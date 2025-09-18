Турбина для мозга: один приём, который помогает собраться перед важной встречей

Сахар способен мгновенно повысить концентрацию внимания. Об этом сообщил гастроэнтеролог Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

Как использовать "сахарный лайфхак"

По словам врача, достаточно взять один стик сахара, высыпать его в рот и подержать там, не разжёвывая и не проглатывая.

"Так головной мозг получает быструю энергию для эффективной работы", — пояснил Вялов.

Когда это уместно

Эксперт подчеркнул: сахар не стоит демонизировать — опасно лишь чрезмерное употребление. Тем не менее пользоваться этим приёмом каждый день не нужно.

Стик с сахаром можно использовать только в исключительных случаях: