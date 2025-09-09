Сладость без сахара: когда печенье оказывается полезнее конфет, вопреки ожиданиям

Хотите порадовать малыша вкусным и полезным лакомством, не прибегая к сахару и глютену? Это детское печенье — отличный выбор! Оно получается мягким, ароматным и совсем несложным в приготовлении. Главное — использовать обычные продукты, которые найдутся в каждом доме.

Почему стоит попробовать это печенье?

Без сахара и глютена — идеально для детского питания и тех, кто следит за здоровьем.

В составе только натуральные ингредиенты: овсяные хлопья, яблоки, изюм, яйца.

Благодаря фруктам печенье получается мягким и нежным.

Можно добавить тертую морковь или тыкву для яркого цвета и витаминов.

Ингредиенты

Овсяные хлопья (мелкого помола) — 150 г

Яблоки — 2 шт.

Изюм — 100 г

Яйцо — 1 шт.

Пошаговое приготовление

Возьмите все ингредиенты по списку. Мелко помолотые овсяные хлопья помогут сделать печенье мягче и быстрее приготовить.

Замочите изюм в горячей воде на несколько минут, затем тщательно промойте, удалите веточки и обсушите. Вымойте яблоки, снимите кожуру, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кусочки.

Перетрите яблоки на терке или измельчите в блендере до однородной массы. В отдельной посуде взбейте яйцо венчиком. Не обязательно добиваться пышной пены — достаточно слегка взбить.

Соедините яйцо, овсяные хлопья, яблочную кашицу и распаренный изюм. Хорошо перемешайте до однородности. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы овсянка немного размякла.

Сформируйте из теста небольшие шарики, приплюсните их рукой и выложите на противень, застеленный пергаментом или смазанный маслом. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 15-20 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой или разломив печенье — если внутри сухо, значит, оно готово.

Дайте печенью полностью остыть, затем подавайте к чаю или с теплым молоком. Такое лакомство понравится и детям, и взрослым!

Советы