорийная пища доступна каждому, они приводят к перееданию.

Ситуацию усугубляет повсеместное распространение фастфуда, богатого жирами, солью и сахаром. Эти продукты вызывают зависимость, действуя на мозг подобно никотину или алкоголю.

"Современные пищевые привычки формируются под влиянием маркетинга, а не здравого смысла", — отмечает врач.

Предлагаемые меры

Марина Макиша считает, что решить проблему можно только системно. Помимо налогов на сладкие продукты, необходима масштабная просветительская работа, направленная на формирование здоровых привычек с детства.

Основные инициативы специалиста:

Введение акциза на сахар - чтобы сократить потребление сладких напитков и десертов. Ограничение рекламы вредных продуктов в детских и подростковых медиа. Развитие школьных программ по здоровому питанию, включая обучение чтению состава продуктов. Популяризация спорта и осознанного питания через СМИ и социальные кампании. Поддержка отечественных производителей полезных продуктов - йогуртов без добавленного сахара, цельнозернового хлеба, овощных снеков.

По мнению диетолога, такие меры уже доказали эффективность в ряде стран. Например, в Великобритании введение "сахарного налога" в 2018 году снизило потребление сладких напитков на 44%.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Употребление сладких напитков ежедневно.

Последствие: Повышение уровня инсулина, увеличение массы тела, риск диабета.

Альтернатива: Минеральная вода, травяные чаи, морсы без сахара.

Ошибка: Переедание на ночь.

Последствие: Замедление обмена веществ, проблемы с печенью и желудком.

Альтернатива: Лёгкий ужин за 3-4 часа до сна, богатый белком и клетчаткой.

Ошибка: Полный отказ от углеводов.

Последствие: Нарушение работы мозга и гормонального фона.

Альтернатива: Выбор сложных углеводов — каши, овощи, цельнозерновой хлеб.

Как изменить пищевые привычки: пошаговый план

Начните с завтрака. Пропуск утреннего приёма пищи усиливает тягу к сладкому. Снижайте количество сахара постепенно. Резкие ограничения приводят к срывам. Соблюдайте водный баланс. Иногда чувство голода маскирует жажду. Добавляйте больше клетчатки. Овощи и бобовые помогают контролировать аппетит. Двигайтесь больше. Даже 30 минут ходьбы в день снижают уровень глюкозы.

Мифы и правда

Миф: Полные люди просто мало двигаются.

Правда: Физическая активность важна, но ключевую роль играет питание.

Миф: Диеты решают проблему лишнего веса.

Правда: Только изменение образа жизни даёт устойчивый результат.

Миф: Заменители сахара безопасны.

Правда: Некоторые из них могут нарушать микрофлору кишечника и аппетит.

Таблица: основные факторы риска ожирения