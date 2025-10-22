Один день без сахара спасает сосуды: врач раскрыла, как вернуть эластичность и силу
Здоровье сосудов напрямую зависит от питания — именно пища определяет их эластичность, проходимость и способность реагировать на изменения давления. О том, какие продукты действительно вредят сердечно-сосудистой системе, рассказала врач-кардиолог Ольга Стойко в интервью "Российской газете".
"Весь добавленный сахар приводит к воспалению и окислительному стрессу, а его избыток провоцирует состояние, вызывающее повреждение эндотелия сосудов. Эндотелий же отвечает за тонус сосудов", — напомнила врач Ольга Стойко.
Почему сахар — главный враг сосудов
Сладости, газированные напитки и белый хлеб кажутся безобидными, но именно простые углеводы чаще всего становятся причиной сердечно-сосудистых проблем. Избыток сахара вызывает воспаление и нарушает обмен веществ, в результате чего повреждается эндотелий — тонкий внутренний слой сосудов.
Когда эндотелий перестаёт нормально функционировать, сосуды теряют способность расширяться, что приводит к спазмам, скачкам давления и увеличению риска инфаркта.
Как сахар влияет на организм
-
Повреждает сосудистую стенку. Из-за окислительного стресса клетки эндотелия теряют защитные свойства.
-
Провоцирует отложение жиров. Печень начинает вырабатывать липиды, которые оседают на стенках сосудов и образуют атеросклеротические бляшки.
-
Задерживает воду. Одна молекула сахара удерживает до четырёх молекул воды, из-за чего увеличивается объём крови и повышается давление.
-
Повышает уровень инсулина. Постоянные скачки сахара перегружают поджелудочную железу и способствуют развитию инсулинорезистентности.
Сравнение: простые и сложные углеводы
|Тип углеводов
|Источники
|Влияние на сосуды
|Простые
|сахар, газировка, печенье, белый хлеб
|Повреждают эндотелий, вызывают воспаление и повышение давления
|Сложные
|овощи, фрукты, крупы, бобовые
|Медленно повышают уровень глюкозы, питают клетки без перегрузки сосудов
Почему важно выбирать "медленные" углеводы
"При избытке сахара печень начинает вырабатывать жиры, оседающие в стенках сосудов", — отметила Стойко.
Сложные углеводы перевариваются дольше, равномерно снабжая организм энергией. Они не вызывают резких скачков сахара и помогают поддерживать стабильное давление. Кроме того, такие продукты богаты клетчаткой, которая очищает сосуды и снижает уровень "плохого" холестерина.
К полезным источникам сложных углеводов относятся гречка, овсянка, бурый рис, фасоль, чечевица, брокколи, яблоки и груши.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Есть сладости каждый день "для энергии".
Последствие: Повышение уровня сахара, нагрузка на сосуды.
Альтернатива: Несладкие фрукты, орехи, сухофрукты.
-
Ошибка: Завтракать белым хлебом или булочками.
Последствие: Резкий подъём глюкозы и быстрая усталость.
Альтернатива: Цельнозерновые хлебцы, овсянка, яйца, овощи.
-
Ошибка: Пить сладкие напитки вместо воды.
Последствие: Повышение давления и риск метаболического синдрома.
Альтернатива: Вода, травяной чай, компоты без сахара.
Советы шаг за шагом: как укрепить сосуды питанием
-
Снизьте потребление добавленного сахара. Следите за составом продуктов, избегайте скрытых подсластителей (глюкозно-фруктозного сиропа, декстрозы).
-
Выбирайте цельные продукты. Чем меньше обработан продукт, тем меньше он влияет на уровень сахара.
-
Добавьте в рацион клетчатку. Овощи, фрукты и отруби способствуют очищению сосудов.
-
Пейте достаточно воды. Она помогает поддерживать нормальную вязкость крови.
-
Сочетайте сложные углеводы с белками. Это снижает скорость усвоения сахара.
А что если сладкое бросить трудно?
Отказ от сахара должен быть постепенным. Можно заменять его натуральными подсластителями — стевией или эритритом. Вкус сладкого останется, но без вреда для сосудов. Уже через 2-3 недели снижается тяга к сахару, нормализуется давление и улучшается самочувствие.
Плюсы и минусы сладкого
|Плюсы
|Минусы
|Быстрая энергия при усталости
|Повреждает сосуды и печень
|Повышает настроение кратковременно
|Вызывает зависимость и скачки сахара
|Может быть полезен при гипогликемии
|Повышает риск инфаркта и диабета
FAQ
Почему сахар так вреден для сердца?
Он разрушает эндотелий сосудов, вызывает воспаления и формирует жировые отложения.
Сколько сахара можно есть без вреда?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует не более 25 граммов в день (около 6 чайных ложек).
Можно ли полностью отказаться от сахара?
Да, но важно получать углеводы из полезных источников — овощей, фруктов и круп.
Чем заменить десерты?
Домашним йогуртом с ягодами, запечёнными фруктами или орехами.
Мифы и правда
Миф 1. Тростниковый сахар полезнее белого.
Правда: Оба одинаково вредны для сосудов — различие только во вкусе.
Миф 2. Сладкое нужно мозгу.
Правда: Мозгу нужна глюкоза, но он прекрасно получает её из сложных углеводов.
Миф 3. Отказ от сахара вызывает слабость.
Правда: Это временно — уже через неделю уровень энергии стабилизируется.
