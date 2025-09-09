Сладость без сахара: когда печенье оказывается полезнее конфет, вопреки ожиданиям
Хотите порадовать малыша вкусным и полезным лакомством, не прибегая к сахару и глютену? Это детское печенье — отличный выбор! Оно получается мягким, ароматным и совсем несложным в приготовлении. Главное — использовать обычные продукты, которые найдутся в каждом доме.
Почему стоит попробовать это печенье?
- Без сахара и глютена — идеально для детского питания и тех, кто следит за здоровьем.
- В составе только натуральные ингредиенты: овсяные хлопья, яблоки, изюм, яйца.
- Благодаря фруктам печенье получается мягким и нежным.
- Можно добавить тертую морковь или тыкву для яркого цвета и витаминов.
Ингредиенты
- Овсяные хлопья (мелкого помола) — 150 г
- Яблоки — 2 шт.
- Изюм — 100 г
- Яйцо — 1 шт.
Пошаговое приготовление
Возьмите все ингредиенты по списку. Мелко помолотые овсяные хлопья помогут сделать печенье мягче и быстрее приготовить.
Замочите изюм в горячей воде на несколько минут, затем тщательно промойте, удалите веточки и обсушите. Вымойте яблоки, снимите кожуру, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кусочки.
Перетрите яблоки на терке или измельчите в блендере до однородной массы. В отдельной посуде взбейте яйцо венчиком. Не обязательно добиваться пышной пены — достаточно слегка взбить.
Соедините яйцо, овсяные хлопья, яблочную кашицу и распаренный изюм. Хорошо перемешайте до однородности. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы овсянка немного размякла.
Сформируйте из теста небольшие шарики, приплюсните их рукой и выложите на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 15-20 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или разломив печенье — если внутри сухо, значит, оно готово.
Дайте печенью полностью остыть, затем подавайте к чаю или с теплым молоком. Такое лакомство понравится и детям, и взрослым!
Советы
- Добавляйте в тесто тертую морковь, тыкву или сок из них — это придаст печенью красивый цвет и дополнительные полезные вещества.
- Вместо яблок можно использовать бананы или груши — вкус будет немного отличаться, но не менее вкусным.
