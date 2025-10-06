Сладкое уже не в радость: сахар подорожает к Новому году — и вот почему

До Нового года остаётся всего несколько месяцев, и вместе с праздничным настроением россиян может ожидать неприятный сюрприз — подорожание сахара. По данным аналитиков, цена на этот продукт к концу 2025 года может вырасти почти на 20%, достигнув 81 рубля за килограмм.

Почему сахар дорожает

Главная причина — неурожай сахарной свёклы, который начался ещё весной. Как сообщили аграрии, посевы пострадали дважды: сначала — от весенних заморозков, а затем — от засухи. Из-за этого урожайность упала примерно на четверть по сравнению с прошлым годом.

"Весной 2025 года посевы свёклы сильно пострадали от заморозков, а позже растениям не хватило влаги из-за засухи", — пояснили эксперты Mash.

Чтобы спасти ситуацию, фермерам пришлось пересевать до 80% площадей, но времени на формирование полноценного урожая оказалось слишком мало. В результате, по данным аграрных союзов, отгрузки сахарной свёклы снизились в среднем на 50%, а в некоторых регионах — почти полностью.

В Белгородской области падение урожайности составило 96%, а трудности также зафиксированы в Курской, Воронежской и Липецкой областях, где выращивается значительная часть свёклы для всей страны.

Таблица "Сравнение": урожайность свёклы по регионам

Регион Снижение урожая в 2025 году Комментарий Белгородская область 96% Критическая ситуация, пересев не помог Курская область 40-50% Засуха и поздние дожди Воронежская область 45% Потери из-за погодных колебаний Липецкая область 50% Сильное поражение посевов весной Среднее по России 25-50% Урожайность ниже прошлогодней на четверть

Как это повлияет на цены

Сахар — один из стратегических продуктов, входящий в перечень социально значимых товаров. Поэтому даже небольшие колебания урожая сразу отражаются на рынке. Сейчас закупочные цены уже начали расти, а розничное подорожание, по прогнозам аналитиков, произойдёт ближе к новогодним праздникам.

"Килограмм сахара может подорожать в среднем с 68 до 81 рубля", — сообщили в Mash.

Повышение стоимости объясняется не только дефицитом сырья, но и ростом логистических расходов, а также увеличением цен на топливо и энергию.

Что это значит для потребителей

Рост цен на сахар традиционно отражается и на других товарах. Дороже становятся выпечка, кондитерские изделия, сладкие напитки и детское питание. Особенно это заметно перед праздниками, когда спрос резко возрастает.

Эксперты предупреждают: при росте цен может ухудшиться качество продукта. Чтобы сохранить прибыль, поставщики могут начать активно распродавать старые партии сахара, которые дольше хранились на складах.

"Опасно, что на фоне роста цен возможна и потеря качества — на рынок могут поступить партии старого сахара", — отмечают аналитики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: закупать сахар впрок до официального роста цен.

Последствие: повышенный риск приобрести некачественный или старый продукт.

Альтернатива: покупать сахар небольшими партиями, отдавая предпочтение местным производителям.

Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.

Последствие: вероятность подделок или пересыпки технического сахара под пищевой.

Альтернатива: выбирать проверенные бренды и обращать внимание на срок годности.

А что если рост цен продолжится в 2026 году?

Если погодные условия в следующем сезоне не улучшатся, подорожание может стать долгосрочным трендом. Россия остаётся одним из крупнейших производителей сахара в Европе, но при дефиците сырья страна может увеличить импорт тростникового сахара, что повлечёт новые расходы и изменит качество конечного продукта.

В этом случае повышение может затронуть не только сахар, но и весь сегмент сладостей, включая шоколад и кондитерские изделия.

Плюсы и минусы нынешней ситуации

Плюсы Минусы Возможность для фермеров поднять прибыль Рост цен для населения Повышенный интерес к отечественному производству Вероятность дефицита сахара на складах Усиление господдержки аграрного сектора Риск снижения качества продукции

Советы шаг за шагом: как сэкономить на сахаре

Покупайте сахар заранее, но умеренно. Не стоит создавать искусственный дефицит. Следите за акциями. Осенью торговые сети часто предлагают скидки на базовые продукты. Выбирайте местных производителей. Региональный сахар дешевле за счёт экономии на транспортировке. Используйте заменители. Для выпечки и напитков подойдут мёд, стевия или сироп топинамбура.

FAQ

Когда начнётся рост цен?

По прогнозам экспертов, подорожание в рознице проявится ближе к декабрю 2025 года.

Сколько может стоить сахар к Новому году?

Средняя цена — около 81 рубля за килограмм, но в отдельных регионах может превысить 85 рублей.

Стоит ли делать запасы заранее?

Нет необходимости закупать большие объёмы — продукт не исчезнет, но временные колебания цен возможны.

Чем можно заменить сахар?

Натуральными подсластителями — стевией, мёдом, кленовым сиропом или фруктозой.

Мифы и правда

Миф: Россия может остаться без сахара.

Правда: запасов достаточно, но цены будут выше из-за снижения урожая.

Миф: сахар подорожает только в магазинах.

Правда: рост затронет и оптовый рынок, что приведёт к подорожанию всей сладкой продукции.

Миф: подорожание временное.

Правда: дефицит свёклы и погодные риски сохраняются, поэтому повышение может продлиться весь 2025 год.

Исторический контекст

Сахар неоднократно становился предметом экономических колебаний. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2020 году, когда неурожай свёклы и рост мировых цен на сырьё вызвали рекордное подорожание. Тогда правительство вводило временное регулирование цен и субсидии для производителей.

Если ситуация повторится, государству вновь придётся вмешаться, чтобы стабилизировать рынок и защитить потребителей.

Три интересных факта

• Россия входит в топ-5 мировых производителей сахара.

• Один гектар свёклы может дать до 5 тонн сахара при благоприятных условиях.

• В предновогодние месяцы спрос на сахар в стране традиционно возрастает на 30-40%.