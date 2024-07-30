Эндокринолог Лариса Щербакова порекомендовала сдавать анализ крови на сахар минимум раз в год, чтобы определить уровень глюкозы. Если есть симптомы, связанные с диабетом, кровь следует сдавать несколько раз в год, сообщает News.Ru.
Также она упоминула важность проведения теста на толерантность к глюкозе при подозрении на диабет и необходимость мониторинга уровня сахара с помощью глюкометра для лиц с предрасположенностью к заболеванию.
Разные методы лабораторных исследований, включая анализы крови и мочи, используются для подтверждения диагноза диабета.
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