Сахар оказался не таким страшным, как привыкли думать: настоящая угроза маскируется в другой еде

Полный отказ от сладкого может быть не только излишним, но и опасным для здоровья, заявила нутрициолог, молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева. В беседе с NewsInfo специалист подчеркнула, что для организма критически важен баланс, а не радикальные ограничения в питании.

Ранее сообщалось, что строгого запрета на сладости нет даже в средиземноморской и DASH-диете, в основе рациона которых — овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, рыба, птица, бобовые и орехи. В них, например, можно два-три раза в неделю съесть пирожное, шоколад или кусок торта.

По словам нутрициолога, сахар естественным образом присутствует во фруктах, ягодах и молочных продуктах. Однако современный человек часто потребляет скрытый рафинированный сахар, который маскируется в магазинных соусах, йогуртах с наполнителями и выпечке. Регулярный избыток таких продуктов ведет к набору веса и кариесу. Контролировать уровень глюкозы помогают сбалансированные блюда, например, полезные завтраки из овсянки.

"Сахар — это не белая смерть и не сладкая смерть, а важны его количества и в целом общий рацион. Мы потребляем его ежедневно с питанием. Тем самым даем организму необходимую энергию в течение дня", — рассказала Дробышева.

Биолог отметила, что организм утилизирует глюкозу, запасая ее в мышцах в виде гликогена, в то время как жиры трансформируются в отложения значительно быстрее. Основную проблему представляют так называемые сахарные качели — резкие скачки глюкозы после употребления конфет или газировки. Часто это состояние сопровождается упадком сил и сонливостью уже через час после еды.

"Быстрые углеводы всегда радуют организм. Сладкое дает головному мозгу дополнительное удовольствие, помогает немного снизить тревогу и расслабиться", — подчеркнула специалист.

Чтобы избежать таких перепадов, важно выбирать продукты с низким гликемическим индексом. При этом врачи подчеркивают, что температура подачи блюд не оказывает существенного влияния на этот показатель.

"В отличие от такого перекуса, как чай с конфеткой, природные сахара, например, во фруктах или ягодах, идут в комплекте с клетчаткой. То есть сахар всасывается в кровь намного медленнее, поэтому нужно делать выбор. Если хочется сладкого, пускай это будет натуральный фрукт. Это сглаживает скачок глюкозы в крови", — пояснила эксперт.

Специалист рекомендует не объявлять сахар ядом, чтобы избежать психологического стресса и последующих срывов. Вместо этого стоит отдавать предпочтение натуральным альтернативам. Хорошим вариантом станут ягоды или домашние заготовки без подсластителей. Для поддержания стабильной энергии также полезно включать в рацион высокобелковые блюда с семенами льна. Особое внимание стоит уделить и жидким калориям, поскольку некоторые виды покупных напитков содержат критическое количество сахарозы.

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