Опубликована сегодня в 7:15

Сладкое счастье с горьким концом: что происходит с телом, когда вы едите сахар каждый день

Диетолог Наталья Мизинова сравнила зависимость от сахара с никотиновой

Многие уверены, что сладкое — лишь источник лишних калорий, но на самом деле сахар формирует устойчивую зависимость, сравнимую с никотиновой. Отказаться от него бывает непросто, особенно если организм привык к постоянной дозе быстрых углеводов. Однако, по словам специалистов, даже люди с "сладким зубом" способны перестроить вкусовые привычки и вернуть контроль над питанием.

"Полный отказ от потребления сладкого подходит людям с развитой силой воли", — заявила врач-диетолог Наталья Мизинова в интервью NEWS. ru.

По её словам, тяга к сахару аналогична привычке курить: процесс отказа требует самодисциплины, внутренней мотивации и чёткой стратегии.

Почему нас тянет к сладкому

Мозг воспринимает сахар как быстрый источник удовольствия. После употребления сладостей повышается уровень дофамина — того самого гормона, который активирует центры радости. Но эффект быстро проходит, и организм снова требует новую "дозу". Поэтому регулярное потребление сахара со временем формирует физиологическую и психологическую зависимость.

С точки зрения биохимии, сахар имеет высокий гликемический индекс (ГИ), из-за чего уровень глюкозы в крови резко растёт, а затем падает. Такие скачки провоцируют усталость, раздражительность и повторное чувство голода.

Как выбрать свой путь отказа

"Я предлагаю своим пациентам два пути точно так же, как и людям, желающим отказаться от курения", — пояснила Мизинова.

По её словам, первый путь — резкий отказ. Он подходит людям с сильной психикой и твёрдой волей. Второй — постепенное снижение дозы сахара, когда организм мягко адаптируется к новым вкусам.

Сравнение двух подходов

Подход Суть метода Плюсы Минусы
Резкий отказ Полное исключение сахара с первого дня Быстрый результат, "перезагрузка" вкусовых рецепторов Возможен "синдром отмены", раздражительность
Постепенное снижение Плавное уменьшение сладкого в рационе Мягкая адаптация, меньше стресс Дольше достигается эффект, выше риск срывов

Пошаговый план отказа от сахара

  1. Уберите сахар из напитков. Если вы кладёте три ложки сахара в кофе или чай, уменьшите количество до двух, затем — до одной. Через неделю попробуйте пить без сахара.

  2. Проверьте скрытые источники. Сладость часто прячется в йогуртах, соусах, готовых кашах и хлебе. Читайте состав.

  3. Замените быстрые углеводы на сложные. Ешьте больше овощей, цельнозерновых круп, орехов, бобовых — они дольше насыщают.

  4. Добавьте белок. Мясо, рыба, яйца и творог стабилизируют уровень глюкозы и снижают желание перекусить сладким.

  5. Используйте безопасные подсластители. На переходном этапе можно выбрать стевию, эритрит или сукралозу.

  6. Создайте ритуалы. Заварите травяной чай вместо десерта или приготовьте несладкий смузи в блендере.

  7. Следите за сном и стрессом. Недосып и тревожность усиливают тягу к сладкому, поэтому важен полноценный отдых.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Отказаться от сладкого, но оставить в рационе белый хлеб и выпечку.
    Последствие: Уровень глюкозы в крови остаётся высоким.
    Альтернатива: Перейдите на продукты из цельнозерновой муки, откажитесь от кондитерских изделий.

  • Ошибка: Заменять сахар мёдом или финиками в больших количествах.
    Последствие: Организм по-прежнему получает избыток быстрых углеводов.
    Альтернатива: Используйте несладкие фрукты — яблоки, грейпфрут, ягоды.

  • Ошибка: Сразу убирать сладкое без поддержки.
    Последствие: Стресс, срывы, переедание.
    Альтернатива: Привлекайте нутрициолога или психолога, чтобы выработать устойчивую стратегию.

А что если не получается?

Если отказаться от сахара не выходит, стоит проверить уровень инсулина и глюкозы. Иногда тяга к сладкому связана не с привычкой, а с нарушением обмена веществ. Помогает обследование у эндокринолога и анализ на инсулинорезистентность.

Также эффективна когнитивно-поведенческая терапия — она помогает изменить мышление и отношение к еде. А регулярные физические нагрузки (ходьба, плавание, йога) стабилизируют уровень сахара естественным путём.

