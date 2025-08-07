Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Off-shell is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Опубликована сегодня в 14:51

Лёгкий десерт без выпечки: как сделать белевскую пастилу за ночь в холодильнике

Рецепт белевской пастилы без сахара: яблочное пюре и желатин

Хотите попробовать настоящую белевскую пастилу, но без лишнего сахара и сложных процессов? Этот рецепт — находка для любителей полезных сладостей! Всего два ингредиента, немного терпения — и перед вами воздушный, тающий во рту десерт.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

  • Минимум ингредиентов — только яблочное пюре и желатин.
  • Быстро и просто — не нужно сушить пастилу часами, как в классическом варианте.
  • Натуральная сладость — если взять спелые яблоки, сахар не понадобится.

Что понадобится

  • Яблочное пюре — 360 г (готовое детское или домашнее из запечённых яблок).
  • Быстрорастворимый желатин — 14 г.

Пошаговый рецепт

Вылейте пюре в жаропрочную миску, добавьте желатин и хорошо перемешайте. Оставьте на 5 минут — за это время смесь загустеет. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, сверху установите миску с пюре (на водяную баню). Постоянно помешивая, дождитесь, пока желатин полностью растворится. Важно! Не доводите до кипения.

Дайте массе немного остыть, затем взбивайте миксером на высоких оборотах. Через 10-15 минут консистенция станет похожей на белковую пену — лёгкой и воздушной. Вылейте массу в форму, застеленную плёнкой, разровняйте и уберите в холодильник на ночь. Утром пастила будет готова!

Достаньте десерт из формы, нарежьте ножом (смажьте его маслом, чтобы не лип) и подавайте к чаю.

