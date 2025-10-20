Сладости превращают детей в заложников сахара: врачи предупредили о скрытой опасности

Сладости — любимое лакомство большинства детей, но именно они чаще всего становятся причиной раннего ожирения и проблем со здоровьем. Заведующая эндокринологическим отделением детской клинической больницы Минздрава России Елена Демина рассказала изданию sovainfo, чем опасно чрезмерное употребление сахара и как родителям правильно выстраивать питание ребёнка.

"Борьба с избыточным потреблением сладостей должна стать общей семейной задачей. Родители как образец для подражания должны сами следовать здоровому образу жизни, который стремятся привить детям", — подчеркнула эндокринолог Елена Демина.

Почему сахар опасен

Главная проблема сладостей — их высокая калорийность и быстрое усвоение. Даже небольшая плитка шоколада или пара конфет могут легко перекрыть дневную норму сахара и жиров для ребёнка.

Избыток углеводов вызывает повышенную выработку инсулина - гормона, который регулирует уровень глюкозы в крови. При этом инсулин усиливает аппетит, что заставляет ребёнка есть больше.

Со временем формируется замкнутый круг: сладкое вызывает кратковременное удовольствие, но затем быстро повышает чувство голода, провоцируя переедание.

К чему приводит избыток сладкого

Если ребёнок регулярно превышает калорийность рациона, это ведёт к набору веса и развитию ожирения. А детское ожирение — это не просто эстетическая проблема, а серьёзное заболевание с долгосрочными последствиями.