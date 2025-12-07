Сахарный маятник качнулся: почему цены в Белгороде живут по своим законам

Сообщение властей показало, насколько разительно различаются цены на сахар даже внутри одного региона — от 51,99 до 99 рублей за килограмм. Об этом сообщил официальный канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Где сахар дешевле всего

По данным канала, минимальная цена на сахар — 51,99 рубля за килограмм отмечена в Белгородском, Грайворонском, Красненском, Новооскольском, Ровеньском округах и в самом Белгороде. Такая цена действует в ряде муниципалитетов. Это явно говорит о способности региональных властей обеспечивать доступную "социальную корзину" даже в посёлках и районах.

В Корочанском округе сахар пока дороже — минимальная цена составляет 53 рубля, что почти на рубль выше "бюджетного" уровня. При этом интервал цен там широк: максимальная заявленная цена — 87,50 рубля.

Разброс цен внутри области

Самый высокий ценник — 99 рублей за килограмм - зафиксирован в областном центре. То есть местами сахар обходится почти вдвое дороже, чем в районах, где действует цена 51,99 рубля.

Такой разный ценовой диапазон говорит о серьезных локальных различиях: в зависимости от муниципалитета жители могут отделаться недорогим сахаром или существенно переплатить.

Контекст и социальный резонанс

Ранее Гладков публиковал аналогичные списки для других социально значимых продуктов — картофеля, капусты, репчатого лука, гречки, подсолнечного масла, риса и хлеба. В таком контексте корректные цены на сахар становятся частью масштабной попытки отслеживать продовольственную доступность по всей области.

Для жителей это значит: стоит ориентироваться не только на средние цены по региону, но на конкретный округ. Ценовые различия, особенно по одной и той же социальной категории — сахар — могут значительно сказаться на семейном бюджете.