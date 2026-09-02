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Сахарозаменитель
Сахарозаменитель
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Главная / Красота и здоровье
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:28

Сахарозаменитель в кофе каждый день: почему одна привычка спустя годы может иметь последствия

Длительное употребление определенных видов подсластителей способно спровоцировать внутриклеточный отек и усугубить течение хронических заболеваний, о чем рассказала NewsInfo диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова. Эксперт проанализировала влияние различных групп сахарозаменителей на метаболизм и предупредила о рисках бесконтрольного использования добавок.

Ранее в научном журнале Frontiers in Nutrition были опубликованы данные о том, что популярные бескалорийные аналоги сахара могут фундаментально менять обмен веществ на длительный срок. Исследователи заявили, что такие метаболические сдвиги способны передаваться даже следующим поколениям, которые не употребляли добавки лично.

При этом в медицинской среде подчеркивают, что синтетические подсластители требуют осторожного обращения из-за их системного воздействия на организм.

Гончарова пояснила, что сахарозаменители представляют собой неоднородную группу веществ, каждое из которых обладает уникальным биологическим действием. В частности, многоатомные спирты, такие как ксилит и сорбит, при многолетнем применении могут негативно влиять на состояние тканей. Несмотря на стремление многих людей перейти на натуральные аналоги сахара, важно учитывать химическую природу каждого компонента.

"Сахарозаменители при длительном, подчеркиваю, при длительном, многомесячном, многолетнем применении могут действительно вызывать внутриклеточный отек и способствовать прогрессированию некоторых осложнений сахарного диабета", — отметила Гончарова.

В то же время эксперт выделила группу веществ, которые остаются интактными и не вмешиваются в уровни обменных процессов. К ним относятся сукралоза и современные сладкие белки. Специалисты отрасли указывают на то, что сахарозаменители нового поколения считаются более безопасной альтернативой для долгосрочного рациона.

Однако другие популярные компоненты, такие как фруктоза, по своей энергетической ценности фактически не отличаются от обычного сахара, так как в конечном итоге трансформируются в молекулы глюкозы.

"В каждом случае нужно подходить индивидуально с учетом оценки состояния здоровья конкретного человека и персонифицированного подхода к употреблению сахарозаменителей", — подчеркнула диетолог.

Вопрос коррекции веса также остается дискуссионным, так как простая замена одного компонента другим не всегда гарантирует результат. Нередко отказ от сладкого не приносит ожидаемого эффекта из-за скрытых биологических механизмов. Для предотвращения серьезных нарушений, таких как инсулинорезистентность, врачи рекомендуют проводить комплексную диагностику перед радикальным изменением диеты.

Проверено экспертом: диетолог, доктор медицинских наук Анна Гончарова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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