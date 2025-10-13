Сладкое счастье с горьким концом: что происходит с телом, когда вы едите сахар каждый день

Многие уверены, что сладкое — лишь источник лишних калорий, но на самом деле сахар формирует устойчивую зависимость, сравнимую с никотиновой. Отказаться от него бывает непросто, особенно если организм привык к постоянной дозе быстрых углеводов. Однако, по словам специалистов, даже люди с "сладким зубом" способны перестроить вкусовые привычки и вернуть контроль над питанием.

"Полный отказ от потребления сладкого подходит людям с развитой силой воли", — заявила врач-диетолог Наталья Мизинова в интервью NEWS. ru.

По её словам, тяга к сахару аналогична привычке курить: процесс отказа требует самодисциплины, внутренней мотивации и чёткой стратегии.

Почему нас тянет к сладкому

Мозг воспринимает сахар как быстрый источник удовольствия. После употребления сладостей повышается уровень дофамина — того самого гормона, который активирует центры радости. Но эффект быстро проходит, и организм снова требует новую "дозу". Поэтому регулярное потребление сахара со временем формирует физиологическую и психологическую зависимость.

С точки зрения биохимии, сахар имеет высокий гликемический индекс (ГИ), из-за чего уровень глюкозы в крови резко растёт, а затем падает. Такие скачки провоцируют усталость, раздражительность и повторное чувство голода.

Как выбрать свой путь отказа

"Я предлагаю своим пациентам два пути точно так же, как и людям, желающим отказаться от курения", — пояснила Мизинова.

По её словам, первый путь — резкий отказ. Он подходит людям с сильной психикой и твёрдой волей. Второй — постепенное снижение дозы сахара, когда организм мягко адаптируется к новым вкусам.

Сравнение двух подходов