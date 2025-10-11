Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:41

Здоровое питание, которое обманывает организм: эти продукты ведут себя как десерт

Диетологи предупредили: овсяное молоко и фруктовые соки вызывают скачки сахара, как десерты

Многие уверены, что сахар в крови поднимают только сладости и десерты. Однако даже продукты, считающиеся полезными — овсяное молоко, фруктовые соки или миска бурого риса, — могут вызвать те же скачки глюкозы, что и пирожное. Эти колебания не только влияют на настроение и энергию, но и со временем повышают риск инсулинорезистентности и накопления абдоминального жира.

"Овсяное молоко, "голые углеводы" и свежевыжатый фруктовый сок часто несут ореол здоровья, но они могут вызывать скачки глюкозы выше, чем считается оптимальным", — сказала диетолог и менеджер по метаболическому прогрессу на платформе Signos Сара Стил.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, почти половина американцев уже имеют признаки инсулинорезистентности, а у 13% диагностирован диабет второго типа. Но стабилизировать уровень сахара можно не лекарствами, а с помощью грамотного выбора продуктов.

1. Овсяное молоко

Популярное овсяное молоко — один из самых коварных "здоровых" напитков. В нём много крахмала, который быстро расщепляется на простые сахара, вызывая мгновенный скачок глюкозы.

"С точки зрения питательных веществ, он действует так же, как чашка жидкого сахара", — отметила Стил.

Чтобы уменьшить этот эффект, диетологи советуют выбирать несладкие версии и сочетать напиток с белками или полезными жирами. Хорошая альтернатива — миндальное или кокосовое молоко, а также цельные молочные продукты без добавленного сахара.

2. Сухофрукты

Финики, курага и изюм часто ассоциируются со здоровым питанием, но в процессе сушки фрукты теряют воду, а концентрация натуральных сахаров резко возрастает.

Четверть чашки изюма содержит столько же углеводов, сколько целая чашка свежего винограда. Поэтому сухофрукты стоит есть в ограниченном количестве — и всегда в паре с белком или жиром, например, с орехами, семенами или натуральным йогуртом.

3. "Голые" углеводы

"Миска макарон — это голые углеводы", — сказала The Guardian автор книги "Революция глюкозы" Джесси Инчауспе, — Но если вы добавите шпинат, курицу и оливковое масло, вы добавите белок, клетчатку и жир, которые замедляют скорость, с которой углеводы перевариваются".

Так называемые "голые углеводы" — это продукты без баланса питательных веществ, например белый хлеб или паста без гарнира. Чтобы избежать скачков сахара, стоит добавлять к ним источник белка (курица, яйца, рыба) и клетчатку (овощи, зелень).

Учёные также отмечают, что если есть овощи и белок перед углеводами, уровень глюкозы после еды повышается значительно меньше.

4. Фруктовый сок

Даже стопроцентный апельсиновый или яблочный сок вызывает резкий подъем сахара. При переработке из фруктов удаляется клетчатка, которая в обычном виде замедляет всасывание сахаров.

"Лучшие варианты часто являются самыми простыми. Выбирайте целый кусочек фрукта вместо сока", — сказал Сара Стил.

Полезнее сделать смузи из целых фруктов с добавлением овощей, шпината или семян чиа, а также можно разбавлять сок водой. Это снизит концентрацию сахара и сохранит чувство сытости.

5. Коричневый рис

Бурый рис часто позиционируют как "здоровую альтернативу" белому, но по составу он всё так же богат крахмалом. Разница лишь в оболочке зерна, содержащей немного клетчатки.

Чтобы избежать скачков глюкозы, диетологи рекомендуют заменять рис цельнозерновыми продуктами - ячменем, булгуром, киноа или фарро. Эти крупы дольше перевариваются и обеспечивают постепенное высвобождение энергии.

Сбалансированное питание можно строить вокруг овощей, постного белка (рыба, курица, бобовые) и "медленных углеводов" вроде половины сладкого картофеля или киноа.

6. Батончики мюсли

Многие "фитнес"-батончики содержат сироп, мёд и другие подсластители, но при этом почти не имеют белка или клетчатки. Из-за этого сахар быстро попадает в кровь, а чувство сытости исчезает через полчаса.

Чтобы выбрать действительно полезный вариант:

  • ищите батончики с менее чем 6 граммами сахара;
  • проверяйте наличие не менее 5 граммов клетчатки;
  • отдавайте предпочтение составу с орехами, цельными злаками и семенами.

"После еды найдите время для прогулки или любого легкого движения, чтобы помочь вашему организму более эффективно перерабатывать глюкозу", — напомнила Сара.

Сравнение: продукты и их влияние на уровень сахара

Продукт

Влияние на глюкозу

Лучшая альтернатива

Овсяное молоко

Быстрый рост сахара

Миндальное, кокосовое или коровье молоко без сахара

Сухофрукты

Высокая концентрация сахара

Свежие фрукты, ягоды

Белый хлеб, макароны

"Голые" углеводы

Цельнозерновые макароны, хлеб с отрубями

Фруктовый сок

Резкий скачок глюкозы

Смузи из целых фруктов, вода с лимоном

Коричневый рис

Средний гликемический индекс

Булгур, киноа, ячмень

Батончики мюсли

Много сахара и мало клетчатки

Батончики с орехами и семенами

Советы шаг за шагом

  1. Ешьте белок и овощи перед углеводами — это снижает уровень сахара после еды.
  2. Выбирайте напитки без добавленного сахара и избегайте соков после 15:00.
  3. Пейте воду во время приёма пищи — она помогает замедлить усвоение глюкозы.
  4. После еды двигайтесь — прогулка или растяжка ускоряют переработку сахара.
  5. Планируйте рацион заранее, чтобы не перекусывать "на бегу".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка

Последствие

Альтернатива

Завтрак из овсяного молока и хлопьев

Быстрый подъём сахара и голод через 2 часа

Яйца с овощами, авокадо, кофе без сиропа

Перекус сухофруктами

Резкий скачок глюкозы

Горсть орехов с яблоком

Сок вместо воды

Перегрузка печени

Вода с мятой или цитрусом

Батончик мюсли после тренировки

Недолгая сытость

Протеиновый батончик с клетчаткой

А что если хочется сладкого?

Желание сладкого часто сигнализирует не о "сладкоежке", а о перепадах глюкозы. Если уровень сахара стабилен, тяга уменьшается. Вместо десертов попробуйте греческий йогурт с ягодами, тёмный шоколад 80% или запечённое яблоко с корицей — они удовлетворяют вкус без резких скачков сахара.

Плюсы и минусы натуральных заменителей

Продукт

Плюсы

Минусы

Стевия

Не повышает глюкозу, безопасна при диабете

Может иметь горький привкус

Эритритол

Почти без калорий

В больших дозах вызывает вздутие

Мёд

Богат антиоксидантами

Повышает сахар, требует умеренности

FAQ

Как выбрать безопасное растительное молоко?
Выбирайте варианты без сахара, ароматизаторов и стабилизаторов. Идеально — 2-3 ингредиента в составе: вода, орехи или кокос, соль.

Что лучше есть утром при скачках сахара?
Белковые блюда: омлет с овощами, творог с семенами чиа, смузи с шпинатом и орехами.

Можно ли пить сок при диабете?
Только в небольшом количестве и в сочетании с белками или жирами. Лучше заменить свежим фруктом или овощным смузи.

Мифы и правда

Миф: бурый рис не повышает уровень сахара.
Правда: повышает, просто медленнее, чем белый.

Миф: сухофрукты — идеальный перекус.
Правда: только при малых порциях и сочетании с белком.

Миф: фруктовый сок равен фрукту.
Правда: в соке нет клетчатки, и он ведёт себя как сладкий напиток.

3 интересных факта

  1. Замороженный и поджаренный хлеб имеет ниже гликемический индекс, чем свежий.
  2. Кислота (например, лимонный сок или уксус) снижает скорость всасывания углеводов.
  3. Даже лёгкая прогулка после еды уменьшает скачки сахара на 20-30%.

