Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Сахар
Сахар
© commons.wikimedia.org by Fritzs is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Центральный федеральный округ
Иван Петровский Опубликована сегодня в 16:47

Сахарный маятник качнулся: почему цены в Белгороде живут по своим законам

В Белгороде зафиксировали максимальную цену сахара в 99 рублей — власти региона

Сообщение властей показало, насколько разительно различаются цены на сахар даже внутри одного региона — от 51,99 до 99 рублей за килограмм. Об этом сообщил официальный канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Где сахар дешевле всего

По данным канала, минимальная цена на сахар — 51,99 рубля за килограмм отмечена в Белгородском, Грайворонском, Красненском, Новооскольском, Ровеньском округах и в самом Белгороде. Такая цена действует в ряде муниципалитетов. Это явно говорит о способности региональных властей обеспечивать доступную "социальную корзину" даже в посёлках и районах.

В Корочанском округе сахар пока дороже — минимальная цена составляет 53 рубля, что почти на рубль выше "бюджетного" уровня. При этом интервал цен там широк: максимальная заявленная цена — 87,50 рубля.

Разброс цен внутри области

Самый высокий ценник — 99 рублей за килограмм - зафиксирован в областном центре. То есть местами сахар обходится почти вдвое дороже, чем в районах, где действует цена 51,99 рубля.

Такой разный ценовой диапазон говорит о серьезных локальных различиях: в зависимости от муниципалитета жители могут отделаться недорогим сахаром или существенно переплатить.

Контекст и социальный резонанс

Ранее Гладков публиковал аналогичные списки для других социально значимых продуктов — картофеля, капусты, репчатого лука, гречки, подсолнечного масла, риса и хлеба. В таком контексте корректные цены на сахар становятся частью масштабной попытки отслеживать продовольственную доступность по всей области.

Для жителей это значит: стоит ориентироваться не только на средние цены по региону, но на конкретный округ. Ценовые различия, особенно по одной и той же социальной категории — сахар — могут значительно сказаться на семейном бюджете.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Около 800 жителей Курской и Белгородской областей отправились в санатории Белорусии 03.12.2025 в 22:00
Сменить сирены на тишину: для пострадавших жителей приграничья организовали отдых в безопасном месте

Жители Курской и Белгородской областей отправляются в белорусские санатории: для пострадавших от обстрелов организована масштабная программа реабилитации.

Читать полностью » Между Москвой и Нижним Новгородом запустили новый двухэтажный поезд 03.12.2025 в 14:02
Комфорт как в самолёте, цена как в обычном сидячем: Москву и Нижний связал поезд, который летит и выглядит как птица

Новый скоростной "Буревестник" вышел на линию между Москвой и Нижним Новгородом: двухэтажные вагоны, сниженная вибрация и сервис, недоступный в "Ласточках".

Читать полностью » МГЛУ, СПбГУ и ВолГАУ получили предупреждение о нарушениях в образовании — Рособрнадзор 01.12.2025 в 16:02
Университеты под микроскопом: Рособрнадзор раскрыл, кого ждут неприятности

Рособрнадзор направил предостережения трём крупным российским вузам. Почему меры считают профилактическими и как они влияют на рейтинг университетов?

Читать полностью » В Курске выявили включение покойного в состав комиссии по благоустройству 01.12.2025 в 13:46
Скандал в Курске: в комиссии числился человек, умерший год назад

В Курской области выясняют, как умерший активист оказался в списке комиссии по благоустройству: губернатор потребовал расследование и пересмотр документов.

Читать полностью » Хинштейн потребовал сдержать рост цен на жилье в Курской области 01.12.2025 в 13:40
Курск в лидерах по росту цен на квартиры: власти экстренно созывают застройщиков

Цены на жильё в Курской области выросли рекордными темпами, и власти начали переговоры с застройщиками, чтобы остановить дальнейший скачок стоимости.

Читать полностью » В Москве пенсионерка лишилась 27 миллионов рублей по новой схеме обмана мошенников 30.11.2025 в 23:49
Проверка отопления обернулась катастрофой: мошенники выманили у пенсионерки миллионы по хитрой цепочке

В Москве пенсионерка потеряла 27,6 млн рублей: мошенники поэтапно выстроили схему с «проверкой батарей», приложением и мнимым следствием.

Читать полностью » Навка представила фрагмент шоу 30.11.2025 в 23:44
ГУМ-каток открыл сезон по-королевски: Навка показала сказку, которая оживает прямо на льду

Татьяна Навка представила сцену из нового шоу «Золушка» на открытии ГУМ-катка, предвосхитив декабрьскую премьеру спектакля на арене «Мегаспорт».

Читать полностью » В Московский зоопарк прибыли две самки амурского тигра 30.11.2025 в 23:30
Тайга отдала своих редчайших хищниц: в Москве поселились тигрицы, спасённые от конфликта с человеком

Две амурские тигрицы прибыли в Московский зоопарк после реабилитации в Хабаровском крае: животных спасли из природы и подготовили к безопасному содержанию.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Отказ от сладкого не снижает тягу к нему — AJCN
Спорт и фитнес
Мужчины с 12–15% жира выглядят наиболее привлекательными — PID
Наука
Пещеры между Катаром и Кувейтом хранили следы людей 100 тыс лет — PLOS One
Питомцы
Попугаи служили пиратам дорогим товаром для прибыльной перепродажи — историки
Красота и здоровье
Кальций, магний и омега-3 важны для укрепления костей и нервной системы женщин — Меланя Маилян
Туризм
Партенит — курорт для семейного отдыха с детьми и для любителей природы
Еда
Кокосовая стружка придаёт шоколадному печенью хруст и тропический аромат — повара
Дом
Метод с содой и перекисью водорода не подходит для антипригарных покрытий — клинеры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet