© https://unsplash.com by Daniel Kraus is licensed under Free
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 14:19

Сладкая жизнь по карману: в Марий Эл оказался самый дешёвый сахар

Марий Эл заняла лидирующую позицию в российском рейтинге регионов с наиболее доступными ценами на сахар-песок. Согласно данным "Центра Агроаналитики" при Министерстве сельского хозяйства, стоимость килограмма продукта в республике зафиксирована на уровне 57 рублей 29 копеек. Параллельно эксперты оценили совокупные затраты граждан на организацию чаепитий, учитывая стоимость черного байхового чая. Исследование охватило все субъекты страны, выявив существенный разброс цен на базовые товары продуктовой корзины по состоянию на середину марта.

География доступного сахара

Республика Марий Эл возглавила список регионов, где стоимость килограмма сахара оказалась минимальной по стране. Аналитики зафиксировали среднюю цену в размере 57,29 рубля, что делает этот показатель самым привлекательным для местных покупателей. Помимо этого региона, выгодные условия покупки наблюдаются в ряде областей центральной и приволжской части России.

Специалисты "Центра Агроаналитики" включили в число лидеров по ценовой доступности Ульяновскую, Нижегородскую, Липецкую и Пензенскую области. В этих субъектах стоимость продукта также держится на низких отметках, что существенно облегчает жизнь домохозяйствам. Высокая конкуренция среди ритейлеров и логистические особенности позволяют удерживать ценники на достаточно комфортном уровне для населения.

Лидеры по стоимости чая

Если сахар наиболее доступен в Марий Эл, то ситуация с черным байховым чаем выглядит иначе. Список регионов с самыми низкими ценами на чайный лист возглавила Бурятия, за ней расположились Омская, Волгоградская, Иркутская и Курская области. В этих местах традиционный напиток обходится потребителям дешевле всего.

Анализ розничных цен продемонстрировал, что стоимость чая зависит не только от транспортных издержек, но и от локального потребительского спроса. Жители вышеуказанных областей в марте имели возможность приобретать продукт на более выгодных условиях, чем в среднем по стране. Это создает сбалансированную картину рынка, где каждый регион имеет свои приоритетные позиции по стоимости конкретных товаров.

Итоговая выгода для потребителей

Эксперты также рассчитали совокупные затраты на "чайный набор", объединив цены на оба продукта. В этом рейтинге первенство досталось Омской области, где потребители могут сэкономить максимальную сумму при покупке сахара и чая одновременно. Подобная модель анализа помогает оценить общую стоимость минимального продуктового набора в различных частях страны.

В список пяти выгодных регионов по суммарной стоимости также вошли Бурятия, Волгоградская, Иркутская и Липецкая области. Использование таких данных позволяет выделить территории с наиболее благоприятной ценовой конъюнктурой для организации домашнего бюджета. Исследование подтверждает, что экономия распределена по стране неравномерно, а лидерство регионов зависит от комбинации цен на разные категории товаров.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

