Сахарная промышленность: как отходы превращаются в корм для животных

Что, если отходы сахарной промышленности станут ценным источником белка для животных? Учёные из Пермского Политеха разработали именно такую технологию, превращая побочный продукт в питательный корм с впечатляющей экономической эффективностью.

Отходы вместо дорогого сырья

Вместо использования очищенных сахаров, которые значительно удорожают процесс, исследователи предложили применять мелассу — густой сироп, богатый витаминами группы B, минералами и органическими кислотами.

Новый подход позволяет снизить себестоимость кормового белка в 4-10 раз. При этом эффективность его производства возрастает на 61%. Это не только выгодно, но и экологично — технология помогает утилизировать миллионы тонн отходов.

Польза для сельского хозяйства

Белковые добавки играют ключевую роль в рационе животных: они компенсируют недостаток протеина и аминокислот, повышают удои, ускоряют рост молодняка и в целом улучшают состояние поголовья. Всё это напрямую влияет на рентабельность фермерских хозяйств.

Технология, разработанная в ПНИПУ, использует два штамма дрожжей:

Schizosaccharomyces pombe

Candida maltosa

Эти микроорганизмы эффективно перерабатывают сахара из мелассы, усваивая содержащиеся в ней питательные вещества и обеспечивая высокий выход белка.

Мелассу, помимо этого, можно использовать и в производстве спирта для нужд промышленности.