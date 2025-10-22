Один день без сахара спасает сосуды: врач раскрыла, как вернуть эластичность и силу

Здоровье сосудов напрямую зависит от питания — именно пища определяет их эластичность, проходимость и способность реагировать на изменения давления. О том, какие продукты действительно вредят сердечно-сосудистой системе, рассказала врач-кардиолог Ольга Стойко в интервью "Российской газете".

"Весь добавленный сахар приводит к воспалению и окислительному стрессу, а его избыток провоцирует состояние, вызывающее повреждение эндотелия сосудов. Эндотелий же отвечает за тонус сосудов", — напомнила врач Ольга Стойко.

Почему сахар — главный враг сосудов

Сладости, газированные напитки и белый хлеб кажутся безобидными, но именно простые углеводы чаще всего становятся причиной сердечно-сосудистых проблем. Избыток сахара вызывает воспаление и нарушает обмен веществ, в результате чего повреждается эндотелий — тонкий внутренний слой сосудов.

Когда эндотелий перестаёт нормально функционировать, сосуды теряют способность расширяться, что приводит к спазмам, скачкам давления и увеличению риска инфаркта.

Как сахар влияет на организм

Повреждает сосудистую стенку. Из-за окислительного стресса клетки эндотелия теряют защитные свойства. Провоцирует отложение жиров. Печень начинает вырабатывать липиды, которые оседают на стенках сосудов и образуют атеросклеротические бляшки. Задерживает воду. Одна молекула сахара удерживает до четырёх молекул воды, из-за чего увеличивается объём крови и повышается давление. Повышает уровень инсулина. Постоянные скачки сахара перегружают поджелудочную железу и способствуют развитию инсулинорезистентности.

Сравнение: простые и сложные углеводы