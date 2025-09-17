Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Печаль
Печаль
© freepik.com by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:22

Мужское здоровье рушит не возраст и не гормоны: настоящий враг оказался другим

Исследование ENDO 2025: уровень сахара в крови влияет на мужское сексуальное здоровье

Мужское здоровье с возрастом часто связывают с падением уровня тестостерона или естественным старением организма. Но новое крупное исследование, представленное на конференции ENDO 2025 в Сан-Франциско, показало иной взгляд. Главным фактором оказалось не столько количество гормонов, сколько уровень сахара в крови. Даже небольшие колебания глюкозы способны влиять на сексуальное и репродуктивное здоровье, причём задолго до проявлений диабета. Это открывает для мужчин возможность сохранить качество жизни с помощью своевременных привычек и профилактических мер.

Как проходило исследование

С 2014 по 2020 год группа учёных наблюдала за 200 мужчинами от 18 до 85 лет, у которых не было серьёзных хронических заболеваний. К концу программы остались 117 участников. Их регулярно обследовали на уровень гормонов, состояние спермы, индекс массы тела, уровень сахара (HbA1c) и сексуальную функцию. Руководил проектом профессор Университетской больницы в Мюнстере Михаэль Зицман.

"Эти изменения более тесно коррелируют с умеренным повышением уровня сахара в крови и другими метаболическими изменениями", — пояснил профессор Михаэль Зицман.

Вывод оказался неожиданным: гормональные показатели и объём сперматозоидов в целом оставались в норме, а вот подвижность сперматозоидов и эректильная функция снижались у мужчин с даже слегка повышенным уровнем сахара. Таким образом, именно метаболизм, а не возраст или тестостерон, оказались ключевым фактором.

Что показали результаты

Исследователи отметили важный нюанс: тестостерон напрямую не влиял на эрекцию, а был связан скорее с либидо. Это открывает врачам новые подходы к диагностике и лечению. Теперь внимание может смещаться на ранние признаки метаболического дисбаланса, которые проще корректировать с помощью питания, физической активности и регулярных обследований.

Сравнение факторов влияния

Фактор

Влияние на сексуальное здоровье

Управляемость

Возраст

Постепенные изменения

Низкая

Тестостерон

Влияет в основном на либидо

Средняя

Уровень сахара в крови

Снижение подвижности сперматозоидов и эрекции

Высокая

Советы шаг за шагом

  1. Сдавайте анализ HbA1c хотя бы раз в год, начиная с 30 лет.
  2. Добавьте в рацион больше овощей, рыбы и цельнозерновых продуктов, ограничьте сладости и фастфуд.
  3. Займитесь регулярной физической активностью: пешие прогулки, плавание, велотренировки.
  4. Следите за качеством сна — он напрямую влияет на обмен веществ.
  5. Управляйте стрессом: дыхательные практики, медитация или йога помогают держать глюкозу в норме.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать лёгкое повышение сахара → снижение эректильной функции и ухудшение фертильности → регулярные обследования у эндокринолога.
  • Полагаться только на препараты для потенции → кратковременный эффект, без устранения причины → контроль питания и физическая активность.
  • Списывать проблемы на возраст → позднее выявление диабета → ранний скрининг HbA1c и профилактика.

А что если…

Если мужчина замечает снижение сексуального желания или проблемы с эрекцией, но анализы на тестостерон в норме, стоит проверить уровень сахара. Раннее вмешательство может не только восстановить половую функцию, но и снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Плюсы и минусы контроля сахара

Плюсы

Минусы

Сохранение фертильности

Необходимость менять привычки

Профилактика диабета и ожирения

Регулярные обследования

Улучшение общего самочувствия

Временные ограничения в питании

Поддержка энергии и настроения

Требуется самодисциплина

FAQ

Как выбрать продукты для стабилизации сахара?
Подойдут овощи, бобовые, орехи, оливковое масло и цельные злаки.

Сколько стоит анализ HbA1c?
В частных лабораториях он обойдётся от 800 до 1500 рублей, в государственных клиниках часто доступен бесплатно.

Что лучше для снижения сахара — диета или спорт?
Эффективнее сочетание: сбалансированное питание плюс регулярная активность.

Мифы и правда

  • Миф: снижение эрекции связано только с падением тестостерона.
    Правда: даже при нормальном уровне гормонов нарушения могут быть вызваны метаболическими изменениями.
  • Миф: диабет начинается резко.
    Правда: уровень сахара может повышаться годами, оставаясь незамеченным.
  • Миф: спорт помогает только молодым.
    Правда: умеренная физическая нагрузка полезна в любом возрасте.

Сон и психология

Качество сна напрямую влияет на метаболизм. Недосып повышает уровень кортизола, который мешает усвоению глюкозы. Психологический стресс также связан с колебаниями сахара и снижением либидо.

Три интересных факта

  1. HbA1c отражает средний уровень сахара за последние 2-3 месяца, а не за один день.
  2. Мужчины с хорошей физической формой реже сталкиваются с эректильной дисфункцией.
  3. Даже 30 минут быстрой ходьбы ежедневно заметно улучшают показатели глюкозы.

Исторический контекст

Ещё в 70-е годы врачи объясняли снижение мужской фертильности в первую очередь возрастом. В 90-е акцент сместился на тестостерон. Сегодня исследования показывают, что сахар в крови — ключевой показатель, который объединяет вопросы фертильности, сексуальной функции и общего здоровья.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал работодателей организовать вакцинацию от гриппа сегодня в 14:55

Прививка дешевле больничного: почему работодателям пора платить за здоровье сотрудников

Эпидемиолог Геннадий Онищенко предложил организовывать прививки от гриппа прямо в офисах и отправлять заболевших на удалёнку. Почему это важно?

Читать полностью » Врач Ниш Манек: универсальной позы для сна не существует сегодня в 14:10

Любимая поза может стать причиной боли в спине и проблем с дыханием

Существует ли универсальная поза для сна? Врач объяснил, почему «правильное» положение зависит от здоровья и привычек человека.

Читать полностью » Эндокринолог Павлова: физическая активность помогает замедлить набор жира на животе сегодня в 13:55

Живот растёт вместе с годами: почему талия превращается в ловушку возраста

Как сохранить стройность и здоровье с возрастом: секреты питания, активности и психологии, о которых знают эксперты, но редко рассказывают.

Читать полностью » Сомнолог Максим Новиков: пробуждение в 3 часа ночи не связано с почками сегодня в 13:17

Хронический недосып разрушает здоровье быстрее, чем болезни, которых мы боимся

Почему мы просыпаемся ночью и связано ли это с болезнями почек? Врач-сомнолог объяснил реальные причины ночных пробуждений и как с ними бороться.

Читать полностью » Диетолог Елена Соломатина: стресс усугубляет гастрит и провоцирует обострения сегодня в 12:35

Таблетка от боли превращается в врага: как лекарства запускают обострение гастрита

Обострение гастрита может быть связано не только с питанием, но и со стрессом, лекарствами и привычками. Эксперт объясняет, как избежать рисков.

Читать полностью » Константин Спахов: уникальная магнитная буря исключила фактор самовнушения сегодня в 12:13

Магнитная буря ударила без предупреждения: врачи фиксируют массовое недомогание

Неожиданная магнитная буря дала шанс проверить, чувствителен ли ваш организм к солнечной активности. Как отличить реальные симптомы от самовнушения?

Читать полностью » Трихолог Юлия Нагайцева: бессульфатные шампуни нужно чередовать с обычными сегодня в 11:35

Волосы становятся грязными быстрее: почему бессульфатный шампунь подходит не всем

Бессульфатные шампуни завоёвывают популярность, но подходят далеко не всем. Как правильно их использовать и стоит ли переходить полностью?

Читать полностью » Медики предупредили: простуда без лечения может привести к бронхиту и пневмонии сегодня в 11:19

Простуда без осложнений: что делать дома, чтобы выздороветь быстрее

Терапевт рассказал, почему нельзя переносить простуду «на ногах», когда сбивать температуру и как правильно принимать лекарства без вреда для здоровья.

Читать полностью »

Новости
Еда

Садоводы напоминают: хранить сушёные сливы лучше в полотняных мешочках
Красота и здоровье

Сыры рикотта, моцарелла и швейцарский подходят для рациона при повышенном давлении
Дом

Совместный сон: советы по созданию комфортной спальни для пары
Наука

В Турции раскопали идолов и керамику бронзового века — находке 4500 лет
Технологии

MinIO запустила AIStor — объектное хранилище для масштабных ИИ-нагрузок
УрФО

В УрФО почти треть продаж новых автомобилей приходится на LADA — Авито Авто
ПФО

Заболеваемость ОРВИ в Пензенской области выросла на 31% за неделю — данные Роспотребнадзора
Садоводство

Виноград обрезают осенью после опадания листьев
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet