Горсть разноцветных цукатов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:32

Сладости превращают детей в заложников сахара: врачи предупредили о скрытой опасности

Эндокринолог объяснила, как избыток сахара мешает детям расти здоровыми

Сладости — любимое лакомство большинства детей, но именно они чаще всего становятся причиной раннего ожирения и проблем со здоровьем. Заведующая эндокринологическим отделением детской клинической больницы Минздрава России Елена Демина рассказала изданию sovainfo, чем опасно чрезмерное употребление сахара и как родителям правильно выстраивать питание ребёнка.

"Борьба с избыточным потреблением сладостей должна стать общей семейной задачей. Родители как образец для подражания должны сами следовать здоровому образу жизни, который стремятся привить детям", — подчеркнула эндокринолог Елена Демина.

Почему сахар опасен

Главная проблема сладостей — их высокая калорийность и быстрое усвоение. Даже небольшая плитка шоколада или пара конфет могут легко перекрыть дневную норму сахара и жиров для ребёнка.

Избыток углеводов вызывает повышенную выработку инсулина - гормона, который регулирует уровень глюкозы в крови. При этом инсулин усиливает аппетит, что заставляет ребёнка есть больше.

Со временем формируется замкнутый круг: сладкое вызывает кратковременное удовольствие, но затем быстро повышает чувство голода, провоцируя переедание.

К чему приводит избыток сладкого

Если ребёнок регулярно превышает калорийность рациона, это ведёт к набору веса и развитию ожирения. А детское ожирение — это не просто эстетическая проблема, а серьёзное заболевание с долгосрочными последствиями.

Последствие Как проявляется Чем грозит
Сахарный диабет 2 типа Повышенный уровень сахара, жажда, усталость Нарушение обмена веществ и работы поджелудочной железы
Проблемы с сердцем и сосудами Повышенное давление, тахикардия Риск инсульта и инфаркта в будущем
Нарушения осанки и суставов Избыточная нагрузка на ноги Артроз, плоскостопие
Психологические трудности Неуверенность, тревожность, буллинг Развитие комплексов, депрессий

По словам Деминой, неправильные пищевые привычки, заложенные в детстве, часто сохраняются во взрослой жизни, поэтому родителям важно вовремя вмешаться.

Как воспитать здоровое отношение к еде

Эксперт советует не превращать борьбу со сладким в наказание. Ребёнок должен понимать, почему нужно выбирать полезные продукты, а не просто следовать запрету.

Один из эффективных способов — вовлечение детей в процесс приготовления пищи. Это помогает развить интерес к еде и формирует осознанное отношение к выбору продуктов.

"Родители могут привлекать детей к приготовлению еды, объяснять преимущества полезных продуктов и обучать основам здорового рациона", — пояснила Елена Демина.

Эндокринолог также предостерегла от популярной ошибки — использовать сладости в качестве награды за хорошее поведение или успехи в школе. Это формирует психологическую зависимость от еды и связывает чувство удовольствия с сахаром.

Сколько сладкого можно детям

Врачи рекомендуют ограничивать количество добавленного сахара в рационе ребёнка.

Возраст Норма добавленного сахара в день Примеры
3-6 лет До 25 г (5 чайных ложек) 1 небольшая порция мёда или 2-3 кусочка шоколада
7-12 лет До 30 г 1 стакан компота без сахара и 1 печенье
Подростки До 35 г Фрукт и ложка варенья

Эта норма включает не только сладости, но и скрытый сахар, содержащийся в готовых продуктах — йогуртах, соках, хлопьях и соусах.

Советы шаг за шагом: как снизить потребление сахара

  1. Не покупайте сладости впрок. Если конфет дома нет, соблазна меньше.

  2. Замените вредные перекусы. Вместо батончика — яблоко, орехи, сухофрукты.

  3. Не используйте сладкое как поощрение. Придумайте другие награды — поход в парк, настольная игра, совместный фильм.

  4. Готовьте вместе. Домашние десерты позволяют контролировать количество сахара.

  5. Следите за напитками. Сладкие газировки и соки — главный источник лишнего сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Полный запрет сладостей.
    Последствие: Стресс, скрытое переедание, чувство вины.
    Альтернатива: Разумное ограничение и контроль порций.

  • Ошибка: Использование сладкого для успокоения ребёнка.
    Последствие: Формирование эмоциональной зависимости от еды.
    Альтернатива: Совместные игры, прогулки, общение.

  • Ошибка: Покупка "диетических" сладостей.
    Последствие: Много искусственных заменителей, вредных для поджелудочной железы.
    Альтернатива: Натуральные фрукты, орехи, домашняя выпечка.

А что если ребёнок уже привык к сладкому?

Избавиться от зависимости можно постепенно:

  • замените десерты на фрукты и ягоды;

  • уменьшайте количество сахара в напитках и кашах;

  • используйте специи — ваниль, корицу, мускатный орех — они создают ощущение сладости без сахара;

  • хвалите ребёнка за самостоятельные выборы в пользу полезной еды.

Главное — поддержка и личный пример. Если родители сами едят фастфуд и запивают его сладкой газировкой, ребёнок не поверит в пользу здорового питания.

