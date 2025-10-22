Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Подсластители сахар
Подсластители сахар
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 7:18

Один день без сахара спасает сосуды: врач раскрыла, как вернуть эластичность и силу

Кардиолог Ольга Стойко объяснила, как избыток сахара разрушает сосуды и повышает давление

Здоровье сосудов напрямую зависит от питания — именно пища определяет их эластичность, проходимость и способность реагировать на изменения давления. О том, какие продукты действительно вредят сердечно-сосудистой системе, рассказала врач-кардиолог Ольга Стойко в интервью "Российской газете".

"Весь добавленный сахар приводит к воспалению и окислительному стрессу, а его избыток провоцирует состояние, вызывающее повреждение эндотелия сосудов. Эндотелий же отвечает за тонус сосудов", — напомнила врач Ольга Стойко.

Почему сахар — главный враг сосудов

Сладости, газированные напитки и белый хлеб кажутся безобидными, но именно простые углеводы чаще всего становятся причиной сердечно-сосудистых проблем. Избыток сахара вызывает воспаление и нарушает обмен веществ, в результате чего повреждается эндотелий — тонкий внутренний слой сосудов.

Когда эндотелий перестаёт нормально функционировать, сосуды теряют способность расширяться, что приводит к спазмам, скачкам давления и увеличению риска инфаркта.

Как сахар влияет на организм

  1. Повреждает сосудистую стенку. Из-за окислительного стресса клетки эндотелия теряют защитные свойства.

  2. Провоцирует отложение жиров. Печень начинает вырабатывать липиды, которые оседают на стенках сосудов и образуют атеросклеротические бляшки.

  3. Задерживает воду. Одна молекула сахара удерживает до четырёх молекул воды, из-за чего увеличивается объём крови и повышается давление.

  4. Повышает уровень инсулина. Постоянные скачки сахара перегружают поджелудочную железу и способствуют развитию инсулинорезистентности.

Сравнение: простые и сложные углеводы

Тип углеводов Источники Влияние на сосуды
Простые сахар, газировка, печенье, белый хлеб Повреждают эндотелий, вызывают воспаление и повышение давления
Сложные овощи, фрукты, крупы, бобовые Медленно повышают уровень глюкозы, питают клетки без перегрузки сосудов

Почему важно выбирать "медленные" углеводы

"При избытке сахара печень начинает вырабатывать жиры, оседающие в стенках сосудов", — отметила Стойко.

Сложные углеводы перевариваются дольше, равномерно снабжая организм энергией. Они не вызывают резких скачков сахара и помогают поддерживать стабильное давление. Кроме того, такие продукты богаты клетчаткой, которая очищает сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина.

К полезным источникам сложных углеводов относятся гречка, овсянка, бурый рис, фасоль, чечевица, брокколи, яблоки и груши.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Есть сладости каждый день "для энергии".
    Последствие: Повышение уровня сахара, нагрузка на сосуды.
    Альтернатива: Несладкие фрукты, орехи, сухофрукты.

  • Ошибка: Завтракать белым хлебом или булочками.
    Последствие: Резкий подъём глюкозы и быстрая усталость.
    Альтернатива: Цельнозерновые хлебцы, овсянка, яйца, овощи.

  • Ошибка: Пить сладкие напитки вместо воды.
    Последствие: Повышение давления и риск метаболического синдрома.
    Альтернатива: Вода, травяной чай, компоты без сахара.

Советы шаг за шагом: как укрепить сосуды питанием

  1. Снизьте потребление добавленного сахара. Следите за составом продуктов, избегайте скрытых подсластителей (глюкозно-фруктозного сиропа, декстрозы).

  2. Выбирайте цельные продукты. Чем меньше обработан продукт, тем меньше он влияет на уровень сахара.

  3. Добавьте в рацион клетчатку. Овощи, фрукты и отруби способствуют очищению сосудов.

  4. Пейте достаточно воды. Она помогает поддерживать нормальную вязкость крови.

  5. Сочетайте сложные углеводы с белками. Это снижает скорость усвоения сахара.

А что если сладкое бросить трудно?

Отказ от сахара должен быть постепенным. Можно заменять его натуральными подсластителями — стевией или эритритом. Вкус сладкого останется, но без вреда для сосудов. Уже через 2-3 недели снижается тяга к сахару, нормализуется давление и улучшается самочувствие.

Плюсы и минусы сладкого

Плюсы Минусы
Быстрая энергия при усталости Повреждает сосуды и печень
Повышает настроение кратковременно Вызывает зависимость и скачки сахара
Может быть полезен при гипогликемии Повышает риск инфаркта и диабета

FAQ

Почему сахар так вреден для сердца?
Он разрушает эндотелий сосудов, вызывает воспаления и формирует жировые отложения.

Сколько сахара можно есть без вреда?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 25 граммов в день (около 6 чайных ложек).

Можно ли полностью отказаться от сахара?
Да, но важно получать углеводы из полезных источников — овощей, фруктов и круп.

Чем заменить десерты?
Домашним йогуртом с ягодами, запечёнными фруктами или орехами.

Мифы и правда

Миф 1. Тростниковый сахар полезнее белого.
Правда: Оба одинаково вредны для сосудов — различие только во вкусе.

Миф 2. Сладкое нужно мозгу.
Правда: Мозгу нужна глюкоза, но он прекрасно получает её из сложных углеводов.

Миф 3. Отказ от сахара вызывает слабость.
Правда: Это временно — уже через неделю уровень энергии стабилизируется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Наталья Денисова рассказала, почему квашеная капуста укрепляет иммунитет и микрофлору сегодня в 1:08
Дешевле яблок, а пользы — как от аптечной полки: что делает квашеную капусту суперпродуктом зимы

Почему врачи советуют съедать квашеную капусту каждый день? Разбираемся, какие витамины, пробиотики и ферменты делают её незаменимой зимой.

Читать полностью » Александр Мясников рассказал, как микробиом кишечника влияет на поведение человека сегодня в 0:05
Они живут в вас и управляют каждым шагом: Мясников о скрытой силе кишечника

Почему врач Александр Мясников считает, что нашим поведением управляют микробы? Разбираемся, как кишечник влияет на мозг, настроение и пищевые привычки.

Читать полностью » Дерматолог Шаса Ху: макияж помогает людям с акне реже трогать лицо и снижает риск воспалений вчера в 23:27
Прыщи проходят быстрее, когда вы краситесь? Наука говорит: возможно, да

Некоторые замечают, что прыщи проходят быстрее, если регулярно пользоваться макияжем. Почему кожа действительно может выглядеть лучше под тональным кремом?

Читать полностью » Лада Забранска: тепло усиливает аромат — наносите духи на пульсирующие точки вчера в 23:17
Как сделать аромат стойким без лишних пшиков — работает даже с дешёвыми духами

Узнайте, как правильно наносить духи, чтобы аромат держался дольше, не оставлял пятен на одежде и не вредил коже. Советы, места нанесения, ошибки и альтернативы.

Читать полностью » Дерматолог Ифе Родни: кистозные прыщи нельзя выдавливать — воспаление уходит глубоко под кожу вчера в 22:30
Болит, пульсирует и не проходит: как приручить самый коварный прыщ под кожей

Как избавиться от болезненного подкожного прыща, не оставив шрама? Разбираемся, какие средства действительно работают и когда пора идти к дерматологу.

Читать полностью » Косметологи рассказали, как алоэ вера помогает восстановить упругость и мягкость кожи вчера в 22:14
Увлажнение, коллаген, сияние — всё в одной баночке, которую можно сделать дома

Узнайте, как приготовить натуральный крем с алоэ вера в домашних условиях. Рецепт, советы и сравнение с магазинными аналогами. Сделайте кожу увлажнённой, молодой и сияющей!

Читать полностью » Свёкла и какао признаны природными средствами для снижения давления вчера в 21:11
Болезни сердца убивают каждую четвёртую жизнь: спасение начинается с тарелки

Узнайте, как поддержать здоровье сердца с помощью питания. 5 доступных продуктов, которые помогут укрепить сосуды и снизить риск сердечных заболеваний.

Читать полностью » Своевременная реабилитация снижает риск повторного инсульта и улучшает речь вчера в 20:09
Инсульт не ждёт утра: почему каждая минута решает судьбу мозга

Инсульт – это внезапное прекращение кровотока к мозгу. Узнайте о факторах риска, методе FAST для распознавания и способах предотвращения "удара по мозгу". Современная помощь и ранняя реабилитация увеличивают шансы на восстановление. Не игнорируйте первые симптомы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Упражнения для подтягиваний: укрепляем спину и плечи для результата
Красота и здоровье
Первые признаки простуды требуют покоя, жидкости и лёгкой пищи для восстановления
Еда
Торт из тыквы со сметанным кремом сохраняет влажность, нежную текстуру и аромат
Авто и мото
Автоэксперт: зимой аккумулятор может разрядиться даже при исправной батарее
Дом
Эксперты призвали россиян покупать элитное жильё в Москве из-за роста цен
Садоводство
Поздняя посадка пионов в ноябре обеспечивает низкую цену и хорошее укоренение весной
Питомцы
Исследователь Стэнли Корен включил мини-пуделя в тройку самых умных пород собак
Технологии
"Ростех" представил химический источник тока, работающий при температуре от –60 до +85 °C
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet