Турбина для мозга: один приём, который помогает собраться перед важной встречей
Сахар способен мгновенно повысить концентрацию внимания. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.
Как использовать "сахарный лайфхак"
По словам врача, достаточно взять один стик сахара, высыпать его в рот и подержать там, не разжёвывая и не проглатывая.
"Так головной мозг получает быструю энергию для эффективной работы", — пояснил Вялов.
Когда это уместно
Эксперт подчеркнул: сахар не стоит демонизировать — опасно лишь чрезмерное употребление. Тем не менее пользоваться этим приёмом каждый день не нужно.
Стик с сахаром можно использовать только в исключительных случаях:
-
перед важной встречей,
-
экзаменом,
-
переговорами,
-
любым событием, где требуется максимальная концентрация.
