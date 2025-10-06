Сладкое уже не в радость: сахар подорожает к Новому году — и вот почему
До Нового года остаётся всего несколько месяцев, и вместе с праздничным настроением россиян может ожидать неприятный сюрприз — подорожание сахара. По данным аналитиков, цена на этот продукт к концу 2025 года может вырасти почти на 20%, достигнув 81 рубля за килограмм.
Почему сахар дорожает
Главная причина — неурожай сахарной свёклы, который начался ещё весной. Как сообщили аграрии, посевы пострадали дважды: сначала — от весенних заморозков, а затем — от засухи. Из-за этого урожайность упала примерно на четверть по сравнению с прошлым годом.
"Весной 2025 года посевы свёклы сильно пострадали от заморозков, а позже растениям не хватило влаги из-за засухи", — пояснили эксперты Mash.
Чтобы спасти ситуацию, фермерам пришлось пересевать до 80% площадей, но времени на формирование полноценного урожая оказалось слишком мало. В результате, по данным аграрных союзов, отгрузки сахарной свёклы снизились в среднем на 50%, а в некоторых регионах — почти полностью.
В Белгородской области падение урожайности составило 96%, а трудности также зафиксированы в Курской, Воронежской и Липецкой областях, где выращивается значительная часть свёклы для всей страны.
Таблица "Сравнение": урожайность свёклы по регионам
|Регион
|Снижение урожая в 2025 году
|Комментарий
|Белгородская область
|96%
|Критическая ситуация, пересев не помог
|Курская область
|40-50%
|Засуха и поздние дожди
|Воронежская область
|45%
|Потери из-за погодных колебаний
|Липецкая область
|50%
|Сильное поражение посевов весной
|Среднее по России
|25-50%
|Урожайность ниже прошлогодней на четверть
Как это повлияет на цены
Сахар — один из стратегических продуктов, входящий в перечень социально значимых товаров. Поэтому даже небольшие колебания урожая сразу отражаются на рынке. Сейчас закупочные цены уже начали расти, а розничное подорожание, по прогнозам аналитиков, произойдёт ближе к новогодним праздникам.
"Килограмм сахара может подорожать в среднем с 68 до 81 рубля", — сообщили в Mash.
Повышение стоимости объясняется не только дефицитом сырья, но и ростом логистических расходов, а также увеличением цен на топливо и энергию.
Что это значит для потребителей
Рост цен на сахар традиционно отражается и на других товарах. Дороже становятся выпечка, кондитерские изделия, сладкие напитки и детское питание. Особенно это заметно перед праздниками, когда спрос резко возрастает.
Эксперты предупреждают: при росте цен может ухудшиться качество продукта. Чтобы сохранить прибыль, поставщики могут начать активно распродавать старые партии сахара, которые дольше хранились на складах.
"Опасно, что на фоне роста цен возможна и потеря качества — на рынок могут поступить партии старого сахара", — отмечают аналитики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: закупать сахар впрок до официального роста цен.
-
Последствие: повышенный риск приобрести некачественный или старый продукт.
-
Альтернатива: покупать сахар небольшими партиями, отдавая предпочтение местным производителям.
-
Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
-
Последствие: вероятность подделок или пересыпки технического сахара под пищевой.
-
Альтернатива: выбирать проверенные бренды и обращать внимание на срок годности.
А что если рост цен продолжится в 2026 году?
Если погодные условия в следующем сезоне не улучшатся, подорожание может стать долгосрочным трендом. Россия остаётся одним из крупнейших производителей сахара в Европе, но при дефиците сырья страна может увеличить импорт тростникового сахара, что повлечёт новые расходы и изменит качество конечного продукта.
В этом случае повышение может затронуть не только сахар, но и весь сегмент сладостей, включая шоколад и кондитерские изделия.
Плюсы и минусы нынешней ситуации
|Плюсы
|Минусы
|Возможность для фермеров поднять прибыль
|Рост цен для населения
|Повышенный интерес к отечественному производству
|Вероятность дефицита сахара на складах
|Усиление господдержки аграрного сектора
|Риск снижения качества продукции
Советы шаг за шагом: как сэкономить на сахаре
-
Покупайте сахар заранее, но умеренно. Не стоит создавать искусственный дефицит.
-
Следите за акциями. Осенью торговые сети часто предлагают скидки на базовые продукты.
-
Выбирайте местных производителей. Региональный сахар дешевле за счёт экономии на транспортировке.
-
Используйте заменители. Для выпечки и напитков подойдут мёд, стевия или сироп топинамбура.
FAQ
Когда начнётся рост цен?
По прогнозам экспертов, подорожание в рознице проявится ближе к декабрю 2025 года.
Сколько может стоить сахар к Новому году?
Средняя цена — около 81 рубля за килограмм, но в отдельных регионах может превысить 85 рублей.
Стоит ли делать запасы заранее?
Нет необходимости закупать большие объёмы — продукт не исчезнет, но временные колебания цен возможны.
Чем можно заменить сахар?
Натуральными подсластителями — стевией, мёдом, кленовым сиропом или фруктозой.
Мифы и правда
Миф: Россия может остаться без сахара.
Правда: запасов достаточно, но цены будут выше из-за снижения урожая.
Миф: сахар подорожает только в магазинах.
Правда: рост затронет и оптовый рынок, что приведёт к подорожанию всей сладкой продукции.
Миф: подорожание временное.
Правда: дефицит свёклы и погодные риски сохраняются, поэтому повышение может продлиться весь 2025 год.
Исторический контекст
Сахар неоднократно становился предметом экономических колебаний. Подобная ситуация уже наблюдалась в 2020 году, когда неурожай свёклы и рост мировых цен на сырьё вызвали рекордное подорожание. Тогда правительство вводило временное регулирование цен и субсидии для производителей.
Если ситуация повторится, государству вновь придётся вмешаться, чтобы стабилизировать рынок и защитить потребителей.
Три интересных факта
• Россия входит в топ-5 мировых производителей сахара.
• Один гектар свёклы может дать до 5 тонн сахара при благоприятных условиях.
• В предновогодние месяцы спрос на сахар в стране традиционно возрастает на 30-40%.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru